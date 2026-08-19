September Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष अनुसार सितंबर 2026 का महीना ज्योतिष के लिहाज से बेहद खास रहने वाला है। इस महीने शुक्र और बुध ग्रह की स्थिति में होने वाले बदलाव से मालव्य राजयोग, भद्र राजयोग और लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण होगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इन राजयोगों का प्रभाव कई राशियों के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति और वैवाहिक जीवन पर देखने को मिल सकता है। खासतौर पर तुला, कन्या, मकर और कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय लाभकारी साबित हो सकता है। साथ ही वैवाहिक जीवन खुशनुमा और प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ सकता है।

2 सितंबर को बनेगा मालव्य राजयोग

ज्योतिष गणना के अनुसार 2 सितंबर 2026 को शुक्र ग्रह अपनी स्वराशि तुला में प्रवेश करेंगे। शुक्र के तुला राशि में आने से मालव्य महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा। शुक्र को धन, सुख-सुविधा, प्रेम, कला, सौंदर्य और भौतिक सुखों का कारक माना जाता है। ऐसे में इस राजयोग के प्रभाव से नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या प्रमोशन मिल सकता है। कारोबार करने वाले जातकों को नए अवसर मिलने और आर्थिक लाभ के योग बन सकते हैं।

7 सितंबर को बनेगा भद्र राजयोग

इसके बाद 7 सितंबर को बुध ग्रह अपनी स्वराशि कन्या में प्रवेश करेंगे। बुध के स्वराशि में स्थित होने से भद्र महापुरुष राजयोग बनेगा। बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार, गणना और संचार का कारक माना गया है। इस वजह से कारोबार, शिक्षा, लेखन, बैंकिंग, शेयर बाजार, मीडिया और संचार से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रह सकता है। नौकरी में भी नई जिम्मेदारियां और तरक्की के अवसर मिल सकते हैं।

26 सितंबर को बनेगा लक्ष्मी नारायण राजयोग

सितंबर के अंत में एक और खास संयोग बनने जा रहा है। 26 सितंबर को बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से शुक्र विराजमान रहेंगे। बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण होगा। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार यह योग धन, बुद्धि, व्यापार और सुख-सुविधाओं से जुड़ा माना जाता है। इस दौरान आर्थिक स्थिति मजबूत होने, नए प्रोजेक्ट मिलने और कारोबार में विस्तार के अवसर बन सकते हैं।

तीन राजयोग का तुला राशि पर प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना विशेष रूप से लाभकारी रह सकता है। शुक्र आपकी राशि में रहेंगे, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत हो सकती है। नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि की संभावना बन सकती है। कारोबारियों को नए ग्राहक और पार्टनर मिल सकते हैं। आर्थिक रूप से भी यह समय बेहतर परिणाम दे सकता है।

तीन राजयोग का कन्या राशि पर प्रभाव (Virgo Zodiac)

कन्या राशि वालों के लिए बुध का स्वराशि में आना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। करियर में नई जिम्मेदारी मिलने के साथ आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। प्रतियोगी परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे लोगों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कारोबार में अटके हुए काम पूरे होने और धन प्राप्ति के नए रास्ते खुलने की संभावना है।

तीन राजयोग का मकर राशि पर प्रभाव (Capricon Zodiac)

मकर राशि के जातकों को इन राजयोगों का सकारात्मक प्रभाव कार्यक्षेत्र में देखने को मिल सकता है। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार में कोई बड़ा सौदा आपके पक्ष में जा सकता है। निवेश से जुड़े मामलों में भी लाभ के अवसर बन सकते हैं, हालांकि किसी भी बड़े निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहेगा।

तीन राजयोग का कुंभ राशि पर प्रभाव (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि वालों के लिए सितंबर में करियर और कारोबार से जुड़े अच्छे अवसर बन सकते हैं। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए नए संपर्क फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आय के स्रोत बढ़ने के साथ आर्थिक स्थिति मजबूत होने के योग हैं। परिवार में भी सुख-शांति का माहौल रह सकता है।

नोट: ज्योतिष में किसी योग का वास्तविक फल व्यक्ति की जन्मकुंडली, दशा और ग्रहों की स्थिति के आधार पर अलग-अलग हो सकता है। इसलिए इसे सामान्य ज्योतिषीय आकलन के रूप में ही लें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।