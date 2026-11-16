Vrishchik Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 16 November 2026: जानें आज का दिन वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Vrishchik राशिफल (16 नवंबर 2026)।

आज का वृश्चिक राशि का राशिफल (16 नवंबर): अचानक और अस्वाभाविक परिस्थिति के निर्माण होने से बहुत समय से वियोग में रह रहे विवाहित अनायास फिर से एक हो जायेंगे।शिक्षा हेतु बाहर पढाई कर रहे बच्चे आज अचानक घर आ सकते हैं। उनके इस तरह आने से घर में प्रसन्नता का सुखद माहौल बनेगा।निरुद्यम या बेरोजगार लोग आज अपनी कड़ी मेहनत के लिए पुरस्कृत किये जायेंगे।वकीलों को आज किसी बड़े संस्थान की ओर से वैधानिक सलाहकार के पद के लिए निमंत्रित किया जा सकता है। इससे उन्हें सम्मान, ख्याति और धन का लाभ होगा।वे शिक्षक जो विद्यार्थियों को भावी परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं, वे अपने प्रयत्नों के लिए प्रशंसित किये जायेंगे।

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