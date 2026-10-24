Vrishchik Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 24 October 2026: जानें आज का दिन वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Vrishchik राशिफल (24 अक्टूबर 2026)।

आज का वृश्चिक राशि का राशिफल (24 अक्टूबर): जो लोग एकाकी हैं उन्हें सलाह है कि जरा संयम बरतें। वर्ना वे कोई रूमानी अवसर खो बैठेंगे।अभिभावकों को चाहिए की बच्चो में जीवन के प्रति साकारात्मक दृष्टिकोण बनायें जिससे भविष्य में हर बाधा से जूझने को तत्पर रहें।आज आप अपनी यात्रा के दौरान किसी अविस्मरणीय व्यक्ति से मिल सकते हैं।चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग आज थोड़े अशांत रहेंगे। परेशानी और मन चिड़चिड़ा होने के बावजूद के अपने काम पूरी मेहनत से करेंगे।आपके नीचे काम करने वाले आज सहयोग नहीं करेंगे। जिस से समयबद्ध काम में पिछड़ जाने की संभावना है।शिक्षक आज अपने सहकर्मी मित्र और विभाग प्रमुख तथा प्रशासक की तरफ से उनके किये हुए विकास के लिए प्रशंसा प्राप्त करेंगे। हो सकता है उन्हें बढ़ोतरी भी मिले।

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