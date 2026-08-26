Samsaptak Yog 2026: इस साल रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त 2026, शुक्रवार को मनाया जा रहा है। ये दिन काफी खास है, क्योंकि इस दिन साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण होने के साथ-साथ कई राजयोगों का भी निर्माण हो रहा है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस दिन गुरु बृहस्पति उच्च राशि कर्क में विराजमान रहेंगे, जिससे हंस राजयोग का निर्माण होगा। इसके साथ ही सिंह राशि में सूर्य-बुध की युति से बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में विराजमान है। लेकिन वह इस राशि में रहकर कन्या राशि में संचरण कर रहे दैत्यों के गुरु शुक्र के साथ संयोग करके समसप्तक योग का निर्माण कर रहे हैं। दोनों ही ग्रह एक-दूसरे के आमने-सामने है, जिससे बना समसप्तक राजयोग कुछ राशि के जातकों के लिए काफी लाभकारी हो सकता है। आर्थिक स्थिति के साथ-साथ करियर और बिजनेस में भी सकारात्मक असर डाल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं रक्षाबंधन पर बना समसप्तक योग किन राशियों के लिए लाभकारी हो सकता है…

रक्षाबंधन में शनि-शुक्र का बना समसप्तक योग क्यों है महत्वपूर्ण?

बता दें कि इस समय धन-वैभव के दाता शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में विराजमान है। वहीं दूसरी ओर शनि वक्री अवस्था में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। ऐसे में शनि-शुक्र के आमने-सामने आने से कुछ राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। समसप्तक का मतलब है कि दो ग्रह एक-दूसरे से सातवें स्थान यानी लगभग 180° आमने-सामने हों या फिर एक-दूसरे पर सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं। ये योग खासकर रक्षाबंधन पर नहीं बन रहा है बल्कि शुक्र के कन्या राशि में ने के बाद बना है, जो 2 सितंबर तक बना रहेगा। जब शुक्र तुला राशि में गोचर कर जाएंगे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन-वैभव, भौतिक सुख, प्रेम, रिश्ते, सुख-सुविधा, सौंदर्य, धन और वैवाहिक जीवन आदि का कारक माना जाता है। वहीं शनि को कर्म, अनुशासन, जिम्मेदारी, धैर्य, न्याय और दीर्घकालिक स्थिरता से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में दोनों ग्रहों के संयोग से बना समसप्तक योग प्रेम और जिम्मेदारी, सुख और अनुशासन तथा इच्छा और कर्तव्य के बीच संतुलन का विषय प्रमुख हो जाता है। इसके साथ ही रक्षाबंधन का पर्व भाई-बहन के प्रेम, संरक्षण और जिम्मेदारी का प्रतीक माना जाता है। वहीं शुक्र को भी प्रेम-स्नेह से और शनि का संबंध जिम्मेदारी या कर्तव्य से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए समसप्तक योग काफी लाभकारी माना जाता है।

समसप्तम योग का वृषभ राशि पर असर (Taurus Zodiac)

शुक्र की राशि होने के कारण इस राशि के जातकों के लिए समसप्तक योग सुख-सुविधा, धन और संबंधों से जुड़े मामलों में सकारात्मक असर डाल सकता है। इस राशि के ग्यारहवें भाव में वक्री शनि और पंचम भाव में शुक्र विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों की लंबे समय से रुकी हुई कुछ इच्छाएं पूरी हो सकती है। प्रेम के क्षेत्र में आकर्षण बढ़ेगा। नया प्रस्ताव भी आ सकता है। ऐसे में सोच-समझ कर उस रिश्ते को स्वीकार करें। वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रह सकती है। इसके साथ ही संतान की ओर से चली आ रही समस्याएं समाप्त हो सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। कला, संगीत, चित्रकला के छात्रों को विशेष लाभ मिल सकता है। व्यापार में भी लाभ के योग बन रहे हैं।

कर्क राशि पर समसप्तक योग का असर (Cancer Zodiac)

कर्क राशि के जातकों के लिए भी रक्षाबंधन का दिन अच्छा जा सकता है। इस राशि के जातकों के द्वारा की जा रही मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। लंबे समय से रुका काम पूरा होने के साथ-साथ धन-धान्य की बढ़ोतरी हो सकती है। इस राशि के दशम भाव में शनि और तीसरे भाव में शुक्र विराजमान रहेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए समसप्तक योग काफी लाभकारी हो सकता है। नौकरीपेशा जातकों को उनके द्वारा की जा रही मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। इसके साथ ही नए अवसर भी मिल सकते हैं। आपके अंदर कलात्मक और संचार कौशल में वृद्धि हो सकती है, जिससे आपके जीवन में सकारात्मक असर हो सकता है।

वृश्चिक राशि पर समसप्तक योग का असर (Scorpio Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए भी समसप्तक योग लाभकारी हो सकता है। आपकी गोचर कुंडली के पंचम भाव में शनि और ग्यारहवें भाव में शुक्र विराजमान है। करियर में अचानक उछाल आ सकती है। लंबे समय से रुका हुआ कोई प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है। मान-सम्मान में तेजी से वृद्धि के साथ-साथ पद-प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। मित्रों से भी अच्छा लाभ मिल सकता है। इसके अलावा बड़े लोगों से संपर्क बनेगा। नौकरी में इच्छित पद, इच्छित स्थान की ओर प्रगति होगी। गति थोड़ी धीमी रहेगी। वरिष्ठों की कृपा होगी। आय बढ़ाने में आपकी भूमिका निभाएंगे। गति थोड़ी धीमी होगी।

व्यापार में पुराना फंसा हुआ धन निकलेगा। बड़ी आपूर्ति के आदेश मिल सकते हैं और मित्रों के माध्यम से नया काम मिलेगा। लव लाइफ अच्छी जा सकती है। जीवनसाथी की उन्नति के भी योग बन रहे हैं।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।