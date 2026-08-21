September Lucky Horoscope 2026: सितंबर माह ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के हिसाब से 12 राशियों के लिए काफी खास हो सकता है। माह के आरंभ में ही शुक्र तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद 7 सितंबर को बुध अपनी स्वराशि कन्या और 26 सितंबर को तुला राशि में, 17 सितंबर को सूर्य देव कन्या राशि में आ जाएंगे। इसके अलावा 18 सितंबर को मंगल नीच कर्क राशि में आ जाएंगे जहां पर गुरु के साथ युति कर रहे हैं। 26 सितंबर को शुक्र- बुध की युति हो रही है, जिससे लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा शनि मीन राशि और राहु कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। पंडित केपी शुक्ल के अनुसार, सितंबर माह में कुछ राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं सितंबर माह किन राशियों के लिए हो सकता है शुभ…

सितंबर माह में बनने वाले राजयोगों की बात करें, तो हंस राजयोग, मालव्य राजयोग, बुधादित्य, भद्र राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग, नीचभंग राजयोग से लेकर गजकेसरी, कलात्मक जैसे राजयोगों का निर्माण होने वाला है।

मिथुन लकी राशिफल सितंबर 2026

मिथुन राशि के जातकों के लिए सितंबर माह काफी अच्छा जा सकता है। इस माह इस राशि के स्वामी बुध भद्र राजयोग का निर्माण करेंगे।इसके अलावा गुरु और मंगल दूसरे भाव में रहेंगे। इसके अलावा शुक्र भी आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं। आकस्मिक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। इसके साथ ही जीवन में लंबे समय से चली आ रही समस्याएं समाप्त हो सकती है। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा लाभ मिल सकता है। आप अपनी वाणी, शिक्षा और बुद्धि के माध्यम से काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके साथ ही आपको भाग्य का भी पूरा साथ मिल सकता है।

कर्क लकी राशिफल सितंबर 2026

इस राशि में पूरे महीने गुरु उच्च के रहने वाले हैं। 18 सितंबर को मंगल अपनी नीच राशि यानी आपकी राशि में आएंगे। हालांकि गुरु के साथ संयोग से नीच भंग राजयोग का निर्माण होने वाला है। ऐसे में किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव काफी कम पड़ सकता है। इस माह आप घर, मकान, गाड़ी या कोई अन्य चीज खरीद सकते हैं। लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य समस्याएं भी समाप्त हो सकती है। कुल मिलाकर ये माह आपके लिए लाभकारी हो सकता है।

कन्या लकी राशिफल सितंबर 2026

कन्या राशि के जातकों के लिए भी सितंबर माह खास जाने वाला है। इस राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में जबरदस्त लाभ मिल सकता है। आपको भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। इसके साथ ही लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। व्यापारियों के लिए ये समय काफी अच्छा हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति के कारण बिजनेस के क्षेत्र में काफी मुनाफा हो सकता है।

तुला लकी राशिफल सितंबर 2026

तुला राशि के जातकों के लिए भी सितंबर माह काफी खास हो सकता है। इस राशि के लग्न भाव में लक्ष्मी नारायण राजयोग के अलावा मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में कई क्षेत्रों में लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। करियर के क्षेत्र में सकारात्मक असर पड़ सकता है। हालांकि, कार्यस्थल में आप बेकार के कामों में पड़ने के बजाय अपने काम पर ध्यान दें। इससे आपके जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है।

वृश्चिक लकी राशिफल सितंबर 2026

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी सितंबर माह कई क्षेत्रों में लाभ दिला सकता है। इस राशि के भाग्य भाव में गुरु-मंगल रहेंगे। इसके साथ ही शुक्र भी आपके लिए लाभकारी हो सकता है। भाग्य उच्च का होकर चंद्रमा आपके लिए लाभकारी हो सकता है। नौकरीपेशा जातकों को नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। इसके अलावा बुध के लाभ स्थान में होने के कारण व्यापार में काफी खास असर देखने को मिल सकता है। आपको बिजनेस में जबरदस्त लाभ हो सकता है

मीन लकी राशिफल सितंबर 2026

मीन राशि के जातकों की गोचर कुंडली के लग्न भाव में शनि वक्री अवस्था में विराजमान है। इसके साथ ही इस राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति उच्च अवस्था में पांचवें भाव में रहेंगे। जहां 18 तारीख को मंगल भी आ जाएंगे। लेकिन नीच भंग राजयोग बनने से इस राशि के जातकों को किसी भी प्रकार का तनाव लेने की जरूरत नहीं है। जीवन में लंबे समय से चली आ रही समस्याएं समाप्त हो सकती है। जीवनसाथी या फिर माता का स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। संतान प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं।

मकर लकी राशिफल सितंबर 2026

इस राशि के जातकों को नौकरी और बिजनेस के क्षेत्र में काफी अच्छा लाभ मिल सकता है। नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को अपार सफलता हासिल हो सकती है। फिल्म इंडस्ट्री, होटल मैनेजमेंट, मीडिया, एयरलाइंस आदि क्षेत्रों में काम कर रहे जातकों को लाभ मिल सकता है। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो इस अवधि में लाभ मिल सकता है। अविवाहितों को शादी का प्रस्ताव मिल सकता है। हालांकि वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी आ सकती है। किस्मत का साथ मिल सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।