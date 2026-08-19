Shani Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कर्मफल दाता शनि को सबसे क्रूर ग्रहों में से एक माना जाता है। इसके साथ ही वह सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है। शनि राशि के साथ एक निश्चित अवधि के बाद नक्षत्र परिवर्तन करते हैं। शनि व्यक्ति को अनुशासन, आत्म मंथन आदि सिखाते हैं। ऐसे में शनि के नक्षत्र परिवर्तन का भी असर 12 राशियों के साथ-साथ वैश्विक स्तर में देखने को मिलता है। शनि इस समय मीन राशि में वक्री अवस्था में विराजमान है और 17 अप्रैल को रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर गए थे। अब शनि रेवती नक्षत्र के पहले पद में प्रवेश करने वाले हैं। शनि के नक्षत्र पद परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनि के रेवती नक्षत्र के पहले पद में जाने से वृषभ, मिथुन और मकर राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं शनि के रेवती नक्षत्र के पहले चरण में में जाने से किन राशियों के जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है।

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि वक्री अवस्था में 20 अगस्त 2026, बृहस्पतिवार को 07:45 पी एम बजे रेवती नक्षत्र के पहले चरण में प्रवेश कर जाएंगे। इस नक्षत्र पद में 9 अक्टूबर तक रहने वाले हैं और फिर चौथे पद में प्रवेश कर जाएंगे।

वृषभ राशि पर शनि के रेवती नक्षत्र के पहले पद में जाने का असर (Taurus Zodiac)

रेवती नक्षत्र में शनि का गोचर आपके ग्यारहवें भाव यानी लाभ भाव में हो रहा है। ऐसे में आपके आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। लंबे समय से रुका काम या फिर पैसा मिल सकता है। आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे अच्छी हो सकती है। नौकरीपेशा जातकों को इस अवधि में अच्छा लाभ मिल सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों का साथ मिल सकता है, जिससे आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं। समाज में मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है।

मिथुन राशि पर शनि के रेवती नक्षत्र के पहले पद में जाने का असर (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के जातकों के लिए भी शनि का रेवती नक्षत्र के पहले पद में जाना अनुकूल हो सकता है। इस राशि के दशम भाव में शनि संचरण कर रहे हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में सफलता हासिल हो सकती है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये समय अनुकूल हो सकता है। आपके द्वारा की जा रही मेहनत और लगन की सराहना सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है। व्यापार से जुड़े जातकों को भी नए ऑर्डर या फिर बड़े सौदे मिल सकते हैं।

मकर राशि पर शनि के रेवती नक्षत्र के पहले पद में जाने का असर (Capricorn Zodiac)

मकर राशि के जातकों के लिए शनि का रेवती नक्षत्र के पहले चरण में जाना लाभकारी हो सकता है। इस राशि में शनि तीसरे भाव में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। इस राशि के स्वामी स्वयं शनि है। ऐसे में इस राशि के जातकों के साहस, पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलने वाली है। आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सफलता हासिल हो सकती है। भाई-बहनों के साथ अच्छा समय बीत सकता है। नौकरीपेशा जातकों के लिए भी ये समय अच्छा हो सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आपके करियर में अच्छी उछाल आ सकती है। बिजनेस के क्षेत्र में भी लाभ मिलने के योग बन रहे है। कारोबार में नए संपर्क बनने के साथ कोई पुराना प्रोजेक्ट फिर से मिल सकता है। इससे आपको धीरे-धीरे सफलता के साथ अच्छा मुनाफा हो सकता है।

Ganesh Utsav 2026: इस साल कब विराजेंगे भगवान गणेश, जानें गणेश चतुर्थी की तिथि, शुभ मुहूर्त, विसर्जन का समय और महत्व

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।