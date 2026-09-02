Shani Nakshatra Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में शनि देव को कर्म, अनुशासन, मेहनत और न्याय का कारक माना जाता है। शनि जब राशि या नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन पर देखने को मिलता है। साल 2026 में शनि देव एक बार फिर अपने ही नक्षत्र उत्तराभाद्रपद में प्रवेश करने जा रहे हैं। फ्यूचर पंचांग के अनुसार, शनि 9 अक्टूबर 2026, शुक्रवार को शाम 7:28 बजे उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इस समय शनि वक्री अवस्था में रहेंगे।

27 साल बाद अपने नक्षत्र में लौटेंगे शनि

वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि को एक राशि चक्र पूरा करने में लगभग 29.5 वर्ष लगते हैं, इसलिए उनके गोचर को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। उत्तराभाद्रपद शनि का स्वनक्षत्र है और 2026 में शनि पहले इस नक्षत्र से निकलकर रेवती में गए थे। अब वक्री गति के कारण 9 अक्टूबर को उत्तराभाद्रपद के चौथे चरण में दोबारा प्रवेश करेंगे। उपलब्ध पंचांग गणनाओं में इस प्रवेश का समय अलग-अलग स्थानों के अनुसार कुछ मिनट तक बदल सकता है, लेकिन दिल्ली क्षेत्र के लिए समय 9 अक्टूबर 2026 को शाम 7:28 बजे दिया गया है।

शनि के स्वनक्षत्र में प्रवेश का क्या होगा असर?

ज्योतिष के अनुसार, शनि अपने नक्षत्र में होने पर कर्म और जिम्मेदारियों से जुड़े मामलों को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। साथ ही मेहनत करने वाले लोगों को धीरे-धीरे स्थायी सफलता मिलने, कामकाज में अनुशासन बढ़ने और लंबे समय से अटके कार्यों में स्पीड आने के योग बन सकते हैं। हालांकि शनि जल्दबाजी के बजाय धैर्य और निरंतर प्रयास का फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं।

इस नक्षत्र परिवर्तन का असर नौकरी, कारोबार, पद-प्रतिष्ठा और आर्थिक मामलों पर भी देखने को मिल सकता है। खासकर कुछ राशियों के जातकों के लिए यह अवधि करियर में नई जिम्मेदारी, कारोबार के विस्तार और पेशेवर उपलब्धियों के लिहाज से अनुकूल रह सकती है।

मकर राशि पर शनि नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव (Capricorn Zodiac)

मकर राशि के स्वामी स्वयं शनि देव हैं, इसलिए शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है। नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होने और लंबे समय से की जा रही मेहनत का परिणाम मिलने के योग बन सकते हैं। कारोबार करने वाले जातकों को नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में धीरे-धीरे विस्तार और आय के नए स्रोत बनने की संभावना है।

वृष राशि पर शनि नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव (Taurus Zodiac)

वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का उत्तराभाद्रपद में प्रवेश करियर के लिहाज से सकारात्मक बदलाव ला सकता है। नौकरी में प्रमोशन या नई भूमिका मिलने की संभावना बन सकती है। जो लोग नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, उन्हें अच्छे अवसर मिल सकते हैं। कारोबारियों को नई डील, नए संपर्क या व्यापार विस्तार से लाभ मिल सकता है। मेहनत और व्यावहारिक निर्णय आपके लिए सफलता की कुंजी रहेंगे।

मिथुन राशि पर शनि नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि वालों के लिए यह नक्षत्र परिवर्तन कार्यक्षेत्र में नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन इसके साथ पद और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो सकती है। प्रतियोगी क्षेत्र से जुड़े लोगों को लगातार मेहनत का फायदा मिल सकता है। कारोबार में नई रणनीति बनाने और पुराने संपर्कों से लाभ प्राप्त करने के अवसर बनेंगे। हालांकि किसी भी बड़े निवेश में जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा।

तुला राशि पर शनि नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि के जातकों के लिए शनि का यह परिवर्तन करियर और कारोबार दोनों में प्रगति के संकेत दे सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और अनुभव की सराहना हो सकती है। नौकरी में प्रमोशन अथवा वेतन वृद्धि के अवसर बन सकते हैं। व्यापारियों को नए प्रोजेक्ट या नए क्लाइंट मिल सकते हैं। साझेदारी में काम करने वालों को भी लाभ मिल सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण दस्तावेजों और समझौतों को अच्छी तरह पढ़कर ही निर्णय लेना उचित रहेगा।

शनि देंगे मेहनत का फल

कुल मिलाकर, शनि का उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण घटना है। मकर, वृषभ, मिथुन और तुला राशि वालों के लिए यह अवधि करियर और कारोबार में आगे बढ़ने के अवसर लेकर आ सकती है। हालांकि शनि कर्मप्रधान ग्रह हैं, इसलिए सफलता पाने के लिए मेहनत, अनुशासन, धैर्य और सही रणनीति बनाए रखना जरूरी होगा। यह फल सामान्य गोचर पर आधारित है; व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार परिणाम अलग हो सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।