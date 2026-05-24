फ्यूचर पंचांग के मुताबिक जून के महीने में कई राजयोग और ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। आपको बता दें 2 जून को गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं। जिससे हंस महापुरुष राजयोग बनेगा। साथ ही साथ ही 8 जून को कर्क राशि में गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा। वहीं गुरु और चंद्र की युति से गजकेसरी राजयोग बनेगा। साथ ही इस महीने बुध के स्वामित्व वाली राशि मिथुन राशि में भद्र महापुरुष राजयोग और लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण होगा। साथ ही ग्रहों के सेनापति मंगल के मेष राशि में गोचर से रूचक राजयोग बना रहे हैं। वहीं इस महीने मान- सम्मान के दाता सूर्य, भूमिपुत्र मंगल, बुद्धि के दाता बुध, धन के दाता शुक्र और गुरु बृहस्पति गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों को जून का महीना धन, करियर, कारोबार और सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है…

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मिल सकती है नई जिम्मेदारी

वैदिक ज्योतिष अनुसार जून का महीना नौकरीपेशा वृश्चिक राशि वालों के लिए उन्नति के संकेत दे रहा है। क्योंकि हंस राजयोग आपकी राशि से नवम भाव पर बनने जा रहा है। इसिलए इस समय आप काम- कारोबार के संबंध से देश- विदेश की यात्रा कर सकते हैं। साथ ही भद्र महापुरुष राजयोग के प्रभाव से आपकी कार्यक्षमता और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो सकती है। वहीं ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना कर सकते हैं। साथ ही नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। विदेश से जुड़े कार्यों में भी सफलता मिलने के योग हैं। महीने के दूसरे भाग में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना बन रही है। वहीं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का फल मिल सकता है।

पार्टनरशिप के व्यापार में हो सकता है लाभ

आपकी गोचर कुंडली के अष्टम भाव पर लक्ष्मी नारायण और भद्र राजयोग बन रहे हैं। इसलिए व्यापार करने वाले वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह महीना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। लक्ष्मी नारायण राजयोग आर्थिक मामलों में मजबूती दे सकता है। साथ ही आपको रुका हुआ धन वापस मिलने के संकेत हैं। वहीं पार्टनरशिप बिजनेस में लाभ हो सकता है और नए निवेश से भविष्य में अच्छा मुनाफा मिल सकता है। साथ ही मार्केटिंग, मीडिया, शिक्षा, ऑनलाइन व्यापार और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। हालांकि महीने के अंतिम सप्ताह में किसी भी बड़े निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहेगा।

ऐसी रह सकती है सेहत

हंस राजयोग और गजलक्ष्मी राजयोग के प्रभाव से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा इस महीने बनी रह सकती है। साथ ही परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। हालांकि बदलते मौसम के कारण पेट, त्वचा और नींद से जुड़ी छोटी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। नियमित दिनचर्या और खानपान पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। योग और मेडिटेशन आपके लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं।

दांपत्य जीवन रह सकता है बेहतर

प्रेम संबंधों के लिहाज से जून का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए रोमांटिक रह सकता है। साथ ही पार्टनर के साथ रिश्तों में मधुरता बढ़ने को मिल सकती है। साथ ही अविवाहित लोगों को नया प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है। वहीं विवाहित जातकों के दांपत्य जीवन में तालमेल बेहतर साबित हो सकता है। गजलक्ष्मी राजयोग के प्रभाव से जीवनसाथी का सहयोग मिलने के संकेत हैं और रिश्तों में विश्वास मजबूत हो सकता है। हालांकि गुस्से और अहंकार से बचने की जरूरत रहेगी, नहीं तो छोटी बात विवाद का कारण बन सकती है।

मेष राशि का वर्षफल 2026वृष राशि का वर्षफल 2026
मिथुन राशि का वर्षफल 2026कर्क राशि का वर्षफल 2026
सिंह राशि का वर्षफल 2026कन्या राशि का वर्षफल 2026
तुला राशि का वर्षफल 2026वृश्चिक राशि का वर्षफल 2026
धनु राशि का वर्षफल 2026मकर राशि का वर्षफल 2026
कुंभ राशि का वर्षफल 2026मीन राशि का वर्षफल 2026

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।