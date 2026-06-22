Shani In Kundli: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शनि को नवग्रह में सबसे अधिक शक्तिशाली ग्रह माना जाता है। शनि सबसे धीमी गति से चलते हैं वह एक राशि में करीब ढाई साल तक रहते हैं। ऐसे में शनि का प्रभाव हर एक राशि के साथ-साथ वैश्विक स्तर में लंबे समय तक बना रहता है। इतना ही नहीं शनि इकलौते ऐसा ग्रह है, जिसके पास साढ़े साती और ढैया का हक है। ऐसे में वह व्यक्ति को उनके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। इसी के कारण शनि को कर्मफल दाता, न्याय के देवता कहा जाता है। शनि को कर्म, न्याय, आयु, और संघर्ष का कारक माना गया है। ऐसे में शनि की स्थिति में बदलाव का असर हर राशि के जातकों के जीवन में किसी न किसी तरह से देखने को मिलता है। मन्त्रेश्वर द्वारा रचित ‘फलदीपिका’ के आठवें अध्याय में शनि और उनके भावों के बारे में विस्तार से बताया गया है…

लग्न भाव में शनि

यदि शनि अपनी उच्च राशि (तुला) या स्वराशि (मकर या कुंभ) में स्थित होकर लग्न में हो तो राजा के समान किसी देश या नगर का स्वामी हो। इसके अलावा यदि शनि अपनी उच्च या स्वराशि के बिना कुंडली के पहले घर (लग्न) में हो, तो जातक को बचपन से लेकर जीवन भर आर्थिक तंगी, कष्ट और दुखों का सामना करना पड़ सकता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति का व्यक्तित्व उदास, ऊर्जा हीन और अत्यधिक आलसी हो जाता है, जिससे उसके कार्यों में रुकावट आती हैं।

दूसरे भाव में शनि

यदि शनि दूसरे घर में हो, तो उसका चेहरा देखने में अच्छा न होगा। ऐसा व्यक्ति अन्याय मार्ग पर चलेगा और धनहीन होगा। लेकिन बाद में (जीवन के उत्तरार्ध में) वह अपना निवास स्थान छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चला जाएगा और वहां धन, सवारी तथा भोग आदि जैसे सुख के साधन प्राप्त करेगा।

तीसरे भाव में शनि

यदि तृतीय में शनि हो तो जातक, बहुत बुद्धिमान उदार हो तथा उसे स्त्री सुख भी प्राप्त हो। लेकिन वह आलसी और दुखी होता है।

चौथे भाव में शनि

कुंडली के चौथे (सुख) भाव में शनि होने से जातक को जीवन में माता, भूमि, मकान और वाहन के सुख की कमी या इनसे वियोग झेलना पड़ता है। यह स्थान सुख का केंद्र होने के कारण यहां बैठा शनि व्यक्ति के मानसिक चैन को नष्ट करता है और बचपन में उसे रोगी (शारीरिक रूप से कमजोर) बनाता है।

कुछ अन्य ग्रन्थों के मत से यदि धनु या मीन राशि में स्थित होकर शनि लग्न में हो तो बहुत उत्तम फल दिखाता है। यह मान सागरी का वचन है।

तुला कोदण्ड मीनानां लग्नस्थोऽपि शनिश्चरः

करोति भूपतेर्जन्म वंशे च नृपति भवेत् ।

कर देता है इसलिए ऐसा मनुष्य सदैव दुःखी रहता है। चौथे घर से माता, मकान, यान (सवारी) आदि का विचार किया जाता है इसलिये इनके सूख में भी कमी करे।

पंचम भाव में शनि

यदि पंचम में शनि हो तो मनुष्य शठ यानी शैतान और दुष्ट बुद्धि वाला होता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञान, सुत, धन तथा हर्ष इन चारों से रहित होता है अर्थात इन चीजों के सुख में कमी करता है। ऐसा मनुष्य भ्रमण करता है अथवा उसकी बुद्धि भ्रान्त रहती है।

छठे भाव में शनि

यदि छठे घर में शनि हो तो जातक बहुत भोजन करने वाला, धनी, अपने शत्रुओं का नाश करने वाला अर्थात जातक के शत्रु को जातक ही हानि पहुंचाता है और घृष्ट (ढीठ) अभिमानी होता है।

सप्तम भाव में शनि

यदि सप्तम में शनि हो तो कुदार निरत कुत्सित स्त्री में रत, दरिद्री, मार्ग चलने वाला और दुःखी होता है । पहले मार्ग चलना या यात्रा करना भी कष्ट का लक्षण समझा जाता था।

अष्टम भाव में शनि

यदि अष्टम भाव में शनि हो तो जातक मलिन, बवासीर के रोग से पीड़ित धनहीन, क्रूर बुद्धि वाला, बुभुक्षित (भूखा) हो और उसके मित्र उसकी अवहेलना करें।

नवम भाव में शनि

यदि नवम में शनि हो तो भाग्यहीन, धनहीन, सन्तानहीन, पितृ-हीन, धर्महीन होता है। नवम भाव से जिन बातों का विचार किया जाता है उन सबके सुख में कमी करता है। ऐसा व्यक्ति दुर्जन भी होता है।

हमारे विचार से नवम धर्म स्थान होने के कारण, यदि उच्चस्थ पहले समय में घर पर आराम से बैठना सुख का लक्षण समझा जाता था और देश विदेश घूमना या बाहर भ्रमण करना कष्ट का लक्षण समझते थे। मूल संस्कृत श्लोक में भ्रान्त शब्द आया है। इसके दो अर्थ हो सकते हैं एक तो यह कि जिसकी बुद्धि भ्रान्त हो- उचित निर्णय न कर सके और दूसरा अर्थ जो ऊपर दिया गया है अर्थात घर से बाहर भ्रमण करने वाला।

नवम भाव (भाग्य/धर्म) में शनि का प्रभाव

धार्मिक क्रांति और वैराग्य: नवम भाव में शनि होने से व्यक्ति के धार्मिक विचारों में बड़ा बदलाव आता है। यदि शनि यहाँ मजबूत हो और उस पर गुरु (Jupiter) की शुभ दृष्टि हो, तो व्यक्ति महान तपस्वी, धार्मिक या संन्यासी बनता है।

उदाहरण: आनंदमयी ‘मां’, स्वामी करपात्री जी और महाराजा डूंगरपुर की कुंडलियों में नवम भाव का शनि शुभ ग्रहों के प्रभाव के कारण उन्हें परम धार्मिक और संन्यासी प्रवृत्ति का बनाता है।

शनि: कोयला या हीरा? (बलवान बनाम निर्बल शनि)

शनि हमेशा बुरा नहीं होता; अच्छे और बुरे शनि में वही अंतर है जो कोयले और हीरे में होता है।

बलवान शनि: रात के आखिरी पहर (ब्रह्म मुहूर्त) में व्यक्ति को ईश्वर भक्ति और आध्यात्मिक चिंतन की ओर ले जाता है। साथ ही, यह व्यक्ति को सुंदर, रेशमी और सुखद वस्त्र (भौतिक सुख) दिलाता है।

निर्बल शनि: व्यक्ति के भीतर भारी आलस्य और अत्यधिक नींद पैदा करता है। ऐसे व्यक्ति को मोटे और खुरदरे वस्त्रों (संघर्षमय जीवन) से संतोष करना पड़ता है।

ज्योतिष का मुख्य नियम

किसी भी ग्रह का फल केवल एक बात से तय नहीं होता। बुद्धिमान ज्योतिष को ग्रह का अंतिम परिणाम बताने से पहले 24 प्रकार के बल, अष्टकवर्ग की रेखाएं, ग्रहों की दृष्टि, नक्षत्र और उनके स्वामियों जैसी अनेक बारीक बातों का बारीकी से अध्ययन करना चाहिए।

दशम भाव में शनि

यदि दशम में शनि हो तो उत्कृष्ट फल है। ऐसा व्यक्ति राजा हो या राजा का मन्त्री हो, अत्यन्त धनी, प्रसिद्ध और शूर हो और कृषि कार्य में तत्पर हो। पहले कृषि कार्य सबसे उत्तम व्यवसाय माना जाता था इसलिए ऐसा लिखा है। आधुनिक समय में इसका अर्थ करना चाहिये कि उत्तम व्यवसाय करे।

ग्यारहवें भाव में शनि

यदि ग्यारहवें घर में शनि हो तो आय सहित, शूर, निरोगी (स्वस्थ), धनी, दीर्घायु और स्थिर सम्पत्ति वाला हो। बारहवें भाव में शनि हो तो अनिष्ट फल है। ऐसा व्यक्ति निर्लज्ज, धन हीन, पुत्र से वंचित, विकलांग (शरीर के किसी भाग में विकलता) और मूर्ख होता है। उसके शत्रु उसे उत्सारित (दूर फेंकना) कर देते हैं।

द्वादश भाव में शनि

हमारा अनुभव है कि द्वादश में शनि दांतों को भी ख़राब करता और नेत्रों को भी हानि पहुंचाता है।

डिस्क्लेमर (Disclaimer)- इस लेख में दी गई जानकारी वैदिक ज्योतिष के पारंपरिक ग्रंथों, मान्यताओं और ज्योतिषीय सिद्धांतों पर आधारित है। जन्मकुंडली में सूर्य के फल केवल उसकी भाव स्थिति से निर्धारित नहीं होते, बल्कि राशि, दृष्टि, युति, ग्रहबल, दशा, अंतर्दशा तथा संपूर्ण कुंडली के समग्र विश्लेषण पर निर्भर करते हैं। यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इसे किसी प्रकार की निश्चित भविष्यवाणी, चिकित्सा, कानूनी, वित्तीय या व्यक्तिगत सलाह के रूप में न लें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले योग्य विशेषज्ञ से परामर्श करना उचित है। ज्योतिष एक विश्वास और व्याख्या आधारित विद्या है, इसलिए इसके परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों और कुंडली के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। इस लेख का उद्देश्य पाठकों को ज्योतिषीय अवधारणाओं से परिचित कराना है, न कि किसी प्रकार की गारंटी या दावा करना।