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वृश्चिक राशि – आज का राशिफल (Vrishchik Rashi – Aaj Ka Rashifal) | 02 सितंबर 2026 वृश्चिक राशि – आज का राशिफल (Vrishchik Rashi – Aaj Ka Rashifal) | 02 सितंबर 2026

आज का वृश्चिक राशि का राशिफल (02 सितंबर): अविवाहितों के लिए आज अपने पालकों के साथ समय बिताने और खरीदारी का अच्छा मौका है।अपने काम को आगे बढ़ाने की सोच रहे लेखाकर्मी अपने उद्देश में सफल होंगे। नयी संस्थाओं से नए काम पाकर लेखा कर्मी अपने रोजगार में सफल हो सकते हैं।शेयर बाजार के निवेशकों को आज शेयरों पर सट्टा लगाने या जोखिम उठाने से बचने की सलाह दी जाती है। खासकर अगर वे दूसरे लोगों के पैसे का निवेश कर रहे हैं तो सावधानी बरतें।राजनेताओं को अपने पिछले अनुभवों से सीखने की जरूरत है क्योंकि उनकी सफलता की कुंजी उनके अतीत में हो सकती है।

Vrishchik Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 02 September 2026: जानें आज का दिन वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Vrishchik राशिफल (02 सितंबर 2026)।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

राशि व्यक्तित्व – वृश्चिक

वृश्चिक राशि के जातकों का प्रेम संबंध एक अनोखे प्रकार का होता है। इनका पंचम स्थान मीन से संबंधित है। इसीलिए इस राशि के लोग अक्सर भ्रम के शिकार रहते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोग प्रेम के भूखे होते हैं। उनकी शक्ति प्रेम ही होती है। ये प्रेम के बदले प्रेम की चाह रखते हैं।…

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Updated: 03:59 AM

राशि

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मंगल गोचर 2026: फ्यूचर पंचांग के अनुसार मंगल ग्रह अपनी नीच राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिससे…

राशिफल

मेष
मेष

आज किसी प्रियजन के बारे में दुखद समाचार सुनने मिल सकता हैं, आपकी उपस्थिति और सहायता से उन्हें बहुत सांत्वना मिलेगीयदि आप अविवाहित है तो आज किसी भी नए व्यक्ति से मिलते समय सावधान रहें। धन रखें की हर चमकती सोना नहीं होती।जो बुजुर्ग हैं, वे आज आनंद में रहेंगे। नई आध्यात्मिक या मनोगत प्रथाओं…

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वृषभ
वृषभ

विवाहित जन आज अपने साथी और बच्चों के साथ शाम बिताएंगे, कुल मिलाकर आज की शाम सुखद गुजरेगी।अभिभावकों को अपने बच्चों पर बहुत गर्व होगा। वे अपने अध्ययन या पाठ्य गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे और वे प्रसिद्ध हो जाएंगे।व्यापार के असामान्य प्रस्तावों के प्रति खुले मन से विचार रखें। यद्यपि आप उनके बारे में…

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मिथुन
मिथुन

एकाकी जन आज अपने सच्चे प्रेमी से मिलेंगे।आज यात्रा के योग बन रहे हैं। पिछले कुछ समय से लंबित यात्रा आज पूरी होने की संभावना हैं।छात्रों को अभी दूसरे लोगो के साथ दोस्ती करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्योंकि उनका ध्यान पढ़ाई से हट सकता है जो बहुत नुकसानदायक हो सकता है।राजनीतिज्ञ…

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कर्क
कर्क

अविवाहितों के पालक उनके लिए योग्य सम्बंध के लिए प्रयत्न करेंगे।परिवार के साथ व्यापारिक यात्रा या तीर्थयात्रा का अनुमान हैं।प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लोगों को किन्ही मामले पर तत्काल निर्णय नहीं लेने के विपरीत परिणाम भुगतने पड़ सकते है। जब तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो तब ढिलाई से काम नहीं चलता यब सबक भी सीखेंगे।लेखापालों को…

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सिंह
सिंह

जो लोग एकाकी हैं उन्हें सलाह है कि जरा संयम बरतें। वर्ना वे कोई रूमानी अवसर खो बैठेंगे।नौकरी के लिए प्रात्यक्षिक दिए हुए और परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को अच्छे समाचार मिलेंगे।विधि के क्षेत्र में कार्यरत व्यवसायी आज अपने प्रस्तुतीकरण कौशल के लिए मुवक्किलों की प्रशंसा के पात्र होंगे क्योंकि वे खुद ही…

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कन्या
कन्या

नयी नौकरी ढूंढ रहे प्रत्याशीयों के लिए निराशाजनक दिन है। आज हिम्मत ना हारे। जल्दी ही नए अवसर मिलने वाले हैं।तकनीक क्षेत्र में काम करने वालों को आज कोई मानसिक परेशानी हो सकती हैं। आज शांत रहें अन्यथा अपने सहकर्मियों के साथ मनमुटाव हो सकता हैं।ग्राहक आज शेयर बाजार के दलालों के प्रति बहुत अच्छे…

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तुला
तुला

ठंडी हवा और शीत पेय आदि से प्रभावित होने वाले बच्चों को इन चीजों से दूर रखें। मौसम के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है।अगर परिवार के साथ बाहर सैर सपाटे पर जाने की योजना बना रहे हैं तो आज दिन अच्छा है।जो व्यापारी अपने उपक्रम का विकास या नई शाखा शुरू करने का विचार…

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वृश्चिक
वृश्चिक

अविवाहितों के लिए आज अपने पालकों के साथ समय बिताने और खरीदारी का अच्छा मौका है।अपने काम को आगे बढ़ाने की सोच रहे लेखाकर्मी अपने उद्देश में सफल होंगे। नयी संस्थाओं से नए काम पाकर लेखा कर्मी अपने रोजगार में सफल हो सकते हैं।शेयर बाजार के निवेशकों को आज शेयरों पर सट्टा लगाने या जोखिम…

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धनु
धनु

अविवाहितों को किसी अनापेक्षित मार्ग से आज विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं।यह चिकित्सक के लिए एक अच्छा दिन हैं क्योंकि परिवार और व्यवसाय दोनों सुखद और शांतिपूर्ण चल रहे हैं। शेयर बाजार के मधास्था और प्रतिस्पर्धियों को आज अत्यधिक उतार चढाव के प्रति जागरूक रहना होगा। विशेष कर तब जब वे किसी ग्राहक की…

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मकर
मकर

प्रेमी युगल एक-दूसरे के साथ सुखद समय बिता बिताएंगे। बुजुर्गों के लिए जादू और अन्य आध्यात्मिक अनुसंधान को प्रयोग करने के लिए एक आदर्श दिन है।जो लोग नई नौकरी की खोज कर रहे हो, उन्हें नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। इसी के कारण उन्हें प्रसिद्धि और नई पहचान भी मिलेगी।अब तक की परीक्षाओं…

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कुंभ
कुंभ

स्थावर संपत्ति के व्यवसायियों को यह सलाह है कि ग्राहक से ऐसा कोई अनुबंध न करें जिसे पूरा करना कठिन हो। इससे आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है।छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याओं के चलते आज छात्र पढ़ाई से दूर रह सकते हैं।खिलाड़ियों के लिए आज का दिन ऊर्जा से भर होगा, आज वे उत्साह से किसी…

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मीन
मीन

छोटे-मोटे पारिवारिक झगड़े आज शादीशुदा लोगों के लिए बहुत निराशाजनक हो सकते हैं।पालक आज अविवाहित युवकों को बाहर पार्टियों में जाने से रोकेंगे।कोई गुरु या सलाहकार राजनायकों को राजनैतिक परिवेश में आशाजनक आधार स्तंभ के निर्माण में सहायता देगा।आज नई चुनौतियों का सामना करने से खिलाड़ियों खुद को ऊर्जावान और सबल महसूस करेंगे। वे अपने…

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मेष
मेष

टीचर्स के लिए नौकरी या काम के लिहाज से यह सप्ताह बहुत ही शानदार और बेहतरीन रहने वाला है।वकील इस सप्ताह फैसले लेने में अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करेंगे। उनके सही फैसलों की सराहना सहकर्मियों के साथ-साथ उनके सीनियर्स भी करेंगे।बच्चों के लिए बाहर घूमने की कोई योजना इस सप्ताह किसी अचानक आए कारण से…

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वृषभ
वृषभ

अगर आपको घूमना-फिरना पसंद है, तो इस सप्ताह आपको अपने प्रियजन के साथ बाहर किसी सुंदर जगह पर रोमांटिक समय बिताने का मौका मिलेगा।इस सप्ताह आपको अचानक लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है, जिसकी उम्मीद आपने पहले से नहीं की होगी।काम के अत्यधिक बोझ, मानसिक तनाव और भावनात्मक परेशानियों के कारण इस सप्ताह…

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मिथुन
मिथुन

किसी अम्यूजमेंट पार्क या पिकनिक स्पॉट पर जाने से टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच आपसी तालमेल और जुड़ाव बहुत बेहतर होगा।काम के सिलसिले में इस सप्ताह आपकी मुलाक़ात किसी नए व्यक्ति से हो सकती है, और दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने से एक नया रोमांस शुरू हो सकता है।राजनीति के क्षेत्र में कोई मार्गदर्शक या…

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कर्क
कर्क

बेरोजगार लोगों को इस सप्ताह किसी सहकारी संस्था (को-ऑपरेटिव आर्गेनाइजेशन) से नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है।विरोधी पक्ष इस सप्ताह राजनेताओं के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे जो भी काम करें, बहुत सोच-समझकर और सावधानी से करें।परीक्षा देने जा रहे छात्रों को इस सप्ताह कड़ी मेहनत…

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सिंह
सिंह

अकाउंटेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने मौजूदा प्रोजेक्ट को पूरा करने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। वरना बाद में कुछ अनपेक्षित समस्याएं खड़ी हो सकती हैं।आपको सलाह दी जाती है कि इस सप्ताह अपनी सेहत का खास ख्याल रखें।इस सप्ताह आप ऊर्जा और स्फूर्ति से भरपूर रहेंगे और खुद…

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कन्या
कन्या

आपके द्वारा आयोजित किसी ट्रिप (यात्रा) में कमजोर व्यवस्था या खराब तैयारियों की वजह से दोस्तों और परिवार के सदस्यों की नाराजगी या आलोचना झेलनी पड़ सकती है।अपनी किसी भी समस्या के समाधान के लिए घर के बड़े-बुजुर्गों से सलाह लें। उनके अनुभव और ज्ञान से आपको बहुत फायदा होगा और वे भी अपना अनुभव…

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तुला
तुला

गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए यह सप्ताह काफी कठिन हो सकता है। उन्हें पूरी तरह ठीक होने के लिए मजबूत इच्छाशक्ति और अपनों के सहारे की ज़रूरत होगी।अकाउंटेंट्स (लेखाकारों) के लिए यह सप्ताह प्रोफेशनल तौर पर बेहतरीन खबरें लेकर आएगा। आपको कोई नया जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है या प्रमोशन होने के…

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वृश्चिक
वृश्चिक

लंबे समय से बीमार और बिस्तर पर पड़े मरीजों की सेहत में सही दवा और देखभाल से जल्द ही सुधार होगा।खिलाड़ियों के लिए यह सप्ताह चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वे शायद अपने फैंस की उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन न कर पाएं।इस सप्ताह टीचर्स को कोई सरप्राइज मिल सकता है, जैसे कि नौकरी में प्रमोशन या…

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धनु
धनु

रियल एस्टेट (जमीन-जायदाद) के कारोबारियों के लिए यह सप्ताह काफी व्यस्त और फायदे का सौदा साबित होगा।करियर में बदलाव करने या भविष्य की संभावनाओं को बेहतर बनाने की इच्छा रखने वाले तकनीकी पेशेवरों के लिए यह सप्ताह बहुत अनुकूल है।उच्च शिक्षा की परीक्षाओं के नतीजों का इंतज़ार कर रहे छात्रों को इस सप्ताह सकारात्मक परिणाम…

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मकर
मकर

तकनीक क्षेत्र के प्रोफेशनल्स को इस सप्ताह कार्यस्थल पर कुछ अनबन का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें सावधान रहना चाहिए कि उनके व्यवहार को कोई घमंड या अहंकार न समझे।राजनीति से जुड़े लोग इस सप्ताह आम जनता और अपनी पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों के बीच काफी लोकप्रिय रहेंगे।टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े लोग इस सप्ताह…

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कुंभ
कुंभ

इस सप्ताह आपके प्रेम संबंध को आपके माता-पिता की ओर से औपचारिक मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है।भरोसेमंद शेयरों में पैसा लगाने के लिए क्लाइंट्स इस सप्ताह अपने शेयर ब्रोकर्स का आभार जताएंगे, क्योंकि वे अपने रिटर्न से बहुत खुश और संतुष्ट रहेंगे।शिक्षक इस सप्ताह और आने वाले समय में अपने करियर में कुछ सकारात्मक…

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मीन
मीन

इस सप्ताह आपको अचानक किसी अनजान या अप्रत्याशित स्रोत से धन लाभ हो सकता है।पार्टी के बड़े या वरिष्ठ नेता उन राजनेताओं (पॉलिटिशियन्स) को उतनी तवज्जो या महत्व नहीं देंगे जो सफल होने के लिए अपनी जी-जान लगा रहे हैं।लव रिलेशनशिप में रह रहे जो लोग शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, उनके लिए…

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मेष
मेष

जुलाई 2026 का महीना मेष राशि के जातकों के लिए काफी खास हो सकता है। इस राशि के जातक आत्ममंथन से लेकर मानसिक तनाव से निजात पाने की कोशिश कर सकते हैं। इस माह शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। ऐसे में थोड़ा मिला-जुला असर आपको देखने को मिल सकता है। माह के आरंभ में थोड़ा…

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वृषभ
वृषभ

जुलाई 2026 का महीना वृषभ राशि के जातकों को  धैर्य, अनुशासन, सकारात्मक सोच से लेकर मानसिक संतुलन, आत्मविश्वास और सही दिशा प्रदान  कर सकता है। इस राशि के जातक नौकरी या फिर व्यापार के कारण कई यात्राएं कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी…

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मिथुन
मिथुन

जुलाई 2026 का महीना मिथुन राशि के जातकों को कुछ क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है, तो कुछ क्षेत्रों में संभलकर रहने की जरूरत है। सूर्य 15 जुलाई तक लग्न भाव में रहेंगे और फिर दूसरे भाव में आ जाएंगे। ऐसे में माह के मध्य तक इस राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता…

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कर्क
कर्क

जुलाई 2026 का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए मेहनत, उपलब्धियों और आर्थिक स्थिति में मजबूती लाने वाला महीना माना जाता है। इस राशि के लग्न भाव में गुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे। इसके साथ ही जुलाई के मध्य में सूर्य भी गोचर करेंगे। ऐसे में आपके द्वारा की जा रही मेहनत का फल आपको…

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सिंह
सिंह

जुलाई 2026 का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए कई क्षेत्रों में लाभकारी हो सकता है। इस राशि के जातकों के लिए ये माह नए अवसरों, आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा लेकर आएगा। इस महीने आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। आप धैर्य, संयम के साथ कोई कार्य करेंगे, तो उसमें सफलता अवश्य मिल सकती है।…

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कन्या
कन्या

जुलाई 2026 का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए अनुकूल हो सकता है। इस राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। आपके आत्मविश्वास में मजबूती आने के साथ आपकी सोच स्पष्ट हो जाती है। इस समय आपकी प्राथमिकता धन कमाने के साथ-साथ इसकी बचत करने में ध्यान दें।…

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तुला
तुला

जुलाई के महीने तुला राशि वालों को मिलेजुले रिजर्ट मिल सकते हैं। आपको बता दें कि 4 जुलाई को शुक्र का सिंह राशि में गोचर आपके सामाजिक दायरे को बढ़ाएगा और नए लोगों के साथ संबंध बनेंगे , जिससे करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि…

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वृश्चिक
वृश्चिक

जुलाई का महीना वृश्चिक राशि वालों के शुभ साबित हो सकता है। आपको बता दें कि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में आने से करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं और अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त होगा। साथ ही 16 जुलाई को सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं…

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धनु
धनु

जुलाई का महीना धनु राशि वालों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। क्योंकि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में आने से भाग्य का साथ मिलेगा। साथ ही करियर, उच्च शिक्षा और यात्रा से जुड़े कार्यों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। वहीं 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश से…

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मकर
मकर

जुलाई 2026 का महीना मकर राशि वालों के लिए काम- कारोबार के लिहाज से अनुकूल साबित हो सकता है। क्योंकि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में प्रवेश से आर्थिक मामलों में सुधार और रुके हुए कामों में गति मिलने के संकेत हैं। 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि में आने से साझेदारी,…

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कुंभ
कुंभ

जुलाई 2026 का महीना कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में अच्छा साबित हो सकता है। आपको बता दें कि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में आने से साझेदारी, दांपत्य जीवन और नए संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, वहीं अविवाहित लोगों के लिए भी अच्छे प्रस्ताव…

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मीन
मीन

जुलाई 2026 का महीना मीन राशि वालों के लिए कुल मिलाकर शुभ और प्रगति देने वाला रह सकता है। क्योंकि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में प्रवेश से नौकरी और कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि में आने से साहस और पराक्रम की प्राप्ति…

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राशि व्यक्तित्व

मेष

मेष राशि के लोग आम तौर पर बहुत चतुर स्वभाव के होते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये बहुत जोशीले और जिद्दी स्वभाव वाले तथा अपमान बर्दाश्त नहीं करने वाले होते हैं। किसी बात को तब तक नहीं स्वीकार करते हैं, जब तक इनका खुद का नुकसान नहीं हो रहा हो। अक्सर अपने गुप्त…

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वृषभ

वृष राशि के व्यक्ति स्वभाव से शांति पसंद होते हैं। ये अपने काम में काफी लगन वाले होते हैं। किसी काम में जुट जाते हैं तो उसे तब तक नहीं छोड़ते हैं, जब तक उसका समाधान नहीं मिल जाता है। वृष राशि के जातकों को ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी पुस्तकें पढ़ना, खेल-कूद, नृत्य, गायन, सत्संगति,…

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मिथुन

मिथुन राशि के लोग अस्थिर स्वभाव के लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व एवं चरित्र के होते हैं। उन्हें हर दिन नए परिवर्तन, भ्रमण और विविधता प्रिय होती है। ये बेहद हाजिर जवाब और फ़ुर्तीले होते हैं। इन लोगों की जिज्ञासु प्रवृत्ति और चतुराई इनको सामाजिक समारोहों और किसी भी पार्टी में आकर्षण का केन्द्र बना देती हैं।…

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कर्क

कर्क राशि के लोग बहुत भावुक होते हैं और दूसरों के जीवन से बहुत मतलब रखते हैं। इस राशि के लोगों को अपने जन्म स्थान से काफी लगाव होता है। चंद्रमा की वजह से इन्हें स्थान परिवर्तन करते रहना पड़ता है। स्वभाव में दृढ़ता होती है, साथ में दुर्बलता भी रहती है। इनकी मनःस्थिति परिवर्तनशील…

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सिंह

इस राशि के लोगों का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और ये खुद भी अपने व्यक्तित्व को अधिक आकर्षक बनाना चाहते हैं। सिंह राशि के लोगों को जीवन से प्रेम होता है। इनकी आवश्यकताएं सामान्य से कहीं अधिक होती है, साथ ही ये लोग अधिक खर्चीले भी होते हैं। इनके हाथों में पैसा बिलकुल…

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कन्या

कन्या राशि वाले जातकों का स्वभाव कुछ-कुछ सरल और कुछ-कुछ कठोर होता है। ऐसे जातकों को प्रकृति से लगाव होता है, इसीलिए इन्हें बागवानी करना और खूबसूरत पौधों की देखभाल करना बेहद पसंद होता है। ये लोग अपने उतावलेपन और जल्दबाज़ी के कारण अकसर मुसीबत में फंस जाते हैं। इनके स्वभाव की सबसे बड़ी कमी…

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तुला

तुला राशि के लोग अन्य लोगों के समक्ष खुद को बहुत छोटा अनुभव करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कभी-कभी आलोचना का शिकार होना पड़ता है। इस राशि के जातक भावुक होते हैं और प्रायः उनकी भावुकता उन्हें धोखा दे जाती है। इस राशि के लोग न्याय, जनस्वतंत्रता, जनाधिकार और सौंदर्य से लगाव रखते हैं।…

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वृश्चिक

वृश्चिक राशि के जातकों का प्रेम संबंध एक अनोखे प्रकार का होता है। इनका पंचम स्थान मीन से संबंधित है। इसीलिए इस राशि के लोग अक्सर भ्रम के शिकार रहते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोग प्रेम के भूखे होते हैं। उनकी शक्ति प्रेम ही होती है। ये प्रेम के बदले प्रेम की चाह रखते हैं।…

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धनु

धनु राशि के लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये खाने और शराब पीने के मामले में बहुत लापरवाह होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें मोटापा और नशेड़ी होते है। इन्हें पारिवारिक संबंधों में बिलकुल भी दिलचस्पी नहीं होती है। यहां तक कि ये अपने खून के रिश्तों से भी दूर रहने की कोशिश…

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मकर

मकर राशि के जातकों की स्मृति शक्ति मजबूत होती है। इसके साथ ही इनके विचारों में गहराई भी देखने को मिलती है। आर्थिक मामलों में मकर राशि के जातक अधिक सावधानी से कार्य लेते हैं। सबसे ख़ास बात यह है मकर राशि के जातक एक साथ कई कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। अर्थात…

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कुंभ

कुंभ राशि के जातकों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है। इस राशि के लोग काफी बुद्धिमान होते हैं। इनकी तार्किक शक्ति काफी अधिक होती है। ये बुद्धिमान लोगों से दोस्ती रखने में विश्वास रखते हैं। भेड़चाल चलना इनकी आदत नहीं होती है कुंभ राशि के जातकों को अपने काम में दखलअंदाज़ी बर्दाश्त नहीं होती है। सामाजिक…

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मीन

मीन राशि के जातक कलात्मक विचारों के होते हैं। मीन राशिफल के अनुसार, कला, संगीत, साहित्य लेखन जैसे विषय मीन राशि वालों के प्रिय विषय होते हैं। यदि शिक्षा क्षेत्र में जातक इन विषयों का चुनाव करते हैं तो जातक अधिक सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा इन्हें फोटोग्राफी, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, अंकशास्त्र तथा लाइब्रेरी…

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