Shani Margi 2026: ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को न्याय और कर्म का कारक माना जाता है। शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। जब शनि वक्री अवस्था से निकलकर सीधी चाल चलते हैं, तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलता है। पंचांग करीब 30 साल बाद शनि देव मीन राशि में सीधी चाल में आने वाले हैं, जिसका असर कई राशियों के करियर, कारोबार और आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है।

वैदिक ज्योतिष में शनि की सीधी चाल को ज्योतिष में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान लंबे समय से अटके काम गति पकड़ सकते हैं और नौकरी-पेशा लोगों को मेहनत का बेहतर परिणाम मिल सकता है। कारोबार करने वालों के लिए नए अवसर सामने आने की संभावना बन सकती है। खासतौर पर कुंभ, मेष, धनु और मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि की यह चाल आर्थिक दृष्टि से शुभ मानी जा रही है। हालांकि किसी व्यक्ति पर वास्तविक प्रभाव उसकी जन्मकुंडली, दशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार शनि देव 11 दिसंबर को सुबह 5 बजे मीन राशि में मार्गी होंगे। साथ ही वह मीन राशि में 3 जून 2027 तक रहेंगे। उसके बाद अपनी नीच राशि मेष में गोचर करेंगे।

कुंभ राशि पर शनि मार्गी होने का प्रभाव (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि के स्वामी स्वयं शनि देव हैं। इसलिए शनि की सीधी चाल का इस राशि के जातकों पर विशेष प्रभाव पड़ सकता है। आर्थिक मामलों में स्थिरता आने के साथ आय के नए रास्ते खुल सकते हैं। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है और प्रमोशन या बेहतर अवसर मिलने की संभावना बन सकती है। कारोबार में भी रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

मेष राशि पर शनि मार्गी होने का प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि वालों के लिए शनि की सीधी चाल करियर और आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। बिजनेस में नई डील या प्रोजेक्ट मिलने के योग बन सकते हैं। धन से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी से बचना हालांकि जरूरी रहेगा।

धनु राशि पर शनि मार्गी होने का प्रभाव (Sagittarius Zodiac)

धनु राशि के जातकों के लिए शनि की सीधी चाल आर्थिक मजबूती का संकेत दे सकती है। आय में सुधार होने के साथ पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। नौकरी में मेहनत का फल मिल सकता है और कारोबार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर होने के संकेत हैं।

मिथुन राशि पर शनि मार्गी होने का प्रभाव (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि वालों के लिए शनि की सीधी चाल करियर में नई दिशा दे सकती है। लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होने लग सकते हैं। व्यापारियों को नए ग्राहकों और नए काम से फायदा मिल सकता है। नौकरी करने वालों को आय बढ़ने या नई जिम्मेदारी मिलने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे मजबूती आने के योग बनेंगे।

शनि की सीधी चाल क्यों है खास?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार शनि की चाल में बदलाव का प्रभाव लंबे समय तक दिखाई दे सकता है। शनि जल्दबाजी के बजाय धीरे-धीरे परिणाम देने वाले ग्रह माने जाते हैं। इसलिए इस अवधि में मेहनत, अनुशासन और सही फैसलों का महत्व बढ़ जाता है। हालांकि किसी भी राशि पर शनि का वास्तविक फल उसकी पूरी कुंडली और दशा पर निर्भर करता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।