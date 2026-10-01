Shukra Asta 2026: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को धन, ऐश्वर्य, सुख-सुविधा, प्रेम, विवाह और भौतिक सुखों का कारक माना जाता है। जब शुक्र की स्थिति में बदलाव होता है तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर देखने को मिलता है। पंचांग अनुसार 14 अक्टूबर 2026 को शुक्र तुला राशि में अस्त होने वाले हैं। शुक्र का यह परिवर्तन खासतौर पर करियर, आर्थिक स्थिति और वैवाहिक जीवन से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

वैदिक ज्योतिष अनुसार शुक्र के अस्त होने का प्रभाव सभी राशियों पर एक जैसा नहीं रहता। कुछ राशि के जातकों को इस दौरान अपने कामकाज में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, जबकि कुछ लोगों के लिए करियर और धन से जुड़े मामलों में सकारात्मक अवसर बन सकते हैं। कन्या, मेष, कर्क और कुंभ राशि के जातकों के लिए यह अवधि आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार धन और वैभव के दाता शुक्र ग्रह 14 को रात 12 बजे अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में अस्त होने जा रहे हैं। साथ ही वह 28 अक्टूबर को उदित होंगे। मतलब शुक्र देव लगभग 14 दिन अस्त अवस्था में रहेंगे। वहीं कुछ पंचांग में शुक्र को 12 अक्टूबर के दिन अस्त दिखाया है।

14 अक्टूबर को धन के दाता शुक्र तुला राशि में होंगे अस्त; कन्या, मेष, कर्क और कुंभ राशि वालों को करियर में तरक्की के साथ धनलाभ के योग

कन्या राशि पर शुक्र अस्त का प्रभाव (Virgo Zodiac)

शुक्र का अस्त होना कन्या राशि के जातकों के लिए आर्थिक मामलों में नए अवसर लेकर आ सकता है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिल सकता है। व्यापार करने वाले जातकों को नए संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने या आय के अतिरिक्त स्रोत बनने के योग बन सकते हैं। निवेश से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा।

मेष राशि पर शुक्र अस्त का प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि वालों के लिए शुक्र का यह परिवर्तन करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और काम करने के तरीके की सराहना हो सकती है। व्यापारियों को किसी पुराने संपर्क से आर्थिक लाभ मिल सकता है। हालांकि बड़े आर्थिक फैसले सोच-समझकर लेना जरूरी रहेगा।

कर्क राशि पर शुक्र अस्त का प्रभाव (Cancer Zodiac)

कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का प्रभाव धन और करियर से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि की चर्चा आगे बढ़ सकती है। व्यापार में नए ग्राहक मिलने और कारोबार बढ़ाने के अवसर बन सकते हैं। परिवार से जुड़े किसी महत्वपूर्ण आर्थिक मामले में भी राहत मिल सकती है। मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना रहेगी।

कुंभ राशि पर शुक्र अस्त का प्रभाव (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र का अस्त होना करियर और आर्थिक स्थिति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और काम के सिलसिले में लाभकारी अवसर सामने आ सकते हैं। व्यापार करने वालों को किसी नई डील से फायदा हो सकता है। आय बढ़ाने के नए रास्ते खुल सकते हैं। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए जरूरी रहेगा।

क्या होता है शुक्र अस्त?

ज्योतिष में जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत करीब आ जाता है और उसकी दृश्यता प्रभावित होती है, तो उसे अस्त कहा जाता है। शुक्र के अस्त होने की अवधि को ज्योतिष में शुक्र अस्त या वीनस कंबस्ट कहा जाता है। शुक्र को सुख-सुविधा, धन, प्रेम, विवाह, कला और भौतिक समृद्धि का कारक माना जाता है, इसलिए इसके अस्त होने की अवधि को ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष महत्व दिया जाता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।