Scorpio Monthly Horoscope July 2026: वैदिक ज्योतिष अनुसार जुलाई 2026 का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि इस महीने ग्रहों की चाल आपके करियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन और प्रेम संबंधों पर गहरा प्रभाव डालेगी। आपको बता दें कि 4 जुलाई को शुक्र का सिंह राशि में प्रवेश होने जा रहा है। वहीं 16 जुलाई को सूर्य का कर्क राशि में गोचर होगा। वहीं कर्क राशि में बनने वाला शुक्रादित्य राजयोग, गजकेसरी राजयोग, मिथुन राशि में भद्र राजयोग और 27 जुलाई से शनि का मीन राशि में वक्री होना आपके जीवन में नए अवसरों के साथ कुछ चुनौतियां भी लेकर आएगा। आइए जानते हैं जुलाई का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है…

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मेहनत का मिलेगा फल

जुलाई का महीना करियर के लिहाज से सकारात्मक संकेत दे रहा है। क्योंकि हंस राजयोग आपकी राशि से नवम भाव पर बन रहा है। इसलिए कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित रहेंगे। साथ ही नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है, जिससे भविष्य में पदोन्नति के रास्ते खुल सकते हैं। जो लोग नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, उन्हें महीने के अंत में अच्छे अवसर मिल सकते हैं।

कारोबार का हो सकता है विस्तार

व्यापारियों के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है। नए निवेश, नई साझेदारी या कारोबार के विस्तार की योजनाएं सफल हो सकती हैं। हालांकि 27 जुलाई के बाद शनि के वक्री होने से कुछ सरकारी या कानूनी कार्यों में देरी संभव है, इसलिए दस्तावेजों और लेन-देन में सावधानी रखें।

आय के बन सकते हैं नए स्त्रोत

वैदिक ज्योतिष अनुसार आर्थिक मामलों में जुलाई मिला-जुला परिणाम देने वाला रहेगा। आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। निवेश से लाभ मिलने के योग हैं, लेकिन अनावश्यक खर्च भी बढ़ सकते हैं। खासकर घर, वाहन या परिवार से जुड़े खर्च बजट पर असर डाल सकते हैं। बड़े निवेश करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहेगा।

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पार्टनर के साथ बिताएंगे क्वालिटी टाइम

प्रेम संबंधों में यह महीना रोमांटिक रहेगा। पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा। जो लोग अपने रिश्ते को विवाह में बदलना चाहते हैं, उन्हें परिवार की ओर से सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं।

वहीं जुलाई का महीना विवाहित लोगों के लिए भी समय अच्छा रह सकता है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और पारिवारिक माहौल सुखद बना रहेगा। हालांकि महीने के अंतिम सप्ताह में छोटी-छोटी बातों पर बहस से बचना ही बेहतर होगा।

हो सकता है वायरल संक्रमण

स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मौसम बदलने के कारण वायरल संक्रमण, पेट संबंधी समस्या या थकान महसूस हो सकती है। मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान करना लाभदायक रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।