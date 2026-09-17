Shukra Asta 2026: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को वैभव, सुख-सुविधा, धन, प्रेम, कला और भौतिक समृद्धि का कारक माना जाता है। वैदिक ज्योतिष अनुसार 14 अक्टूबर 2026 को शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में अस्त अवस्था में जाएंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार शुक्र की इस स्थिति का प्रभाव सभी राशियों पर एक जैसा नहीं माना जाता। कुछ राशियों के लिए इस दौरान करियर और कारोबार से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिस्थितियां बनने के संकेत मिल सकते हैं।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार धन और वैभव के दाता शुक्र ग्रह 14 को रात 12 बजे अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में अस्त होने जा रहे हैं। साथ ही वह 28 अक्टूबर को उदित होंगे। मतलब शुक्र देव लगभग 14 दिन अस्त अवस्था में रहेंगे।

मेष राशि पर शुक्र अस्त का प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि वालों के लिए शुक्र का तुला राशि में अस्त होना साझेदारी और प्रोफेशनल रिश्तों से जुड़े मामलों को प्रभावित कर सकता है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में काम करने का अवसर मिल सकता है। कारोबार करने वालों के लिए साझेदारी और नए संपर्कों से लाभ के योग बन सकते हैं।

तुला राशि पर शुक्र अस्त का प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, इसलिए इस गोचर को विशेष महत्व दिया जा रहा है। करियर में अपनी पहचान मजबूत करने और काम में नई दिशा मिलने के संकेत हैं। कारोबारियों को नए क्लाइंट, डील या व्यावसायिक अवसर मिल सकते हैं। हालांकि बड़े आर्थिक फैसले लेते समय परिस्थितियों का ठीक से आकलन करना बेहतर रहेगा।

मकर राशि पर शुक्र अस्त का प्रभाव (Capricorn Zodiac)

मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र की यह स्थिति कार्यक्षेत्र में प्रगति के अवसर ला सकती है। नौकरी में पद और जिम्मेदारी बढ़ने की संभावना बन सकती है। कारोबारियों को पुराने संपर्कों से फायदा मिलने के साथ नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिल सकता है।

कुंभ राशि पर शुक्र अस्त का प्रभाव (Aqurius Zodiac)

कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र का तुला राशि में अस्त होना भाग्य और प्रोफेशनल ग्रोथ से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जा सकता है। नौकरी में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं और कारोबार में विस्तार की योजनाओं को गति मिल सकती है। विदेश से जुड़े काम या नए व्यावसायिक संपर्क भी सक्रिय हो सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।