Navpancham Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, नवग्रह एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते है जिसका असर 12 राशियों के साथ-साथ देश-दुनिया में देखने को मिलता है। इन्हीं नवग्रह में से शनि को सबसे क्रूर ग्रह माना जाता है, जो एक राशि में लंबे समय तक रहते हैं। इस समय शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में विराजमान है और वहीं दूसरी ओर देवताओं के गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान है। ऐसे में दोनों ही ग्रह किसी न किसी ग्रह के साथ संयोग या फिर कोणीय स्थिति बनाते रहते हैं। वहीं 1 सितंबर यानी आज गुरु और शनि के कोणीय संयोग से नवपंचम राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस राजयोग का निर्माण होने से 12 राशियों के जीवन में असर देखने को मिल सकता है। हालांकि मेष, मकर और तुला राशि के जातकों के जीवन में अधिक सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं शनि-गुरु के संयोग से बना नवपंचम राजयोग किन राशियों के लिए हो सकता है शुभ…

वैदिक पंचांग के अनुसार, 1 सितंबर को सुबह 3 बजकर 39 मिनट पर गुरु-शनि एक-दूसरे से 120 डिग्री पर होंगे, जिससे नवपंचम राजयोग का निर्माण हो रहा है। बता दें कि इस समय शनि मीन और गुरु बृहस्पति कर्क राशि में विराजमान होंगे।

मेष राशि पर नवपंचम राजयोग का प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए नवपंचम राजयोग अनुकूल साबित हो सकता है। इस राशि के चौथे भाव में गुरु और बारहवें भाव में शनि विराजमान है। इस राशि में शनि साढ़े साती का पहला चरण चल रहा है। हालांकि शनि के वक्री होने से इसका प्रभाव थोड़ा कम हो सकता है। ऐसे में शनि-गुरु के संयोग से बना नवपंचम राजयोग काफी खास असर डाल सकता है। इस राशि के जातकों को किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। मान-सम्मान में वृद्धि के साथ-साथ आपकी बातों से लोग प्रभावित हो सकते हैं। लंबे समय से रुके काम में एक बार फिर से गति आ सकती है। मानसिक शांति मिल सकती है। इसके अलावा परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। माता के साथ आपका अच्छा समय बीत सकता है। वाहन, मकान खरीदने का भी सपना पूरा हो सकता है। परिवारिक सुख की प्राप्ति हो सकती है।

तुला राशि पर नवपंचम राजयोग का असर (Libra Zodiac)

इस राशि की गोचर कुंडली के छठे भाव में शनि और दशम भाव में गुरु विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए नवपंचम राजयोग कई क्षेत्रों में सकारात्मक असर डाल सकता है। इस राशि के जातकों को सम्मान के साथ करियर में उत्तम फल मिल सकता है। नौकरीपेशा जातकों की बात करें, तो आपके द्वारा की जा रही मेहनत का फल आपको मिल सकता है। ऐसे में उच्च पद या कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आपको सम्मान मिल सकता है। आय के नए स्त्रोत खिलने के साथ वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है। लंबे समय से चली आ रही कोई बीमारी या फिर गुप्त शत्रुओं से भी निजात मिल सकती है। कर्ज से मुक्ति मिलने के साथ आर्थिक स्थिति अच्छी होने के योग बन रहे हैं।

मकर राशि पर नवपंचम राजयोग बनने का असर (Capricorn Zodiac)

इस राशि के सातवें भाव में गुरु और तीसरे भाव में शनि विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। आपके वैवाहिक जीवन में चली आ रही समस्याएं समाप्त हो सकती है। इसके साथ ही अविवाहितों को शादी के लिए अच्छा पार्टनर मिल सकता है। विवाह के बाद आपके जीवन में तरक्की के साथ-साथ सौभाग्य की बढ़ोतरी हो सकती है। वैवाहिक जीवन अच्छा जा सकता है। आपके द्वारा किसी काम में की जा रही मेहनत का फल मिल सकता है। कार्यों में देरी हो सकती है। लेकिन अंत में सफलता हासिल हो सकती है। आपके अंदर मजबूत इच्छा शक्ति और जिद्दी स्वभाव में वृद्धि हो सकती है, जिससे आप कठिन परिस्थितियों में भी सफलता पा सकते हैं। भाई-बहनों के साथ अच्छे संबंध हो सकते हैं और आप उनकी जिम्मेदारी उठा सकते हैं।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।