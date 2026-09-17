Shani Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि को सबसे महत्वपूर्ण, प्रभावशाली के साथ क्रूर ग्रह माना जाता है, क्योंकि वह जातकों को उनके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। इसी के कारण इसे कर्मफल दाता और न्याय के देवता कहा जाता है। शनि नवग्रह में सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है, जो एक राशि में करीब ढाई साल रहते हैं। राशि के साथ-साथ एक निश्चित अवधि के बाद नक्षत्र परिवर्तन भी करते है जिसका असर भी 12 राशियों केै साथ-साथ देश-दुनिया में देखने को मिलती है। बता दें कि इस समय शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में रहने के साथ रेवती नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। वहीं अक्टूबर माह के आरंभ में शनि नक्षत्र परिवर्तन करके उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। शनि के अपने ही नक्षत्र में आने से कुछ राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं शनि के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में जाने से किन राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है।

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 9 अक्टूबर 2926, शुक्रवार को 07:28 पी एम बजे अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 8 फरवरी 2027 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। इसके बाद रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। आकाश मंडल के 27 नक्षत्रों में से 26वां नक्षत्र उत्तराभाद्रपद है। इस नक्षत्र के स्वामी शनि और राशि मीन है। इस नक्षत्र में शनि के आने से आध्यात्मिक गहराई से लेकर आत्म चिंतन करेंगे।

वृषभ राशि शनि के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में जाने का असर (Taurus Zodiac)

वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में जाना अनुकूल हो सकता है। इस राशि के ग्यारहवें भाव में शनि संचरण करने वाले हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों को काफी लाभ मिल सकता है। करियर और व्यापार के क्षेत्र में काफी लाभ मिल सकता है। नौकरीपेशा जातकों की बात करें, तो आपकी सक्रियता और मेहनत रंग ला सकती है। आपकी कार्यशैली की सराहना की जा सकती है। लंबे समय से जिस काम में बाधा आ रही थी, तो अब सफलता हासिल हो सकती है। आपके द्वारा सोचे गए कार्य सफल हो सकते हैं। आपकी लंबे समय से रुकी हुई कोई इच्छा पूरी हो सकती है।

तुला राशि शनि के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में जाने का असर (Libra Zodiac)

तुला राशि के जातकों के लिए भी शनि का गोचर लाभकारी हो सकता है। इस राशि के छठे भाव में शनि संचरण कर रहे हैं। ऐसे में समाज में कई लोगों से जुड़ सकते हैं। मित्रों के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है।नौकरीपेशा जातकों अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर किसी प्रोजेक्ट में सफलता पा सकते हैं। ऐसे में आपको अच्छा खासा बोनस, इंक्रीमेंट मिल सकता है। नए मित्र भी बन सकते हैं। आप खुद पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। ऐसे में आप अपने अंदर कई बदलाव देख पाएंगे। रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। भूमि, भवन, प्रापर्टी खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है। पैतृक संपत्ति से अच्छा लाभ मिल सकता है। जीवनसाथी के साथ आपके रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। किसी मांगलिक कार्य में सम्मिलित हो सकते हैं।

कुंभ राशि शनि के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में जाने का असर (Aquarius Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए शनि का उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में जाना अत्यंत शुभ हो सकता है। इस राशि में शनि वक्री अवस्था में धन भाव में विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। सोच-विचार से अगर निवेश करेंगे, तो भविष्य में आपको काफी लाभ हो सकता है। आप अपनी संचार कौशल और वाणी के दम पर कई क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं। आपका परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। परिवार के बीच चली आ रही अनबन समाप्त हो सकती है। नौकरीपेशा जातकों के लिए भी ये समय अच्छा जा सकता है। आपको आपके काम की सराहना मिल सकती है।

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यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। इसमें बताई गई बातें सभी जातकों पर एक जैसी लागू हों, यह आवश्यक नहीं है। व्यक्ति की जन्मतिथि, जन्मसमय और जन्मस्थान के अनुसार परिणामों में अंतर हो सकता है। इसलिए राशिफल में बताए गए शुभ या चुनौतीपूर्ण समय को एक सामान्य मार्गदर्शन के रूप में लें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी परिस्थिति, समझ और उचित सलाह को प्राथमिकता दें। सकारात्मक रहें, मेहनत करते रहें और परिस्थितियों के अनुसार समझदारी से निर्णय लें।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।