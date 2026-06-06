Scorpio Horoscope June To December 2026 (वृश्चिक राशिफल जून से दिसंबर 2026): वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगले सात माह अत्यंत शुभ हो सकता है। 2 जून को गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश कर गए हैं। इस राशि की गोचर कुंडली के नवम भाव में गुरु रहने वाले हैं। इसके साथ ही शनि पंचम भाव में विराजमान है, जिससे आपको कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। पंचम भाव में स्थित शनि पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से शनि के नकारात्मक प्रभाव काफी हद तक नियंत्रित हो जाएंगे। यह समय भाग्य के पूर्ण सहयोग का संकेत देता है। आइए पंडित केपी शुक्ल से जानते हैं जून से लेकर दिसंबर तक का समय वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा हो सकता है…

वृश्चिक राशिफल जून से दिसंबर 2026- करियर ( Scorpio Career Horoscope 2026)

गुरु के उच्च होने से इस राशि के जातकों को किस्मत का साथ हर क्षेत्र में मिल सकता है। ऐसे में करियर में भी काफी अच्छी उछाल आ सकती है। आपको पदोन्नति से लेकर वेतन वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। आपके द्वारा की जा रही मेहनत का फल आपको मिल सकता है। इसके साथ ही किसी बेहतर स्थान पर आपका ट्रांसफर के योग बन सकते हैं, जिससे आप संतुष्ट नजर आ सकते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को भी सफलता हासिल हो सकती है।

जो जातक लेखन, साहित्य, कला, संगीत, सिनेमा या फिर रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो उन्हें काफी लाभ हो सकता है। आपको अपने सहयोगियों का भी पूरा साथ मिल सकता है, जिससे आपको अपनी मेहनत और लगन का पूरा फल मिल सकता है। इन सात महीनों में नेटवर्किंग, रचनात्मक अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत विकास के लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा। नवंबर से दिसंबर के बीच गुरु सिंह राशि में प्रवेश करके आपकी गोचर कुंडली के दशम भाव में आ जाएंगे। ऐसे में नौकरी में बदलाव, स्थानांतरण या नई नौकरी के अवसर प्राप्त हो सकते हैं।

वृश्चिक राशिफल जून से दिसंबर 2026-आर्थिक स्थिति (Scorpio Finance Horoscope 2026)

ग्रहों की स्थिति अच्छी होने के कारण आपकी आर्थिक स्थिति पर भी अच्छा असर देखने को मिलने वाला है। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। करियर और बिजनेस के माध्यम से काफी पैसा कमा पाने में सफल हो सकते हैं। इसके अलावा भूमि, भवन और वाहन से संबंधित मामलों में लाभ मिलने के संकेत हैं। संपत्ति की खरीद-बिक्री से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं।

आप देश या फिर विदेश यात्राएं कर सकते हैं।अष्टम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने के कारण रुका हुआ पैसा मिल सकता है। चौथे और दसवें भाव में सूर्य और राहु का प्रभाव प्रॉपर्टी और निवेश से जुड़े मामलों में लाभ देगा।

वृश्चिक राशिफल जून से दिसंबर 2026- व्यापार ( Scorpio Business Horoscope 2026)

वृश्चिक राशि के जातकों को व्यापार में भी काफी लाभ मिल सकता है। आप अपनी रणनीतियां और बुद्धिमत्ता के बल पर काफी लाभ कमा सकते हैं। किस्मत का साथ मिलने के कारण आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट या फिर डील मिल सकती है। आपको आपकी मेहनत का फल मिल सकता है। भाग्य के पूर्ण सहयोग मिल रहा है। ऐसे में आप कठिन से कठिन समस्याएं या फिर काम में सफल हो सकते हैं।

व्यवसायियों अपने व्यापार का विस्तार करने में सफल हो सकते हैं। नया काम शुरू करने से भी मिल सकता है। आप काम के सिलसिले में कई यात्राएं कर सकते हैं। इससे व्यापार में नए अवसर या फिर संभावनाएं मिल सकती है।

वृश्चिक राशिफल जून से दिसंबर 2026- शिक्षा (Scorpio Education Horoscope 2026)

वृश्चिक राशि के जातकों को शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ मिलने के योग नजर आ रहे हैं। परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को केवल अपने प्रयासों में तेजी लाने की आवश्यकता होगी। मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है। उच्च शिक्षा पाने का भी सपना पूरा हो सकता है।

वृश्चिक राशिफल जून से दिसंबर 2026- वैवाहिक और पारिवारिक जीवन (Scorpio Marriage & Relationships Horoscope 2026)

साल 2026 के बचे महीनों में आपके वैवाहिक और परिवारिक जीवन में अच्छा जाने वाला है। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा और घर में उत्सव जैसा माहौल बना रह सकता है। अविवाहित लोगों के विवाह के प्रबल योग हैं। यदि आपका कोई प्रेम संबंध चल रहा है तो उसके विवाह में परिवर्तित होने की संभावना है। कुछ लोगों के जीवन में नए प्रेम संबंधों की शुरुआत भी हो सकती है।

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डिस्क्लेमर: यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों, ग्रहों के गोचर और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है। व्यक्तिगत कुंडली में ग्रहों की विशिष्ट स्थिति और दशा के आधार पर वास्तविक परिणाम हर व्यक्ति के लिए भिन्न हो सकते हैं। इसे किसी भी प्रकार का अकाट्य दावा या अचूक निर्णय न माना जाए। जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों, वित्तीय निवेशों अथवा स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं के लिए कृपया संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित और योग्य विशेषज्ञों से परामर्श अवश्य लें।