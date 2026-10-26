Vrishchik Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 26 October 2026: जानें आज का दिन वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Vrishchik राशिफल (26 अक्टूबर 2026)।

आज का वृश्चिक राशि का राशिफल (26 अक्टूबर): आज आपका मन व्यथित रहेगा आज आपका कही जाने का मन नहीं करेगा, सारा दिन आप घर में ही बिताना पसंद करेंगे। मनोरंजन हेतु नौकाविहार या जहाजी सैर के योग हैं। प्रत्याशी जो नए काम की तलाश में हैं, उन्हें नियुक्ति पत्र मिलने में देरी हो सकती है।अभियांत्रिकी के क्षत्र में कार्यरत लोगों के लिये आज कुछ अवांछित समस्याएं आने की संभावना है। इससे उनके काम में देरी हो सकती है।शेयर के प्रतिस्पर्धी आज भाग्यशाली रहेंगे, वे जहां भी हाथ डालेंगे, सफल होंगे।शिक्षकों के लिए शुभ दिन है। आज उन्हें वेतन वृद्धि मिल सकती है।

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