September 2023 Monthly Love Horoscope: सितंबर माह में किन राशियों को मिलेगा प्यार, कौन रहें सतर्क, जानिए मासिक लव राशिफल

September 2023 Monthly Love Horoscope: चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से सितंबर माह कई राशियों की लव लाइफ के लिए अच्छा होगा। लेकिन कुछ राशियों की लव लाइफ में मुश्किलें पैदा हो सकती है।

September 2023 Monthly Love Horoscope: ज्योतिष चिराग दारूवाला से जानिए मेष से लेकर मीन राशि तक का कैसी होगी सितंबर माह में लव लाइफ।

September 2023 Monthly Love Horoscope: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से किसी भी जातक की लव लाइफ और दांपत्य जीवन के बारे में काफी हद तक जान सकते हैं। ज्योतिष चिराग दारूवाला के अनुसार, सितंबर माह की शुरुआत में कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। इसके बाद वह मीन, मेष, वृषभ, कर्क से लेकर मीन राशि में संचार करेंगे। इस माह चंद्रमा हर राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में चंद्रमा की कई ग्रहों के साथ युति हो रही है, जिससे कई शुभ-अशुभ योग बन रहे हैं। जानिए मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का कैसी होगी लव लाइफ और दांपत्य जीवन। मेष मासिक लव राशिफल (Aries Monthly Love Horoscope) गणेश जी कहते हैं कि रोमांस फिर से पुनर्जीवित, ताज़ा और रोमांचक हो गया है। ऐसा इसलिए हो सकता है, क्योंकि आप में से कई लोग या तो एक परिस्थितियों को दूसरी परिस्थितियों से बदल देते हैं, जिससे आपके रिश्ते में उत्साह का स्तर बढ़ जाता है या आप आगे बढ़ जाते हैं और किसी नए व्यक्ति को ढूंढ लेते हैं। रोमांटिक क्षेत्र में आप काफी प्रगति करते हैं। अगर आपको लगता है कि इस बार आप एकतरफा चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। दोनों तरफ की भावनाओं के बिना प्यार नहीं पनप सकता। इसलिए समय बर्बाद करने के बजाय आपको सकारात्मक प्रतिक्रिया पाने के लिए कहीं और अपनी किस्मत आज़माने की ज़रूरत है। आप में से जो लोग पहले से ही किसी रिश्ते में हैं। वे अपने प्रेम जीवन को संवारें। किसी भी शिकायत का कोई मौका न छोड़ें। जहां तक संभव हो, एक स्वस्थ रिश्ते का आनंद लेना ही आपके रिश्ते का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। आपको वह मिल गया है जिसकी आवश्यकता है और अपने प्रिय को समझने से आपके रिश्ते पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वृषभ मासिक लव राशिफल (Taurus Monthly Love Horoscope) गणेश जी कहते हैं कि इस महीने के शुरुआती कुछ दिन शादीशुदा जोड़ों के लिए थोड़े कष्टकारी हो सकते हैं, क्योंकि आप झगड़ते और बहस में फंसते दिखेंगे। आपके लिए चीजों को अनकहा छोड़ना बुद्धिमानी नहीं है। बल्कि, इस समस्या के समाधान पर पहुंचने के लिए आपको ईमानदारी से बातचीत करनी होगी। जो लोग अभी भी साथी की तलाश में हैं। उनके लिए अच्छा होगा कि आप अपने दोस्तों की मदद लें क्योंकि यह निश्चित रूप से काम करेगा। आप में से जो लोग एक प्रतिबद्ध रिश्ते में हैं और शादी करना चाहते हैं, उनके पास अपने माता-पिता को अपनी योजनाओं में शामिल करने के लिए पर्याप्त अवसर हैं। यदि आप अभी समाचार ब्रेक करते हैं तो आपको निश्चित रूप से उनका समर्थन मिलेगा। जिन विवाहित जोड़ों के रिश्ते में खटास आ गई है, उन्हें दिन बीतने के साथ सब कुछ बदलता हुआ नजर आएगा और आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। जहां तक आपके प्रेम जीवन का सवाल है। एकल माता-पिता को भी अच्छी खबर मिल सकती है। Also Read Budh Margi 2023: 16 सितंबर को बुध होंगे मार्गी, इन 3 राशियों को मिलेगा बंपर लाभ, करियर- कारोबार में मिलेगी तरक्की मिथुन मासिक लव राशिफल (Gemini Monthly Love Horoscope) गणेश जी कहते हैं कि जो लोग आपके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद अभी भी अकेले हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि यदि आप पर्याप्त भाग्यशाली नहीं हैं तो अपना आपा न खोएं। निराश न हों, क्योंकि प्यार जल्द ही बुलाएगा। आप में से कुछ लोगों को अपने पार्टनर के साथ किसी तरह की गलतफहमी हो सकती है। बाधाएं कम होंगी और आप इस बात पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे कि आपके करीबी रिश्तों में वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। प्रतिबद्ध लोगों के लिए यह बेहद रोमांटिक महीना है, क्योंकि सब कुछ होता है लेकिन आपका साथी पीछे हट जाता है। आप अपना समय इस व्यक्ति को समर्पित करना चाहते हैं और समय-समय पर अपना स्नेह दिखाते रहेंगे। अन्यथा भी, इस अवधि के दौरान आपके रिश्ते में सकारात्मक विकास का संकेत मिलता है। अगर सिंगल लोग किसी खास के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं तो उन्हें पहल करनी होगी और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना होगा। प्यार के मामले में इस महीने आप अलग-थलग महसूस कर सकते हैं। ऐसा आपके पार्टनर द्वारा अपनाए गए व्यस्त कार्यक्रम के कारण हो सकता है। गुस्सा होने की बजाय खुश रहें और अपने पार्टनर की मेहनत की सराहना करें। अपने रिश्ते को संवारें और अपने साथी की जरूरतों और चाहतों पर ध्यान दें। शादीशुदा जोड़ों को अपनी शादी को नीरस होने से बचाने के लिए कुछ रचनात्मक और मजेदार करने की जरूरत है। Also Read शनि कमजोर होने पर परेशानियां नहीं छोड़ती साथ, धन-संपत्ति का हो जाता है नाश, जल्द अपनाएं ये उपाय कर्क मासिक लव राशिफल (Cancer Monthly Love Horoscope) गणेश जी कहते हैं कि आने वाला महीना एकल लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अंततः उस व्यक्ति के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे जिसकी आप प्रशंसा करते हैं। यह रिश्ता आपके जीवन की सबसे अच्छी घटनाओं में से एक साबित होगा और आपके लिए ढेर सारी खुशियां लाएगा। इस व्यक्ति के लिए जितना संभव हो उतना समय निकालें और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के रचनात्मक तरीकों के बारे में सोचें। शादीशुदा लोगों को अपने रिश्ते पर कड़ी मेहनत करने की सलाह दी जाती है। आपका बदला हुआ रवैया आपके रिश्ते को पुनर्जीवित करने और आपके प्रिय को एक बार फिर से आपसे प्यार करने में अद्भुत काम करेगा। महीने के मध्य में आप में से कुछ अविवाहित लोग अपने जीवनसाथी से मिलने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हो सकते हैं। आपकी मुलाकात किसी बेहद दिलचस्प व्यक्ति से होगी। वास्तव में आप दोनों के बीच इतनी अच्छी बनती है कि आप इस व्यक्ति के साथ हमेशा के लिए रहने के लिए कुछ गंभीर कदम उठाने के बारे में भी सोचते हैं। सिंह मासिक लव राशिफल (Leo Monthly Love Horoscope) गणेश जी कहते हैं कि जो लोग आपके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद अभी भी अकेले हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि यदि आप पर्याप्त भाग्यशाली नहीं हैं तो अपना आपा न खोएं। निराश न हों, क्योंकि प्यार जल्द ही बुलाएगा। आप में से कुछ लोगों को अपने पार्टनर के साथ किसी तरह की गलतफहमी हो सकती है। बाधाएं कम हो जाएंगी और महीने के अंत तक आप इस बात पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे कि आपके करीबी रिश्तों में वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। प्रतिबद्ध लोगों के लिए यह बेहद रोमांटिक महीना है क्योंकि सब कुछ होता है लेकिन आपका साथी पीछे हट जाता है। आप अपना समय इस व्यक्ति को समर्पित करना चाहते हैं और समय-समय पर अपना स्नेह दिखाते रहेंगे। अन्यथा भी, इस अवधि के दौरान आपके रिश्ते में सकारात्मक विकास का संकेत मिलता है। अगर सिंगल लोग किसी खास के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं तो उन्हें पहल करनी होगी और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना होगा। Also Read Weekly Horoscope 28 August To 3 September 2023: इस सप्ताह सिंह सहित इन राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ, जानें साप्ताहिक राशिफल कन्या मासिक लव राशिफल (Virgo Monthly Love Horoscope) गणेश जी कहते हैं कि शादीशुदा जोड़ों के लिए यह महीना उत्साह लेकर आएगा और आप इस अवसर का उपयोग अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए करेंगे। आप में से कुछ लोग एक छोटी सी सरप्राइज़ छुट्टी की व्यवस्था करके अपने साथी को आश्चर्यचकित कर सकते हैं। एकल लोगों की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जो आपको वास्तव में पसंद है और दिलचस्प लगेगा। यदि आप किसी रिश्ते में हैं और शादी करने की योजना बना रहे हैं तो अपने माता-पिता का समर्थन प्राप्त करना एक अच्छा विचार है। जो लोग अलग हो गए हैं उनके लिए यह एक अच्छा महीना साबित होगा क्योंकि वे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिन्हें वे वास्तव में पसंद करते हैं। इस महीने आप सामान्य से अधिक संवेदनशील रहेंगे और अपने साथी की जरूरतों और इच्छाओं पर बेहतर ध्यान देंगे। आप में से जो लोग अकेले हैं और किसी से मिलना चाह रहे हैं, वे समझौता करने के लिए तैयार नहीं होंगे। आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं और आपको सही साथी मिल जाएगा। तुला मासिक लव राशिफल (Libra Monthly Love Horoscope) गणेश जी कहते हैं कि इस महीने आपका प्रिय लगातार आपके दिमाग में छाया रहेगा। आप में से जो लोग पिछले कुछ समय से प्यार में हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि रिश्ते में खटास आने से पहले इस बात पर ध्यान दें कि आपके साथी को क्या चाहिए। आपमें से जो लोग प्यार में पड़ने का इंतज़ार कर रहे हैं, कृपया थोड़ी देर और रुकें। हो सकता है कि कोई नया व्यक्ति निकट ही हो। लेकिन अभी तक प्यार के लिए तैयार नहीं है। अपने उत्साह को ऊंचा और जीवंत रखें। महीने के मध्य में किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है। हालांकि, इसके लिए आपकी ओर से पहल की आवश्यकता होगी। अवसर का लाभ उठाएं और उस व्यक्ति को अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त करें, जिससे आपको प्यार हो गया है। यदि आप किसी से मिले हैं और आप इस व्यक्ति के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बारे में अनिश्चित हैं, तो आगे बढ़ें। आपका कोई खास व्यक्ति भी ऐसी ही दुविधा में है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से निश्चित रूप से सकारात्मक तरीके से मदद मिलेगी। Also Read Guru Vakri 2023: गुरु के उल्टी चाल चलने के कुछ ही दिन शेष, करीब 118 दिन ये राशियां रहें संभलकर, धन-दौलत पर पड़ेगा बुरा असर वृश्चिक मासिक लव राशिफल (Scorpio Monthly Love Horoscope) गणेश जी कहते हैं कि प्यार आपकी सभी इंद्रियों को व्यस्त कर देता है, क्योंकि आप अपने साथी के आकर्षण में अंधे हो जाते हैं। आप अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं और इसका मतलब आप में से कुछ के लिए शादी हो सकता है। जल्दबाजी न करें क्योंकि तब आपको सर्वोत्तम परिणाम नहीं मिलेंगे। आपमें से कुछ लोगों के लिए अस्थायी संपर्क के संकेत हैं। इसे लेकर ज्यादा गंभीर न हों, नहीं तो दिल का दर्द आपको कुछ समय के लिए परेशान रख सकता है। प्यार की तलाश में बेताब सिंगल लोगों को इस सप्ताह अपने सपने सच होते नजर आएंगे। शर्म को इस व्यक्ति के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से न रोकें। विवाहित जोड़ों के लिए यह बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आपको पिछले कुछ दिनों की असहमति दूर होती नजर आएगी। अधिक सहनशील और देखभाल करने वाला बनना सीखें। धनु मासिक लव राशिफल (Sagittarius Monthly Love Horoscope) गणेश जी कहते हैं कि प्रेम जीवन के लिहाज से इस महीने का पहला सप्ताह बेहतरीन रहेगा। यह आपके लिए किसी नए रिश्ते में बंधने का सबसे अच्छा समय है। जो लोग पिछले कुछ समय से खराब रिश्ते में हैं और इससे बाहर निकलना चाहते हैं, उनके लिए उचित कदम उठाने का यह सबसे अच्छा समय है। यदि आप कुछ समय से किसी प्रतिबद्ध रिश्ते में हैं तो इसे अगले स्तर पर ले जाने का यह सबसे अच्छा समय है। मध्य महीना आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप अपने साथी के साथ सबसे अच्छे रिश्ते में हैं। किसी भी ग़लतफ़हमी या झगड़े को बढ़ने न दें। यह आपके मन की शांति को पूरी तरह से भंग कर देगा। वैकल्पिक रूप से, यह समय एकल लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा क्योंकि आप अपने सपनों के व्यक्ति से मिलेंगे। सामाजिक समारोहों और पार्टियों में भाग लेने की सलाह दी जाती है। अपने संचार में ईमानदार और स्पष्ट रहें और कुछ ऐसा बनने की कोशिश न करें जो आप नहीं हैं। मकर मासिक लव राशिफल (Capricorn Monthly Love Horoscope) गणेश जी कहते हैं कि आपके रोमांटिक रिश्ते के लिए आपको मजबूत होने की आवश्यकता होगी। समस्याएं उतनी बुरी नहीं हैं जितनी दिखती हैं और जब ये समस्याएं कम हो जाएंगी, तो आप प्यार को फिर से खिलता हुआ देखेंगे। आपका दिल आपके प्रियजन की ज़रूरतों और मनोदशाओं को समझेगा और आप ताकत और समर्थन के साथ जवाब देंगे। आप एक-दूसरे के साथ काफी शांत और स्थिर महसूस करेंगे और अपने रिश्ते की स्थिति से खुश रहेंगे। आपमें से जो लोग प्यार की तलाश में हैं उन्हें अपना ध्यान कहीं और लगाना होगा, क्योंकि अभी ऐसी स्थिति के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। महीने के मध्य में संभावना है कि आप अपनी राय और फैसले अपने प्रिय पर थोपने की कोशिश कर सकते हैं। इस झंझट में पड़ने से बचें; इससे केवल दुख ही उत्पन्न होगा। आपमें से जो लोग प्यार में हैं, दूसरे व्यक्ति को जगह देने की कोशिश करें। आखिरकार प्यार पूरी तरह से विश्वास पर निर्भर करता है। राय थोपने या शर्तें थोपने से स्थिति और खराब ही होगी। बेहतर होगा कि आप अपने रिश्ते में निष्पक्ष और ईमानदार रहें क्योंकि इससे आप दोनों को एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता मिलेगी। कुंभ मासिक लव राशिफल (Aquarius Monthly Love Horoscope) गणेश जी कहते हैं कि यह आपके लिए बहुत भावनात्मक महीना है और आप अपने साथी की भावनाओं के प्रति सामान्य से अधिक संवेदनशील रहेंगे। आप न केवल अपने परिवार के साथ बल्कि कुछ करीबी दोस्तों के साथ भी कुछ प्यारे पल बिताएंगे। आप पिछले कुछ महीनों की भरपाई कर लेंगे जब आप वास्तव में व्यस्त थे और एक-दूसरे को देखने में असमर्थ थे। यह आपके लिए बहुत शांतिपूर्ण समय है। किसी से कोई बहस या असहमति नहीं है। आपका कोई पुराना प्रेमी आपके जीवन में वापस आने की संभावना है। यह संकेत दिया गया है कि आप इस व्यक्ति के साथ फिर से जुड़ने के लिए प्रलोभित होंगे। यह लंबे समय तक आपके लिए काम नहीं कर सकता है। शादीशुदा लोग अपने मतभेदों को सुलझाने में सक्षम होंगे और आपके रिश्ते में उत्साह आएगा। मीन मासिक लव राशिफल (Pisces Monthly Love Horoscope) गणेश जी कहते हैं कि रोमांस फिर से पुनर्जीवित, ताजा और रोमांचक है! ऐसा इसलिए हो सकता है, क्योंकि आप या तो परिस्थितियों के एक सेट को दूसरे के साथ बदल देते हैं, जिससे आपके रिश्ते में उत्साह का स्तर बढ़ जाता है या आगे बढ़ जाते हैं और किसी नए व्यक्ति को ढूंढ लेते हैं। आप अजेय हैं। आप रोमांटिक क्षेत्र में काफी प्रगति करते हैं। अगर आपको लगता है कि इस बार आप एकतरफा चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। दोनों तरफ की भावनाओं के बिना प्यार नहीं पनप सकता। इसलिए समय बर्बाद करने के बजाय आपको सकारात्मक प्रतिक्रिया पाने के लिए कहीं और अपनी किस्मत आजमाने की जरूरत है। आप में से जो लोग पहले से ही किसी रिश्ते में हैं, अपनी लव लाइफ को संजोएं, किसी भी शिकायत के लिए कोई जगह न छोड़ें। जहां तक संभव हो, आपके रिश्ते का एकमात्र उद्देश्य स्वस्थ रिश्ते का आनंद लेना होना चाहिए। आपको वह मिल गया है जिसकी आपको आवश्यकता है और अपने प्रिय को समझने से आपके रिश्ते पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

