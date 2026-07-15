Shani Vakri 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार 27 जुलाई 2026 को कर्मफल दाता शनि देव मीन राशि में वक्री चाल शुरू करेंगे। आपको बता दें कि लगभग 30 साल बाद शनि का मीन राशि में वक्री होना एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना मानी जा रही है। शनि की वक्री चाल का प्रभाव केवल व्यक्ति के जीवन पर ही नहीं पड़ता , बल्कि करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, रिश्तों और स्वास्थ्य पर भी देखने को मिलता है। शनि न्याय और कर्म के ग्रह माने जाते हैं, इसलिए उनकी वक्री अवस्था लोगों को अपने कर्मों का पुनर्मूल्यांकन और आत्ममंथन करने का अवसर देती है। आइए जानते हैं कि शनि की यह चाल 12 राशियों के लिए कैसी रह सकती है और इसका धार्मिक व ज्योतिषीय महत्व क्या है…

शनि देव के वक्री होने का महत्व

ज्योतिष शास्त्र में शनि की वक्री चाल को आत्मचिंतन, कर्मों की समीक्षा और अधूरे कार्यों को पूरा करने का समय माना जाता है। इस अवधि में व्यक्ति को अपने निर्णय सोच-समझकर लेने चाहिए। जिन लोगों ने मेहनत और ईमानदारी से कार्य किए हैं, उन्हें धीरे-धीरे सफलता मिलने लगती है, जबकि लापरवाही और गलत निर्णय लेने वालों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वक्री शनि धैर्य, अनुशासन और जिम्मेदारियों का महत्व भी सिखाते हैं।

12 राशियों पर शनि वक्री का प्रभाव

शनि वक्री होने का मेष राशि पर प्रभाव (Aries Zodiac)

करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। क्योंकि शनि देव आपकी राशि से 12 वें भाव पर वक्री होंगे। इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। मानसिक तनाव से बचने के लिए धैर्य बनाए रखें।

शनि वक्री होने का वृष राशि पर प्रभाव (Taurus Zodiac)

आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत हैं। पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। मित्रों और परिवार का सहयोग मिलेगा। शनि देव आपकी गोचर कुंडली में 11वें भाव पर वक्री होने जा रहे हैं।

शनि वक्री होने का मिथुन राशि पर प्रभाव (Gemini Zodiac)

आपकी राशि से शनि देव कर्म भाव पर उल्टी चाल चलेंगे। इसलिए नौकरी और व्यवसाय में सावधानी जरूरी रहेगी। आपकी राशि कार्यक्षेत्र में मेहनत का उचित फल मिलने में समय लग सकता है।

शनि वक्री होने का कर्क राशि पर प्रभाव (Cancer Zodiac)

भाग्य का साथ धीरे-धीरे मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। लंबी यात्रा के योग बन सकते हैं। आपकी गोचर कुंडली में शनि देव भाग्य स्थान पर उल्टी चाल चलेंगे।

शनि वक्री होने का सिंह राशि पर प्रभाव (Leo Zodiac)

शनि देव आपकी गोचर कुंडली के अष्टम भाव पर वक्री होने जा रहे हैं। इसिलिए धन संबंधी मामलों में सतर्क रहें। निवेश सोच-समझकर करें। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें। गुप्त रोग हो सकता है। रिसर्च के लोगों को अच्छा लाभ हो सकता है।

शनि वक्री होने का कन्या राशि पर प्रभाव (Virgo Zodiac)

वैवाहिक जीवन और साझेदारी के मामलों में संतुलन बनाए रखना होगा। कारोबार में नई योजनाएं लाभ दे सकती हैं। आपकी राशि से शनि देव सप्तम भाव पर वक्री होने जा रहे हैं।

शनि वक्री होने का तुला राशि पर प्रभाव (Libra Zodiac)

प्रतियोगी परीक्षा और नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए समय मेहनत वाला रहेगा। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। क्योंकि शनि देव आपकी राशि से छठे भाव पर वक्री होंगे। कोर्ट- कचहरी के मामलों में सफलता मिल सकती है।

शनि वक्री होने का वृश्चिक राशि पर प्रभाव (Scorpio Zodiac)

शनि देव आपकी गोचर कुंडली के पंचम भाव पर वक्री होंंगे। इसलिए प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। संतान से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।

शनि वक्री होने का धनु राशि पर प्रभाव (Sagittarius Zodiac)

पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। संपत्ति और वाहन से जुड़े मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। क्योंकि शनि देव आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर वक्री होंगे। माता की सेहत का ध्यान रखें।

शनि वक्री होने का मकर राशि पर प्रभाव (Capricorn Zodiac)

साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा। नए संपर्क भविष्य में लाभ दिला सकते हैं। छोटे भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। क्योंकि शनि देव आपकी राशि से तीसरे भाव पर वक्री होंगे।

शनि वक्री होने का कुंभ राशि पर प्रभाव (Aquarius Zodiac)

आपकी राशि से शनि देव दूसरे भाव पर वक्री होने जा रहे हैं। इसलिए आर्थिक स्थिति मजबूत करने के नए अवसर मिलेंगे। वाणी पर संयम रखें और अनावश्यक विवाद से बचें।

शनि वक्री होने का मीन राशि पर प्रभाव (Pisces Zodiac)

शनि आपकी ही राशि में वक्री होंगे, इसलिए आत्मविश्लेषण और जीवन में बड़े बदलाव का समय रहेगा। करियर, रिश्तों और व्यक्तिगत निर्णयों में धैर्य रखना लाभदायक रहेगा। मेहनत का फल देर से लेकिन अवश्य मिलेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।