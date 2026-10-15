Saturn Direct 2026: ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को कर्म, न्याय, अनुशासन और मेहनत का फल देने वाला ग्रह माना जाता है। शनि की चाल में बदलाव का असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग पड़ता है। आपको बता दें कि साल 2026 में 11 दिसंबर को शनि देव मार्गी होने जा रहे हैं। वहीं शनि देव के मार्गी होने से मिथुन, सिंह और धनु राशि के जातकों को अच्छा लाभ हो सकता है। मान्यता है कि शनि की अनुकूल स्थिति से करियर में तरक्की, कारोबार में सुधार और आर्थिक मामलों में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं।

हालांकि, किसी भी राशि पर शनि के प्रभाव का आकलन केवल गोचर से नहीं, बल्कि जन्मकुंडली में शनि की स्थिति और अन्य ग्रहों के आधार पर भी किया जाता है। आइए जानते हैं कि शनि के मार्गी होने पर मिथुन, सिंह और धनु राशि वालों के लिए धन, नौकरी और कारोबार के लिहाज से क्या संकेत माने जा रहे हैं।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार न्यायाधीश शनि देव 11 दिसंबर को सुबह 5 बजे मीन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। मतलब सीधी चाल से गति करेंगे। वहीं 3 जून 2027 तक शनि देव मीन राशि में ही संचरण करेंगे। वहीं इसके बाद वह अपनी नीच राशि मेष में प्रवेश करेंगे।

मिथुन राशि पर शनि मार्गी होने का प्रभाव (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि का मार्गी होना कामकाज में तरक्की लाने वाला माना जा सकता है। नौकरी करने वालों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद रहेगी। लंबे समय से रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। कारोबार करने वाले लोगों को नए ग्राहकों से जुड़ने और कमाई बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं। हालांकि, पैसों से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला सोच-समझकर लेना बेहतर रहेगा।

सिंह राशि पर शनि मार्गी होने का प्रभाव (Leo Zodiac)

सिंह राशि वालों के लिए यह समय करियर और आर्थिक योजना पर ध्यान देने का हो सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने या काम की सराहना होने की संभावना बन सकती है। व्यापारियों को पुराने संपर्कों से फायदा मिलने के संकेत मिल सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखने और बचत बढ़ाने की कोशिश से आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मदद मिल सकती है। जल्दबाजी में निवेश करने से बचें।

धनु राशि पर शनि मार्गी होने का प्रभाव (Sagittarius Zodiac)

धनु राशि के जातकों के लिए शनि के मार्गी होने को मेहनत का फल मिलने के संकेत के रूप में देखा जा सकता है। नौकरी बदलने की तैयारी कर रहे लोगों को नए अवसरों पर ध्यान देना चाहिए। कारोबार में पुरानी समस्याओं को सुलझाने और काम को व्यवस्थित करने का मौका मिल सकता है। आमदनी और खर्च के बीच बैलेंस बनाए रखना जरूरी होगा। किसी भी आर्थिक लाभ की गारंटी नहीं है।

शनि के मार्गी होने का क्या है ज्योतिषीय महत्व?

ज्योतिष के अनुसार, शनि देव व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। शनि के वक्री होने के दौरान कुछ कामों की रिव्यू, देरी और पुरानी जिम्मेदारियों पर दोबारा ध्यान देने की जरूरत होती है। वहीं, शनि के मार्गी होने पर उन कामों में आगे बढ़ने की संभावना मानी जाती है, जिनमें पहले रुकावट महसूस हो रही थी। आपको बता दें कि 11 दिसंबर 2026 को शनि देव के मार्गी होने के बाद नौकरी, कारोबार, आर्थिक योजना और जिम्मेदारियों से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान देना उपयोगी हो सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।