Shani Vakri 2026 (शनि वक्री 2026): कर्मफल दाता, न्याय के देवता, व्यवस्था और अनुशासन के ग्रह शनि 27 जुलाई को मीन राशि में वक्री होने वाले हैं। शनि की स्थिति में बदलाव का असर देश-दुनिया के साथ-साथ 12 राशियों पर पड़ने वाला है। ज्योतिष में किसी भी ग्रह का वक्री होना अत्यंत प्रभावशाली और बलवान माना जाता है। महर्षि पराशर के अनुसार वक्री ग्रह कई बार कुछ परिस्थितियों में काफी अच्छा फल दे सकता है। ऐसे में शनि का वक्री होना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शनि के वक्री होने से कुछ राशियों के लंबित काम पूरे हो सकते हैं। इसके साथ ही आप जीवन के जिन कार्य, दायित्व या फिर निर्णय को टाल रहे हैं, तो अब उन्हें पूरा करने का समय आ चुका है। करीब 138 दिनों तक शनि के वक्री होने से 12 राशियों पर सकारात्मक या फिर नकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। लेकिन इन 5 राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं शनि के वक्री होने से किन राशि के जातकों के लिए लाभकारी हो सकता है…

पंचांग के अनुसार, शनि 27 जुलाई 2026 को 01:25 ए एम पर मीन राशि में ही वक्री होने जा रहे हैं। इस अवस्था में 11 दिसंबर 2026 की सुबह 5:00 बजे तक वक्री रहेंगे और फिर मार्गी हो जाएंगे।

शनि का वक्री होना क्यों माना जा रहा है महत्वपूर्ण?

बता दें कि शनि का वक्री होने का मतलब ये नहीं है कि वह उल्टी चाल से चलने लगते हैं। खगोलीय दृष्टि से ग्रह अपनी कक्षा में हमेशा सीधी गति से ही चलता हैं, लेकिन पृथ्वी और अन्य ग्रहों की आपेक्षिक गति के कारण कुछ समय के लिए वे हमें पीछे की ओर चलते हुए दिखाई देते हैं।

ज्योतिषीय दृष्टि से शनि का वक्री होना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये अधूरे , लंबित कर्मों को लौटाने का वक्त माना जाता है। शनि कर्म, न्याय और उत्तरदायित्व का ग्रह माना जाता है। ऐसे में जब ये वक्री होते हैं, जो माना जाता है कि जिन जातकों से अधूरे कार्य, निर्णय, दायित्व आदि को टाल दिया है उसे पूरा कर लें।

भृगु संहिता, गर्ग संहिता, बृहत्संहिता सहित कई ग्रहों में शनि के महत्व के बारे में बताया गया है। बता दें कि इस समय शनि मीन राशि के अलावा रेवती और उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में वक्री होने वाले हैं। इसके साथ ही मीन राशि के स्वामी गुरु की बात करें, तो इस समय अपनी उच्च राशि कर्क में रहने के साथ पुष्य नक्षत्र में हैं। ऐसे में दोनों के बीच काफी छोटा संबंध हो रहा है। 31 अक्टूबर तक बृहस्पति कर्क राशि से रहकर अपनी नवम दृष्टि से शनि को देख रहे हैं। इसके बाद वह सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में शनि की के कारण कुछ जातकों के जीवन में संघर्ष, उतार-चढ़ाव आ सकता है।

शनि वक्री होने का मेष राशि पर प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री होना कई क्षेत्रों में लाभ दिला सकता है। इस राशि में शनि बारहवें भाव में वक्री होंगे। इसके साथ ही शनि पर गुरु की दृष्टि है। ऐसे में आपके लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ कई दायित्वों को पूरा कर सकते हैं। जीवन में मान-सम्मान की वृद्धि के साथ नौकरीपेशा जातकों के लिए अच्छा हो सकता है। आपके द्वारा की जा रही मेहनत, लगन का फल आपको मिल सकता है। ऐसे में आपके काम की सराहना वरिष्ठ अधिकारी कर सकते हैं। हालांकि आलस्य करने से बचना चाहिए। इससे आपको नुकसान हो सकता है। इस अवधि में आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं।

शनि वक्री होने का वृषभ राशि पर प्रभाव ( Taurus Zodiac)

शनि के वक्री होने से वृषभ राशि के लिए खास हो सकता है। इस राशि के ग्यारहवें भाव में शनि वक्री होने वाले हैं। भाग्य और कर्म भाव के स्वामी होकर आय भाव में वक्री होने से आपके जीवन में कई बदलाव हो सकते हैं। किस्मत से जुड़े अधूरे कार्य पूरे हो सकते हैं। नौकरी और बिजनेस में आपके द्वारा की जा रही मेहनत का फल मिल सकता है। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है।

शनि वक्री होने का मिथुन राशि पर प्रभाव (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि की बात करें, तो आपकी गोचर कुंडली के दशम भाव में वक्री होने वाले हैं। ऐसे में आपकी नौकरी से लेकर बिजनेस में काफी बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। इससे आपके जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। नौकरी बदलने से लेकर स्थान में परिवर्तन हो सकता है। कोई महत्वपूर्ण अधूरा पड़ा काम पूरा हो सकता है। गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण 31 अक्टूबर तक आपके जीवन में काफी कुछ अच्छा हो सकता है। इसके बाद थोड़ी सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

शनि वक्री होने का तुला राशि पर प्रभाव ( Libra Zodiac)

तुला राशि के लिए शनि का वक्री होना कई मायनों में खास हो सकता है। इस राशि के छठे भाव में शनि वक्री होने वाले हैं। ऐसे में आप पुराने विचारों से निकल पाने में सफल हो सकते हैं। आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं सही रूप से चल सकती है। पुराने रोग और कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। कोई नया कार्य इस अवधि में आरंभ करना लाभकारी हो सकता है। कार्यक्षेत्र में भी प्रगति हो सकती है। हालांकि थोड़ा खर्च बढ़ सकता है। नौकरीपेशा जातकों को नए अवसर मिल सकते हैं।

शनि वक्री होने का मकर राशि पर प्रभाव ( Capricorn Zodiac)

मकर राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री होना काफी अनुकूल हो सकता है। ऐसे में आप नए कार्य, प्रोजेक्ट हासिल कर सकते हैं। नौकरी बदलने का आपको अच्छा मौका मिल सकता है। इसके साथ ही पुराने विचार या फिर प्लान आपके हिसाब से काम कर सकता है। किस्मत का भी साथ मिलने के योग नजर आ रहे हैं। लंबे समय से अटका हुा कार्य एक बार फिर से आरंभ हो सकता है।

ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये राशिफल निकाला जाता है, जो सामान्य होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये हर व्यक्ति पर 100% एक जैसा लागू हो। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है क्योंकि जन्म कुंडली (Birth Chart) में दशा–अंतर्दशा, लग्न, ग्रह स्थिति हर एक चीज अलग-अलग होते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।