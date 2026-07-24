Navpancham Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों के राजा सूर्य हर माह राशि परिवर्तन करते है जिसका असर 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से देखने को मिलता है। बता दें कि इस समय सूर्य कर्क राशि में गुरु के साथ विराजमान है। जहां पर गुरु आदित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस राशि में रहकर सूर्य किसी न किसी ग्रह पर दृष्टि या फिर कोणीय संयोग बना रहे हैं। ऐसे ही अगस्त माह में मीन राशि में विराजमान शनि के साथ संयोग करके नवपंचम राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इस योग का निर्माण होने से 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से प्रभाव देखने को मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं सूर्य-शनि के संयोग से बना नवपंचम राजयोग किन राशियों के लिए हो सकता है अच्छा…

द्रिक पंचांग के अनुसार, 7 अगस्त को सुबह 8 बजकर 11 मिनट पर सूर्य और शनि एक-दूसरे से 120 डिग्री पर होंगे, जिससे नवपंचम राजयोग का निर्माण हो रहा है। सूर्य कर्क राशि और मीन राशि में शनि वक्री अवस्था में विराजमान है।

सूर्य-शनि के सयोग से बना नवपंचम योग क्यों है महत्वपूर्ण?

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब दो ग्रह एक-दूसरे से पंचम और नवम बाव में होते हैं, तो नवपंचम राजयोग का निर्माण होता है। इसके अलावा दो ग्रहों के 120 डिग्री पर होने पर भी इस योग का निर्माण होता है। ऐसे में कुछ राशि के जातकों के कर्म, सामंजस्य से लेकर विकास में असर देखने को मिल सकता है।

वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजा सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृत्व, सम्मान, पद और सरकारी क्षेत्र का कारक ग्रह माना जाता है। वहीं दूसरी ओर शनि को कर्मफल दाता के अलावा अनुशासन, धैर्य, मेहनत, न्याय और लंबे समय में मिलने वाले परिणामों के लिए जाना जाता है। दोनों ग्रह पिता-पुत्र होने के बावजूद एक-दूसरे से शत्रुता का भाव रखते हैं। इस समय सूर्य कर्क राशि में गुरु के साथ विराजमान है और गुरु की राशि मीन में विराजमान शनि के साथ संयोग कर रहे हैं। ऐसे में कुछ राशि के जातकों के अनुशासन, आत्मबल से लेकर कर्म को संतुलन करने में मदद करता है।

इस योग के बनने से कुछ राशि के जातकों के लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ-साथ उनके द्वारा की जा रही मेहनत का फल मिल सकता है। नौकरी, बिजनेस में भी एक रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपको कई अवसर मिल सकते हैं। इसके अलावा निर्णय लेने की क्षमता और धैर्य के बीच बेहतर संतुलन बन सकता है।

वृषभ राशि (Taurus Zodiac)

सूर्य-शनि के संयोग से बना नवपंचम राजयोग इस राशि के जातकों के लिए काफी लाभकारी हो सकता है। इस राशि के ऊपर गुरु बृहस्पति की भी विशेष कृपा हो सकती है। ऐसे में लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ-साथ धन-धान्य की बढ़ोतरी हो सकती है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये अवधि काफी लाभकारी हो सकती है। इस राशि के जातक अपनी वाणी के बल पर कई क्षेत्रों में सफलता हासिल कर सकते हैें। समाज में पद-प्रतिष्ठा की बढ़ोतरी हो सकती है।

मिथुन राशि (Gemini Zodiac)

इस राशि के दूसरे भाव में गुरु-सूर्य और दशम भाव में शनि वक्री अवस्था में विराजमान होंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों की इस अवधि में आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। नौकरी के कई नए अवसर मिल सकते हैं। इके साथ ही पदोन्नति से लेकर वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। लंबे समय से रुका हुआ कोई महत्वपूर्ण काम पूरा हो सकता है। गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण आपके जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है।

मकर राशि ( Capricorn Zodiac)

मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य-शनि का नवपंचम राजयोग कई मायनों में खास हो सकता है। इस राशि में शनि तीसरे भाव में वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को नौकरी बदलने के कई अवसर मिल सकते हैं। आपके काम की सराहना भी की जा सकती है। इसके साथ ही आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बिजनेस के क्षेत्र में भी लाभ मिलने के योग नजर आ रहे हैं। आपको नया काम, प्रोजेक्ट या फिर ऑर्डर मिल सकता है। मानसिक तनाव थोड़ा कम हो सकता है। इसके साथ ही भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है, जिससे आप कई क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं। समाज में मान-सम्मान की वृद्धि के भी योग बन रहे हैं।

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ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये राशिफल निकाला जाता है, जो सामान्य होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये हर व्यक्ति पर 100% एक जैसा लागू हो। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है क्योंकि जन्म कुंडली (Birth Chart) में दशा–अंतर्दशा, लग्न, ग्रह स्थिति हर एक चीज अलग-अलग होते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।