Shani Vakri 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस समय कर्मफल दाता शनि गुरु बृहस्पति की राशि मीन में विराजमान है। इस राशि में शनि 3 जून 2027 तक रहने वाले हैं। इस अवधि में शनि की स्थिति में बदलाव होता रहेगा जिसका असर 12 राशियों के साथ वैश्विक स्तर में देखने को मिलता है। बता दें कि शनि 27 जुलाई 2026 को 01:25 ए एम पर मीन राशि में ही वक्री होने जा रहे हैं। इस अवस्था में 11 दिसंबर 2026 की सुबह 5:00 बजे तक वक्री रहेंगे और फिर मार्गी हो जाएंगे। शनि के वक्री होने से 12 राशियों के जीवन में असर देखने को मिलने वाला है। खासकर 3 राशियों को करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में बड़ा लाभ मिलने के संकेत हैं।आइए जानते हैं इन राशियों के बारे में…

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि के मीन राशि में वक्री यानी उल्टी चाल से चलने से कुछ राशियों को कमजोर परिणाम मिल सकते हैं या कुछ राशियों को विशेष लाभ मिल सकता है।

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वृषभ राशि को मिल सकता है लाभ (Taurus Zodiac)

शनि का वक्री होना वृषभ राशि के जातकों के लिए लाभकारी हो सकता है। इस राशि के लाभ भाव में विराजमान है। ऐसे में एक भाव पीछे यानी भाग्य भाव का भी फल प्रदान कर सकते हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों के लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। शनि लाभ भाव में होकर कर्क राशि में विराजमान गुरु के साथ त्रिकोण योग बना रहे हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों को नौकरी-बिजनेस में भी लाभ मिल सकता है। भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है।

नौकरी में पदोन्नति, वेतन वृद्धि से लेकर कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसके अलावा नए अवसर के भी योग बन रहे हैं। कारोबार में भी लाभ मिल सकता है। भाग्य का साथ मिल सकता है। पिता का पूरा सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं। आपको कई उपलब्धियां मिल सकती है। हर एक कठिनाई को पार करने की कोशिश करेंगे।

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मकर राशि को मिल सकते हैं नए अवसर (Capricorn Zodiac)

मकर राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री होना कई मायनों में खास हो सकता है। इस राशि के तीसरे भाव में शनि उल्टी चाल से चलेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। लंबे समय से जीवन में चली आ रही समस्याओं का हल मिल सकता है। अभी तक जिस काम या फिर प्रोजेक्ट में अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे थे, तो अब लाभ मिल सकता है।

भाई, परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बीत सकता है। आप अपने प्रतिस्पर्धियों को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ सकते हैं। व्यापार में सफलता हासिल हो सकती है। लंबे समय से परिवार के बीच चली आ रही अनबन, गलतफहमियां समाप्त हो सकती है। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें।

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कुंभ राशि को मिल सकता है आर्थिक लाभ (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि में शनि दूसरे भाव में वक्री होने वाले हैं। ऐसे में ऐसे में इस राशि के जातकों को धन लाभ के योग बन सकते हैं। जीवन में लंबे समय से चली आ रही कठिनाइयां समाप्त हो सकती है। मान-सम्मान की वृद्धि हो सकती है। घर-परिवार में चल रही अशांति का हल मिल सकता है।

आर्थिक मामलों की बात करें, तो इस अवधि में लाभ मिल सकता है। विदेश में काम या फिर घूमने का सपना पूरा हो सकता है। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। पारिवारिक मामलों में अनुकूलता आ सकती है। स्वास्थ्य की बात करें, तो अब धीरे-धीरे आराम मिल सकता है।

शुक्र का पुष्य नक्षत्र में प्रवेश: कर्क समेत इन 3 राशियों को मिल सकती है सफलता और नए अवसर

मेष वार्षिक राशिफल 2026वृषभ वार्षिक राशिफल 2026
मिथुन वार्षिक राशिफल 2026कर्क वार्षिक राशिफल 2026
सिंह वार्षिक राशिफल 2026कन्या वार्षिक राशिफल 2026
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कुंभ वार्षिक राशिफल 2026मीन वार्षिक राशिफल 2026

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।