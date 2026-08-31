Shani Margi 2026: वैदिक ज्योतिष में शनि देव को कर्मफलदाता और न्याय का कारक ग्रह माना जाता है। शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। साल 2026 में शनि देव मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं और 27 जुलाई को वक्री हुए थे। अब करीब साढ़े चार महीने की वक्री चाल के बाद 11 दिसंबर 2026 को शनि देव मीन राशि में मार्गी यानी सीधी चाल चलना शुरू करेंगे। पंचांग गणनाओं के अनुसार शनि के मार्गी होने का समय 11 दिसंबर की सुबह के आसपास है।

ज्योतिषीय दृष्टि से शनि का मीन राशि में मार्गी होना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। करीब 29-30 साल के लंबे चक्र के बाद शनि का मीन राशि से संबंध बना है। शनि की सीधी चाल को उन मामलों में गति आने से जोड़कर देखा जाता है, जिनमें वक्री अवस्था के दौरान देरी, अड़चन या डिसीजन लेने में दिकक्त की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि किसी व्यक्ति पर वास्तविक प्रभाव उसकी जन्मकुंडली, दशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार शनि देव 11 दिसंबर को सुबह 5 बजे मीन राशि में मार्गी होंगे। साथ ही वह मीन राशि में 3 जून 2027 तक रहेंगे। उसके बाद अपनी नीच राशि मेष में गोचर करेंगे।

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शनि के मार्गी होने से क्या बदलेगा?

ज्योतिष में शनि को अनुशासन, मेहनत, कर्म, जिम्मेदारी, नौकरी, सेवा और लंबे समय में मिलने वाले परिणामों का कारक माना जाता है। शनि जब वक्री होते हैं तो पुराने काम, जिम्मेदारियां और लंबित मामलों की दोबारा समीक्षा का समय माना जाता है। वहीं मार्गी होने के बाद इन विषयों में आगे बढ़ने की परिस्थितियां बनने की ज्योतिषीय मान्यता है।

वहीं 11 दिसंबर के बाद शनि की ऊर्जा अधिक सीधी दिशा में काम करने की संभावना मानी जा रही है। ऐसे में लंबे समय से मेहनत कर रहे लोगों को करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद की जा सकती है।

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शनि मार्गी होने का मकर राशि पर प्रभाव (Capricorn Zodiac)

मकर राशि के स्वामी स्वयं शनि देव हैं। इसलिए शनि की चाल में बदलाव इस राशि के जातकों के लिए विशेष महत्व रखता है। मीन राशि में शनि का मार्गी होना मकर राशि से तीसरे भाव में होगा। इससे साहस, पराक्रम, प्रयास और संचार से जुड़े मामलों में मजबूती आने की संभावना है।

नौकरीपेशा लोगों को अपने प्रयासों का बेहतर परिणाम मिल सकता है। कारोबार करने वालों को नए संपर्कों और व्यावसायिक यात्राओं से लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। आर्थिक मामलों में रुके हुए प्रयास आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि शनि की कृपा पाने के लिए मेहनत और अनुशासन बनाए रखना जरूरी होगा।

शनि मार्गी होने का वृष राशि पर प्रभाव (Taurus Zodiac)

वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का मीन राशि में मार्गी होना लाभकारी माना जा सकता है। मीन राशि वृषभ से ग्यारहवें भाव में आती है, जो आय, लाभ, नेटवर्क और इच्छाओं की पूर्ति से संबंधित माना जाता है।

ऐसे में शनि की सीधी चाल के बाद आय के नए स्रोत बनने, पुराने निवेश या प्रयासों से लाभ मिलने और कारोबार में विस्तार के अवसर मिलने की संभावना बन सकती है। नौकरी में पद और जिम्मेदारी बढ़ सकती है। लंबे समय से किसी आर्थिक लाभ की प्रतीक्षा कर रहे जातकों को भी राहत मिल सकती है।

शनि मार्गी होने का तुला राशि पर प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि के जातकों के लिए शनि का मार्गी होना आर्थिक और करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। मीन राशि तुला से छठे भाव में आती है। यह भाव नौकरी, प्रतियोगिता, कर्ज, शत्रु और सेवा क्षेत्र से जुड़ा माना जाता है।

शनि की सीधी चाल के बाद नौकरी में स्थिरता और कार्यक्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने के अवसर मिल सकते हैं। प्रतियोगी परिस्थितियों में मेहनत करने वाले लोगों को सफलता मिल सकती है। यदि कोई पुराना कर्ज या आर्थिक दबाव चल रहा है तो उसे व्यवस्थित तरीके से कम करने का मौका मिल सकता है।

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शनि मार्गी होने का मिथुन राशि पर प्रभाव (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के जातकों के लिए भी शनि की मार्गी चाल महत्वपूर्ण रहने वाली है। मीन राशि मिथुन से दसवें भाव में आती है, जिसे कर्म और करियर का भाव माना जाता है।

इसलिए 11 दिसंबर के बाद नौकरी और कारोबार से जुड़े मामलों में गति आने की संभावना बन सकती है। प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या करियर में बदलाव की योजना बना रहे जातकों को अवसर मिल सकते हैं। कारोबारियों के लिए नए प्रोजेक्ट और बड़े क्लाइंट से जुड़ने के रास्ते खुल सकते हैं। आर्थिक स्थिति में भी धीरे-धीरे सुधार के संकेत मिल सकते हैं।

किन मामलों में मिल सकता है फायदा?

शनि की मार्गी चाल को खासतौर पर नौकरी, कारोबार, आय, करियर, जिम्मेदारियों और लंबे समय से अटके कामों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शनि तेज गति से परिणाम देने वाले ग्रह नहीं हैं, इसलिए इनके प्रभाव को अचानक मिलने वाले लाभ के बजाय धीरे-धीरे बनने वाली स्थिर प्रगति के रूप में देखना अधिक उचित है।

ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, जो लोग ईमानदारी, अनुशासन और निरंतर मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं, उन्हें शनि की अनुकूल स्थिति का बेहतर लाभ मिल सकता है।

11 दिसंबर 2026 क्यों है खास?

साल 2026 में शनि 27 जुलाई को वक्री हुए थे और 11 दिसंबर 2026 को मीन राशि में ही मार्गी होंगे। यानी शनि राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, बल्कि उसी राशि में अपनी गति बदलेंगे।

इसलिए 11 दिसंबर को होने वाला यह बदलाव खासतौर पर उन विषयों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिन पर पिछले कुछ महीनों से शनि की वक्री चाल का प्रभाव रहा है। व्यक्तिगत फलादेश के लिए जन्मकुंडली में शनि की स्थिति और दशा का अध्ययन करना जरूरी होता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।