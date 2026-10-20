Vrishchik Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 20 October 2026: जानें आज का दिन वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Vrishchik राशिफल (20 अक्टूबर 2026)।

आज का वृश्चिक राशि का राशिफल (20 अक्टूबर): बच्चे आज अपनी शैक्षणिक और अन्य गतिविधियों में सफलता पाकर अपने शिक्षकों और सहपाठियों को प्रभावित करेंगे।अगर परिवार के साथ बाहर सैर सपाटे पर जाने की योजना बना रहे हैं तो आज दिन अच्छा है।डॉक्टरों को अपने मौजूदा काम के साथ-साथ अन्य जिम्मेदारियाँ भी उठानी पड़ सकती है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र के पेशेवर आज कोई निर्णय लेने के लिए बहुत समय लग सकता है। आखरी समय तक निर्णय ना ले पाने के कारण इसके नकारात्मक परिणाम भी मिल सकते है।जो लोग लेखा कर्म के क्षेत्र में है वे आज कार्य भार से अत्यधिक थक जायेंगे।वे शिक्षक जो अपना कार्यक्षेत्र बदलने का विचार कर रहे हैं उनके लिए आज शुभ दिन है, उसके लिये पूरे प्रयत्न कर सकते है।

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