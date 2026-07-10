Shani Vakri 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि को नवग्रह में से काफी महत्वपूर्ण और शक्तिशाली ग्रहों में से एक माना जाता है। शनि को कर्मफल दाता, न्याय के देवता के साथ अनुशासन और धैर्य का कारक माना जाता है। ऐसे में शनि की स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के साथ-साथ वैश्विक स्तर में देखने को मिलने वाला है। बता दें कि शनि इस राशि में 3 जून 2027 तक रहने वाले हैं। इस दौरान शनि की स्थिति में बदलाव होता रहेगा।
कर्मफल दाता शनि 27 जुलाई 2026 को 01:25 ए एम पर मीन राशि में ही वक्री होने जा रहे हैं। इस अवस्था में 11 दिसंबर 2026 की सुबह 5:00 बजे तक वक्री रहेंगे और फिर मार्गी हो जाएंगे। शनि के वक्री होने से 12 राशियों के जीवन में असर देखने को मिलने वाला है। खासकर कुछ राशि के जातकों को करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में बड़ा लाभ मिलने के संकेत हैं। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं शनि का मीन राशि में वक्री होना क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है और मेष से लेकर मीन राशि पर असर…
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शनि का वक्री होना क्यों माना जा रहा है महत्वपूर्ण?
शनि नवग्रह में से सबसे धीमी चाल से चलते हैं। वह एक राशि में करीब ढाई साल रहते हैं। ऐसे में इसका प्रभाव हर राशि के जातकों के जीवन में लंबे समय तक बना रहता है। ऐसे में शनि के उल्टी चाल चलने से कुछ राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। शनि के वक्री होने से लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ आपके द्वारा पिछले किए गए निर्णय की समीक्षा कर सकते हैं। इसके साथ ही नई शुरुआत कर सकते हैं। आप अनुशासन और धैर्य के साथ आगे बढ़ सकते हैं।
ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार जब कोई ग्रह वक्री होकर स्थिर प्रतीत होता है, तो उसके प्रभाव भी अधिक तीव्रता से महसूस किए जाते हैं। जिस भाव में वह ग्रह स्थित होता है, उस भाव के फल भी अधिक प्रभावशाली माने जाते हैं। वक्री ग्रह वर्तमान भाव के साथ-साथ पिछले भाव के परिणाम भी देते हैं। ऐसे में जिस राशि में जिस भाव में वक्री होंगे। इसके साथ ही वह पिछले भाव का भी असर देने वाले हैं।
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शनि के मीन राशि में वक्री होने से इस राशि के जातकों के जीवन में सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिल सकता है। शनि के कारण आध्यात्मिकता, करुणा, कल्पनाशीलता और अवचेतन मन में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जिन जातकों की कुंडली में शनि की साढ़ेसाती या ढैया चल रही हो, उनके लिए वक्री शनि को विशेष रूप से देखा जाता है।
ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये राशिफल निकाला जाता है, जो सामान्य होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये हर व्यक्ति पर 100% एक जैसा लागू हो। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है क्योंकि जन्म कुंडली (Birth Chart) में दशा–अंतर्दशा, लग्न, ग्रह स्थिति हर एक चीज अलग-अलग होते हैं।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।