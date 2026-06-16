Saturn Retrograde July 2026: वैदिक ज्योतिष में शनि देव को आयु, कर्म, न्याय, अनुशासन और परिणाम का कारक माना जाता है। फ्यूचर पंचांग के अनुसार 27 जुलाई 2026 को शनि देव मीन राशि में वक्री चाल शुरू करेंगे। शनि की यह उल्टी चाल कई महीनों तक प्रभावी रह सकती है। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि शनि के वक्री होने पर व्यक्ति, समाज, अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्तर पर कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार शनि देव 27 जुलाई को रात 1 बजकर 26 मिनट पर मीन राशि में वक्री होंगे। साथ ही वह 11 दिसंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे।

30 जून से होगा आषाढ़ मास, जानें धार्मिक महत्व और जरूरी नियम

क्या होता है शनि का वक्री होना?

वैदिक पंचांग के अनुसार जब कोई ग्रह पृथ्वी से देखने पर अपनी सामान्य गति के विपरीत दिशा में चलता हुआ प्रतीत होता है, तो उसे वक्री कहा जाता है। वास्तविक रूप से ग्रह पीछे नहीं चलता, लेकिन उसकी गति का प्रभाव ज्योतिष में विशेष महत्व रखता है।

शनि के वक्री होने को आत्ममंथन, पुराने कर्मों के परिणाम, अधूरे कार्यों की समीक्षा और जिम्मेदारियों के पुनर्मूल्यांकन का समय माना जाता है।

मीन राशि में शनि वक्री का ज्योतिषीय महत्व

ज्योतिष के अनुसार मीन राशि आध्यात्म, करुणा, भावनाओं, जल तत्व और कल्पनाशीलता की राशि मानी जाती है। जब शनि जैसी अनुशासनप्रिय और कर्मप्रधान ऊर्जा इस राशि में वक्री होती है, तो कई क्षेत्रों में गहरे बदलाव और विचारों में परिवर्तन की स्थिति बन सकती है।

देश पर क्या पड़ सकता है असर?

सरकारी नीतियों और प्रशासनिक फैसलों की समीक्षा हो सकती है।

रुकी हुई योजनाओं और पुराने मामलों पर दोबारा चर्चा बढ़ सकती है।

जल संसाधन, समुद्री गतिविधियों और पर्यावरण से जुड़े मुद्दे चर्चा में रह सकते हैं।

आर्थिक मोर्चे पर सतर्कता और लंबी रणनीतियों पर जोर बढ़ सकता है।

न्यायिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में पुराने मामलों की गति तेज हो सकती है।

दुनिया पर संभावित प्रभाव

वैश्विक अर्थव्यवस्था में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

अंतरराष्ट्रीय संबंधों में पुराने विवाद फिर से चर्चा में आ सकते हैं।

प्राकृतिक संसाधनों और जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दे प्रमुखता पा सकते हैं।

स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक विषयों की ओर लोगों का रुझान बढ़ सकता है।

कई देशों में नीति सुधार और योजनाएं बदल सकती हैं।

डिसक्लेमर- यह लेख ज्योतिषीय मान्यताओं, ग्रह-नक्षत्रों की पारंपरिक व्याख्याओं और उपलब्ध पंचांग/ज्योतिष गणनाओं पर आधारित है। यहां दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल सामान्य सूचना प्रदान करना है। ज्योतिष कोई प्रमाणित विज्ञान नहीं है और ग्रहों के प्रभावों को लेकर अलग-अलग विद्वानों की राय भिन्न हो सकती है। लेख में बताए गए संभावित प्रभाव भविष्यवाणी या किसी घटना की निश्चित पुष्टि नहीं हैं। पाठकों से अनुरोध है कि किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत, आर्थिक, व्यावसायिक या अन्य निर्णय के लिए केवल इस जानकारी पर निर्भर न रहें तथा आवश्यकता पड़ने पर संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। जनसत्ता इस जानकारी के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय या उसके परिणामों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।