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वृश्चिक राशि – आज का राशिफल (Vrishchik Rashi Today – Aaj Ka Rashifal) | 24 अक्टूबर 2026 वृश्चिक राशि – आज का राशिफल (Vrishchik Rashi Today – Aaj Ka Rashifal) | 24 अक्टूबर 2026

आज का वृश्चिक राशि का राशिफल (24 अक्टूबर): जो लोग एकाकी हैं उन्हें सलाह है कि जरा संयम बरतें। वर्ना वे कोई रूमानी अवसर खो बैठेंगे।अभिभावकों को चाहिए की बच्चो में जीवन के प्रति साकारात्मक दृष्टिकोण बनायें जिससे भविष्य में हर बाधा से जूझने को तत्पर रहें।आज आप अपनी यात्रा के दौरान किसी अविस्मरणीय व्यक्ति से मिल सकते हैं।चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग आज थोड़े अशांत रहेंगे। परेशानी और मन चिड़चिड़ा होने के बावजूद के अपने काम पूरी मेहनत से करेंगे।आपके नीचे काम करने वाले आज सहयोग नहीं करेंगे। जिस से समयबद्ध काम में पिछड़ जाने की संभावना है।शिक्षक आज अपने सहकर्मी मित्र और विभाग प्रमुख तथा प्रशासक की तरफ से उनके किये हुए विकास के लिए प्रशंसा प्राप्त करेंगे। हो सकता है उन्हें बढ़ोतरी भी मिले।

Vrishchik Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 24 October 2026: जानें आज का दिन वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Vrishchik राशिफल (24 अक्टूबर 2026)।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

राशि व्यक्तित्व – वृश्चिक

वृश्चिक राशि के जातकों का प्रेम संबंध एक अनोखे प्रकार का होता है। इनका पंचम स्थान मीन से संबंधित है। इसीलिए इस राशि के लोग अक्सर भ्रम के शिकार रहते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोग प्रेम के भूखे होते हैं। उनकी शक्ति प्रेम ही होती है। ये प्रेम के बदले प्रेम की चाह रखते हैं।…

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Updated: 04:01 AM

राशि

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