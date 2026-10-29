Vrishchik Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 29 October 2026: जानें आज का दिन वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Vrishchik राशिफल (29 अक्टूबर 2026)।

आज का वृश्चिक राशि का राशिफल (29 अक्टूबर): अभिभावकों को अपने बच्चों पर बहुत गर्व होगा। वे अपने अध्ययन या पाठ्य गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे और वे प्रसिद्ध हो जाएंगे।सैर या यात्रा आपको सफल परिणाम दे सकती हैं, विशेष रूप से बिक्री के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए आज का दिन मंगलमय होगा। डॉक्टरों को आज अपने मरीजों पर आने वाले गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। बेहतर होगा कि आज की छुट्टी लेकर अपने आप को तनाव मुक्त कर ले।अभियांत्रिकी के क्षत्र में कार्यरत लोगों को उनके उच्च पदाधिकारियों के हस्तक्षेप के कारण काम में देरी हो सकती है।लेखापालों के लिए आज का दिन थका देने वाला होगा। उन्हें अपने अनुयायियों और काम के बीच समस्याओं से जूझना होगा।विद्यार्थी आज शिक्षकों के पास आत्मीयता की अपेक्षा लेकर आयेंगे। उन्हें शिक्षकों की ओर से प्रशंसा और अपनापन मिलेगा।

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