Shani Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शनि को सबसे शक्तिशाली, क्रूर ग्रहों में से एक माना जाता है, जो सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है। ऐसे में शनि की स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के साथ-साथ देश-दुनिया में देखने को मिलता है। शनि को कर्मफल, न्याय, आयु, और अनुशासन का प्रमुख कारक ग्रह माना जाता है। शनि राशि के साथ-साथ एक निश्चित अवधि में राशि परिवर्तन भी करते हैं। इस समय शनि रेवती नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। वहीं 9 अक्टूबर को शनि नक्षत्र परिवर्तन करके अपनी ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। शनि के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने से 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से असर देखने को मिलने वाला है। हालांकि इन तीन राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानें शनि के स्वनक्षत्र उत्तरा भादप्रद नक्षत्र में जाने से इन राशियों को मिल सकता है लाभ…

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 9 अक्टूबर 2926, शुक्रवार को 07:28 पी एम बजे अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। 11 दिसंबर 2026 तक मीन राशि में शनि वक्री रहेंगे। 11 दिसंबर तक शनि देव इसी नक्षत्र में वक्री चलेंगे और उसके बाद 12 दिसंबर 2026 से लेकर 7 फरवरी 2027 तक इसी नक्षत्र में मार्गी होकर चलने वाले हैं। 8 फरवरी तक इसी नक्षत्र में शनि रहने वाले हैं। इसके बाद रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि देव के तीन नक्षत्र हैं पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद। पुष्य नक्षत्र की अपेक्षा अनुराधा नक्षत्र में शनि देव को अधिक ऊर्जा मिलती है और अनुराधा की अपेक्षा उत्तरा भाद्रपद में शनि देव को और अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है।

सिंह राशि पर शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाने का असर (Leo Zodiac)

शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करके इस राशि के आठवें भाव में रहने वाले हैं। आमतौर पर अष्टम भाव में शनि के होने से पुत्र सुख में बाधा, दृष्टि रोग तथा अन्य रोगों की संभावना और धन हानि का कारण बन सकता है। लेकिन जब शनि देव अष्टम भाव में अपने खुद के नक्षत्र में गोचर करते हैं, तो वहां पर जो बुरे प्रभाव हैं वह कम हो जाते हैं। इसके साथ ही शुभ परिणाम देखने को मिलने लगते हैं। बता दें कि शनि षष्ठेश होकर अष्टम भाव में आकर विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में इल राशि के जातकों के लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। शारीरिक और मानसिक कष्ट धीरे-धीरे कम हो जाता है। व्यापार के क्षेत्र में भी सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। लंबे समय से चली आ रही आर्थिक समस्याएं अब समाप्त हो सकती है। पैसों की बचत कर पाने में सफल हो सकते हैं।

साझेदारी में किए जा रहे व्यापार में भी लाभ मिल सकता है। इस बिजनेस में चली आ रही समस्याएं समाप्त हो सकती है। पार्टनर या जीवनसाथी के साथ कई तरह की परेशानियों का सामना करना कर रहे हैं, तो अब समाधान मिल सकता है। आपके शत्रुओं और विरोधियों का क्षय हो सकता है। नौकरीपेशा जातकों के लिए भी ये अवधि अच्छी हो सकती है। प्रमोशन या फिर आपके मन मुताबिक जगह पर ट्रांसफर हो सकता है। भूमि और वाहन से संबंधित यदि आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है।

वृश्चिक राशि पर शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाने का असर (Scorpio Zodiac)

शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करके इस राशि के पंचम भाव में रहने वाले हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों के जीवन में कई अहम पहलुओं शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध से लेकर निर्णय क्षमता में असर देखने को मिल सकता है। इस राशि के पंचम भाव में प्रवेश करके शिक्षा के क्षेत्र में काफी सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। आपके द्वारा की जा रही मेहनत का फल भी मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता हासिल हो सकती है।

संतान की सेहत को लेकर अब थोड़ी राहत मिल सकती है। संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। रचनात्मकता में भी तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। इसका असर आपके करियर में देखने को मिल सकता है। आत्म चिंतन करेंगे, जिससे आपके व्यक्तित्व में काफी बदलाव हो सकता है। इसके साथ ही भविष्य को लेकर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं।

कुंभ राशि शनि के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में जाने का असर (Aquarius Zodiac)

इस राशि के स्वामी शनि का गोचर कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान है। ऐसे में शनि का अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में जाने से जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। इस राशि में शनि साढ़े साती का अंतिम चरण चल रहा है। ऐसे में शनि के अपने ही नक्षत्र में जाने से जीवन में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। पुराना रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। इसक साथ ही सोच-समझकर निवेश करेंगे, तो भविष्य में अच्छा लाभ मिल सकता है। आपकी वाणी में मधुरता बनी रहेगी, जिससे आप कई लोगों को अपनी वाणी के बल पर अपने काम करा सकते हैं। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है।

परिवार के सदस्यों के बीच चल रहा मतभेद या गलतफहमी अब समाप्त हो सकती है। घरेलू मुद्दे खत्म हो सकते हैं। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये समय अच्छा जाने वाला है। आपके द्वारा किए गए कार्य और मेहनत की वरिष्ठ अधिकारी सराहना कर सकते हैं। ऐसे में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। अनुशासन और योजनावृद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आपको काफी लाभ मिल सकता है।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।