Shani Revati Nakshatra Transit 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार 20 अगस्त 2026 को न्यायाधीश ग्रह शनि रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन कर्म, अनुशासन, करियर, आर्थिक स्थिति और जीवन की स्थिरता पर विशेष प्रभाव डालने वाला माना जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस गोचर का शुभ प्रभाव विशेष रूप से वृष, मिथुन, तुला और मकर राशि के जातकों पर देखने को मिल सकता है। इन लोगों को करियर और कारोबार में तरक्की मिल सकती है हालांकि किसी भी व्यक्ति के जीवन पर वास्तविक प्रभाव उसकी जन्म कुंडली की ग्रह स्थिति, दशा और अन्य योगों पर भी निर्भर करता है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार कर्मफल दाता शनि देव 20 अगस्त को शनि देव दोपहर 2 बजकर 10 मिनट पर रेवती नक्षत्र के प्रथम पद में प्रवेश करने जा रहे हैं, यहां वो 9 अक्टूबर तक रहेंगे। रेवती नक्षत्र पर बुध देव का आधिपत्य है और ज्योतिष में बुध और शनि देव में मित्रता का भाव है।

वहीं रेवती नक्षत्र को समृद्धि, यात्रा, प्रगति और नए अवसरों का प्रतीक माना जाता है। जब कर्मफलदाता शनि इस नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करते हैं तो कई लोगों के लिए मेहनत का फल मिलने की परिस्थितियां बन सकती हैं।

10 अगस्त को गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में होंगे उदय, कर्क, तुला, कन्या और धनु राशि वालों पर पड़ सकता है सकारात्मक प्रभाव

शनि नक्षत्र परिवर्तन का वृष राशि पर प्रभाव (Taurus Zodiac)

वृष राशि के जातकों के लिए शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन आर्थिक दृष्टि से लाभकारी माना जा रहा है। लंबे समय से रुके हुए कार्य गति पकड़ सकते हैं और आय के नए स्रोत बनने की संभावना रहेगी। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जबकि व्यापारियों को नए निवेश या विस्तार से लाभ मिलने के संकेत हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रह सकती है।

शनि नक्षत्र परिवर्तन का मिथुन राशि पर प्रभाव (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि वालों के लिए करियर में आगे बढ़ने के अवसर बन सकते हैं। नौकरी बदलने का विचार कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापार में नए ग्राहक और लाभदायक सौदे मिलने की संभावना रहेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को भी सकारात्मक परिणाम मिलने के योग बन सकते हैं।

शनि नक्षत्र परिवर्तन का तुला राशि पर प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर भाग्योदय का संकेत दे सकता है। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और प्रमोशन या वेतन वृद्धि की संभावना बन सकती है। निवेश से अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं। पारिवारिक जीवन में भी खुशियों का माहौल रहेगा और लंबे समय से चली आ रही कुछ परेशानियां दूर हो सकती हैं।

शनि नक्षत्र परिवर्तन का मकर राशि पर प्रभाव (Capricorn Zodiac)

मकर राशि के स्वामी स्वयं शनि हैं, इसलिए यह परिवर्तन विशेष महत्व रखता है। करियर में बड़ी उपलब्धि मिल सकती है और व्यवसाय में लाभ के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता मिलने के योग बन सकते हैं।

क्या रखें ध्यान?

हालांकि यह गोचर कई राशियों के लिए शुभ संकेत दे सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के वास्तविक फल उसकी जन्मकुंडली, दशा, अंतरदशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करते हैं। इसलिए इसे सामान्य ज्योतिषीय आकलन के रूप में ही देखें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।