Saturn Direct 2026: ज्योतिष अनुसार साल के अंत में कर्मफलदाता शनि देव की चाल बदलने वाली है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार 11 दिसंबर 2026 को शनि देव मीन राशि में मार्गी होंगे। शनि 27 जुलाई 2026 को मीन राशि में वक्री हुए थे और करीब 138 दिनों के बाद 11 दिसंबर को फिर से सीधी चाल में आ जाएंगे। पंचांग के अनुसार शनि के मार्गी होने का समय लगभग सुबह 5 बजे बताया गया है।

ज्योतिष में शनि को कर्म, अनुशासन, मेहनत, जिम्मेदारी और न्याय का कारक माना जाता है। इसलिए शनि की चाल में बदलाव को करियर, धन और आर्थिक मामलों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। शनि के मार्गी होने के बाद लंबे समय से अटके कामों में गति आने और योजनाओं को आगे बढ़ाने के अवसर मिलने की ज्योतिषीय मान्यता है। हालांकि वास्तविक परिणाम व्यक्ति की जन्मकुंडली और दशा आदि पर भी निर्भर करते हैं।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार न्यायाधीश शनि देव 11 दिसंबर को सुबह 5 बजे मीन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। मतलब सीधी चाल से गति करेंगे। वहीं 3 जून 2027 तक शनि देव मीन राशि में ही संचरण करेंगे। वहीं इसके बाद वह अपनी नीच राशि मेष में प्रवेश करेंगे।

मकर राशि पर शनि मार्गी होने का प्रभाव (Capricorn Zodiac)

मकर राशि के जातकों के लिए शनि का मार्गी होना आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण माना जा सकता है। क्योंकि शनि देव आपकी राशि से तीसरे भाव पर संचरण कर रहे हैं। ऐसे में नौकरी या कारोबार में लंबे समय से चल रही रुकावटें कम होने के संकेत मिल सकते हैं। मेहनत का परिणाम मिलने और आय के नए साधन तलाशने के अवसर बन सकते हैं। कारोबार करने वाले जातकों को पुराने संपर्कों से लाभ मिल सकता है। धन से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा।

कुंभ राशि पर शनि मार्गी होने का प्रभाव (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि के स्वामी स्वयं शनि देव हैं। शनि के मार्गी होने से आर्थिक मामलों में लाभ हो सकता है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार सेविंग, परिवार और धन से जुड़े मामलों में धीरे-धीरे सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को जिम्मेदारी बढ़ने के साथ आय में सुधार के अवसर मिल सकते हैं। कारोबार में भी प्लानिंग से आगे बढ़ना लाभकारी रह सकता है।

मेष राशि पर शनि मार्गी होने का प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि वालों के लिए शनि का मीन राशि में मार्गी होना शुभ साबित हो सकता है। क्योंकि शनि आपकी राशि से 12वें भाव पर संचऱण कर रहे हैं। ऐसे में इस दौरान पुराने आर्थिक मामलों को निपटाने और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण करने के अवसर मिल सकते हैं। विदेश या ऑनलाइन माध्यम से जुड़े काम करने वालों को नए अवसर मिलने की संभावना ज्योतिष में बताई जाती है। हालांकि निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेना चाहिए।

वृषभ राशि पर शनि मार्गी होने का प्रभाव (Taurus Zodiac)

वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का मार्गी होना आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ज्योतिषीय गणना में शनि वृषभ राशि से लाभ भाव में स्थित हैं, इसलिए आय के नए स्रोत, व्यापार में विस्तार और लंबे समय से किए जा रहे प्रयासों का परिणाम मिलने की संभावना मानी जाती है। नौकरी में पद और जिम्मेदारी बढ़ सकती है, जबकि कारोबारियों को पुराने निवेश या संपर्कों से लाभ के अवसर मिल सकते हैं।

शनि मार्गी होने का क्या मतलब है?

वक्री अवस्था के बाद शनि जब अपनी सामान्य आगे की गति में आते हैं तो इसे शनि मार्गी कहा जाता है। 2026 में शनि 27 जुलाई से मीन राशि में वक्री हैं और 11 दिसंबर को मार्गी होंगे। शनि 2026 में मीन राशि से बाहर नहीं जाएंगे; अगला राशि परिवर्तन 2027 में शनि देव की नीच राशि मेष में होंगे।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।