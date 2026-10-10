Shardiya Navratri 2026 Horoscope: शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व 11 अक्टूबर 2026 से शुरू हो रहा है। हर वर्ष आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ शारदीय नवरात्रि आरंभ हो रही है और 19 अक्टूबर को महाष्टमी और महानवमी मनाई जाएगी। इस दौरान मां दुर्गा और उनके नौ स्वरूपों की विधिवत पूजा करने का विधान है। इस बार मां का आगमन हाथी से माना जा रहा है,जो काफी शुभ माना जाता है। द्रिक पंचांग के अनुसार, इस साल शारदीय नवरात्रि में कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। ऐसे में 12 राशियों के जातकों के जीवन में किसी न किसी तरह से प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानिए शारदीय नवरात्रि के नौ दिन किन राशियों के लिए शुभ हो सकते हैं…

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द्रिक पंचांग के अनुसार, 17 अक्टूबर को सूर्य कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। जहां पर शुक्र और बुध के साथ युति करके शुक्रादित्य, बुधादित्य राजयोग के अलावा त्रिग्रही योग का निर्माण करने वाले हैं। गुरु के अपनी उच्च राशि कर्क में होने से हंस राजयोग, शुक्र के तुला राशि में होने से मालव्य राजयोग बन रहा है। इस राशि में वक्री अवस्था में इस समय संचरण कर रहे हैं। इसके अलावा कर्क राशि में गुरु और मंगल के होने से नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो 11 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे शुक्र के साथ युति करके कलात्मक योग का निर्माण करेंगे। इसके अलावा इस सप्ताह चंद्रमा वृश्चिक, धनु, मकर राशि में संचरण करेंगे। इसके अलावा वक्री शनि मीन राशि में, राहु कुंभ राशि और केतु सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं।

मेष राशि (Aries Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए शारदीय नवरात्रि का समय काफी अच्छा जा सकता है। रुके काम पूरे होने के साथ-साथ तरक्की के योग बन सकते हैं। इसके साथ ही आकस्मिक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। समाज में मान-सम्मान की वृद्धि हो सकती है। दोस्तों और परिवार का साथ मिल सकता है। ऐसे में आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं।

मिथुन राशि (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के जातकों को नौकरी-बिजनेस में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। आप अपनी प्रतिभा कार्यक्षेत्र में दिखा पाने में सफल हो सकते हैं। आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। हालांकि किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लें। इस राशि के जातकों को पर माता रानी की कृपा बनी रह सकती हैं।

सिंह राशि (Leo Zodiac)

सिंह राशि के जातकों को मान-सम्मान में वृद्धि हो सकती है। आप अपनी प्रतिभा दिखा पाने में फल हो सकते हैं। ऐसे में आपके सीनियर्स या उच्च अधिकारी आपके काम की सराहना हो सकती है। व्यापार में भी उन्नति के योग बन रहे हैं। आत्मविश्वास में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है।

तुला राशि (Libra Zodiac)

तुला राशि के जातकों को पदोन्नति के साथ-साथ प्रमोशन मिलने के काफी अच्छे संकेत बन रहे हैं। लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। अविवाहितों को शादी का प्रस्ताव मिल सकता है। नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। इसके साथ ही मानसिक तौर पर आपको अच्छी राहत मिल सकती है।

मकर राशि (Capricorn Zodiac)

मकर राशि के जातकों के ऊपर माता रानी की कृपा बनी रह सकती है। इन नौ दिनों के दौरान कार्यस्थल में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आपकी मेहनत, लगन का फल मिल सकता है। स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बीत सकता है।

यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। इसमें बताई गई बातें सभी जातकों पर एक जैसी लागू हों, यह आवश्यक नहीं है। व्यक्ति की जन्मतिथि, जन्मसमय और जन्मस्थान के अनुसार परिणामों में अंतर हो सकता है। इसलिए राशिफल में बताए गए शुभ या चुनौतीपूर्ण समय को एक सामान्य मार्गदर्शन के रूप में लें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी परिस्थिति, समझ और उचित सलाह को प्राथमिकता दें। सकारात्मक रहें, मेहनत करते रहें और परिस्थितियों के अनुसार समझदारी से निर्णय लें।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।