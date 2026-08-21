Navpancham Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हर ग्रह एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करता है जिसका असर 12 राशियों के साथ-साथ वैश्विक स्तर में देखने को मिलता है। इन्हीं ग्रहों में से शनि और गुरु को महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। ये दोनों ग्रह एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते है। बता दें कि इस समय शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में विराजमान है और गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में है। ऐसे में वह हर राशि पर अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। 1 सितंबर को दोनों ग्रहों के बीच कोणीय स्थिति बन रही हैं, जिससे नवपंचम राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस राजयोग का निर्माण होने से कुछ राशि के जातकों को नौकरी-बिजनेस में अपार सफलता के साथ-साथ आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं गुरु-शनि के संयोग से बना नवपंचम राजयोग किन राशियों के लिए हो सकता है लाभकारी…

वैदिक पंचांग के अनुसार, 1 सितंबर को सुबह 3 बजकर 39 मिनट पर गुरु-शनि एक-दूसरे से 120 डिग्री पर होंगे, जिससे नवपंचम राजयोग का निर्माण हो रहा है। बता दें कि इस समय शनि वक्री अवस्था में मीन और गुरु बृहस्पति कर्क राशि में विराजमान होंगे।

मेष राशि पर नवपंचम राजयोग का प्रभाव (Aries Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए गुरु-शनि का नवपंचम राजयोग कई मायनों में खास हो सकता है। इस राशि की गोचर कुंडली के चौथे भाव में गुरु और बारहवें भाव में शनि वक्री अवस्था में विराजमान है। इस राशि में शनि साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों को भाग्य का साथ मिलने के साथ-साथ मान-सम्मान की वृद्धि हो सकती है। लंबे समय से रुका काम पूरा होने के साथ दोस्तों को पूरा साथ मिल सकता है। मान-सम्मान में तेजी से वृद्धि के योग बन रहे हैं। करियर के क्षेत्र में भी लाभ के योग बन रहे हैं। आपके काम को देखते हुए वेतन वृद्धि के साथ पदोन्नति के योग बन रहे हैं।

कर्क राशि पर नवपंचम राजयोग का प्रभाव (Cancer Zodiac)

कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु-शनि का नवपंचम राजयोग अत्यंत शुभ हो सकता है। इस राशि के लग्न भाव में उच्च के गुरु और नवम भाव में शनि है। ऐसे में इस राशि के जातकों को बंपर लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। नौकरीपेशा जातकों को इस अवधि में कोई खुशखबरी मिल सकती है। इसके साथ ही बिजनेस में भी लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। आप आत्ममंथन के साथ अपने व्यक्तित्व में निखार कर पाने में सफल हो सकते हैं। आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों सके लोग प्रभावित हो सकते हैं। समाज में मान-सम्मान की वृद्धि के योग बन रहे हैं। मानसिक शांति भी मिल सकती है।

मकर राशि पर नवपंचम राजयोग बनने का असर (Capricorn Zodiac)

इस राशि के सातवें भाव में गुरु और तीसरे भाव में शनि विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों के नए कार्य, प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। ऐसे में आपको व्यापार में काफी मुनाफा हो सकता है। पार्टनरशिप में किए जा रहे व्यापार में आपको काफी लाभ मिल सकता है। नौकरीपेशा जातकों को नए अवसर मिल सकते हैं। इसके अलावा आपके काम को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। पुराने विचार या फिर प्लान आपके हिसाब से काम कर सकता है। किस्मत का भी साथ मिलने के योग नजर आ रहे हैं। लंबे समय से अटका हुआ कार्य एक बार फिर से आरंभ हो सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।