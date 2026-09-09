Shani Nakshatra Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में शनि को कर्म, अनुशासन, मेहनत और न्याय का कारक ग्रह माना जाता है। इसलिए शनि की चाल और नक्षत्र परिवर्तन को ज्योतिष में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। साल 2026 में शनि एक बार फिर अपने स्वनक्षत्र उत्तराभाद्रपद में प्रवेश करने जा रहे हैं। पंचांग गणना के अनुसार शनि 9 अक्टूबर 2026 को उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और इस दौरान वक्री गति में रहेंगे। यह स्थिति 8 फरवरी 2027 तक रहने की गणना है।

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन कुछ राशियों के लिए आर्थिक और करियर के लिहाज से शुभ परिणाम लेकर आ सकता है। खासतौर पर कुंभ, तुला, वृष और मकर राशि के जातकों को इस अवधि में धन संबंधी मामलों में सुधार, कामकाज में प्रगति और रुके हुए कार्यों में गति मिलने के योग बन सकते हैं। हालांकि वास्तविक फल जन्मकुंडली में शनि की स्थिति और अन्य ग्रहों के प्रभाव पर भी निर्भर करता है।

9 अक्टूबर को शनि का उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश

उत्तराभाद्रपद शनि का स्वनक्षत्र माना जाता है और इसका संबंध गहराई, स्थिरता, जिम्मेदारी तथा दीर्घकालिक परिणामों से जोड़ा जाता है। फ्यूचर पंचांग के अनुसार, शनि 9 अक्टूबर 2026, शुक्रवार को शाम 7:28 बजे उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इस समय शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। क्योंकि शनि देव 11 दिसंबर को मार्गी होंगे। वहीं आपको बता दें कि शनि देव शनि देव उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में 8 फरवरी 2027 तक विराजमान रहेंगे। वहीं उसके बाद रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे।

ज्योतिषीय दृष्टि से शनि जब अपने ही नक्षत्र में रहते हैं तो उनके प्रभाव को विशेष महत्व दिया जाता है। इस दौरान मेहनत, अनुशासन और धैर्य से किए गए कार्यों के बेहतर परिणाम मिलने की संभावना मानी जाती है।

कुंभ राशि पर शनि नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव (Aqurius Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन करियर और आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और लंबे समय से अटके काम आगे बढ़ सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों को भी नए अवसर मिलने की संभावना है। आय के स्रोत मजबूत हो सकते हैं और आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल सकता है।

तुला राशि पर शनि नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि के जातकों के लिए शनि का उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश आर्थिक दृष्टि से लाभकारी हो सकता है। लंबे समय से चली आ रही आर्थिक परेशानियों से राहत मिलने के योग बन सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिल सकता है। व्यापार में पुराने संपर्कों से लाभ और किसी महत्वपूर्ण सौदे से आर्थिक फायदा होने की संभावना बन सकती है।

वृषभ राशि पर शनि नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव (Taurus Zodiac)

वृषभ राशि वालों के लिए यह समय करियर और धन के मामले में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होने की संभावना है। नौकरी में पद और जिम्मेदारी बढ़ सकती है। व्यापारियों को नए प्रोजेक्ट या कारोबार विस्तार का अवसर मिल सकता है। बचत बढ़ाने और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के मौके मिल सकते हैं।

मकर राशि पर शनि नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव (Capricorn Zodiac)

मकर राशि के स्वामी स्वयं शनि हैं, इसलिए शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इस अवधि में करियर में स्थिरता आने के साथ पदोन्नति या वेतन वृद्धि के अवसर बन सकते हैं। व्यापार में भी लाभ के नए रास्ते खुल सकते हैं। मेहनत और अनुशासन के दम पर आर्थिक स्थिति मजबूत करने में सफलता मिल सकती है।

शनि गोचर में रखें इन बातों का ध्यान

ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार शनि जल्दबाजी के बजाय धैर्य, अनुशासन और कर्म को महत्व देते हैं। इसलिए इस दौरान बिना सोचे-समझे निवेश करने से बचना चाहिए। आर्थिक फैसले लेते समय पूरी जानकारी हासिल करें और अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से पूरा करें। जरूरतमंदों की मदद और सेवा कार्यों को भी शुभ माना जाता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।