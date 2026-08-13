Navpancham Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि को कर्मफल दाता और न्याय के देवता कहा जाता है, जो सबसे धीमी गति से आगे बढ़ते हैं। वह एक राशि में करीब ढाई साल रहते है जिसके कारण किसी न किसी ग्रह के साथ संयोग करते रहते हैं। इस समय शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में विराजमान है और 11 दिसंबर को मार्गी होंगे। ऐसे में वह किसी न किसी ग्रह के साथ संयोग या फिर दृष्टि डालते रहेंगे, जिससे शुभ-अशुभ योगों का निर्माण होता रहेगा। कर्मफल दाता शनि सितंबर माह देवताओं के गुरु शनि के साथ संयोग करके नवपंचम राजयोग का निर्माण करने वाले हैं। इस राजयोग का निर्माण होने से कुछ राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ-साथ पद-प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जाता है। आइए जानते हैं किन तीन राशियों को मिल सकता है विशेष लाभ…

वैदिक पंचांग के अनुसार, 1 सितंबर को सुबह 3 बजकर 39 मिनट पर गुरु-शनि एक-दूसरे से 120 डिग्री पर होंगे, जिससे नवपंचम राजयोग का निर्माण हो रहा है। बता दें कि इस समय शनि मीन और गुरु बृहस्पति कर्क राशि में विराजमान होंगे।

कर्क राशि पर नवपंचम राजयोग का प्रभाव (Cancer Zodiac)

कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु-शनि का नवपंचम राजयोग कई क्षेत्रों में अनुकूल हो सकता है। गुरु इस राशि में उच्च के होकर लग्न भाव में और शनि वक्री अवस्था में नवम भाव में विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों के लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ-साथ नौकरी और बिजनेस में अपार सफलता हासिल हो सकती है। आपके व्यक्तित्व में निखार होने के साथ आत्म मंथन करेंगे, जिससे आप खुद पर काफी बदलाव कर सकते हैं। समाज में मान-सम्मान की वृद्धि हो सकती है। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। इसके साथ ही नौकरीपेशा जातकों को नए अवसर मिलने के साथ पदोन्नति के भी योग बन रहे हैं। मानसिक तनाव भी कम हो सकता है।

तुला राशि पर नवपंचम राजयोग का असर (Libra Zodiac)

इस राशि की गोचर कुंडली के छठे भाव में शनि और दशम भाव में गुरु विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए नवपंचम राजयोग कई क्षेत्रों में सकारात्मक असर डाल सकता है। नए कार्यों को इस अवधि में आरंभ करना लाभकारी हो सकती है। लंबे समय से रुका काम या फिर योजना एक बार फिर से शुरू हो सकती है। परिवार के बीच चली आ रही परेशानियां समाप्त हो सकती है। इसके साथ ही जीवन में मान-सम्मान की वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। भौतिक सुखों की प्राप्ति होने के भी योग बन रहे हैं। नौकरी और बिजनेस में आपको अपार सफलता के साथ-साथ धन लाभ हो सकता है। इसके साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रह सकती है।

मीन राशि पर नवपंचम राजयोग का असर ( Pisces Zodiac)

मीन राशि के जातकों के लिए भी शनि का वक्री होना कई राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक असर डाल सकता है। इस राशि के लग्न भाव में शनि वक्री अवस्था में विराजमान है और इस राशि के स्वामी गुरु उच्च के होकर पंचम भाव में विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए गुरु-शनि के संयोग से बना नवपंचम राजयोग कई मायनों में खास हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है। विद्यार्थियों को उत्कृष्ट सफलता हासिल हो सकती है। इसके साथ ही संतान सुख के भी योग बन रहे हैं।

व्यापार या फिर नौकरी को लेकर कोई बड़ा लाभकारी निर्णय ले सकते हैं। आपको किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है, जिससे आप कई क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं। पद-प्रतिष्ठा में भी प्राप्ति के योग बन रहे हैं। उच्च शिक्षा पाने का सपना पूरा हो सकता है। भाई-बहनों के साथ अच्छा समय बीत सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी होने वाली है।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।