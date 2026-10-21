Vrishchik Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 21 October 2026: जानें आज का दिन वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Vrishchik राशिफल (21 अक्टूबर 2026)।

आज का वृश्चिक राशि का राशिफल (21 अक्टूबर): आज थोड़ा मुश्किल दिन होगा आपके लिए किसी रिश्ते के प्रति अपनी भूमिका स्पष्ट रूप से बोलने में हिचकिचाहट होगी। अत्यधिक विश्लेषण में बहुत अधिक समय बर्बाद न करें।बुजुर्गों के लिए दवाइयां लेने के बजाय ताजा हवा में बाहर जाना सेहर के लिए फायदेमंद होगा। नयी नौकरी खोज रहे प्रत्याशी आज किसी भी परीक्षा या प्रत्यक्ष भेंट को टाल दें। आज का दिन अच्छा नहीं है।ग्राहक आज शेयर बाजार के दलालों के प्रति बहुत अच्छे शेयरों में निवेश के लिए आभार मानेंगे। उन्हें प्राप्त होने वाले लाभ से वे बहुत प्रसन्न होंगे।आज नई चुनौतियों का सामना करने से खिलाड़ियों खुद को ऊर्जावान और सबल महसूस करेंगे। वे अपने ही पुराने विक्रम तोड़ेंगे।

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