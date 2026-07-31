Bel Patra worship in Sawan: हिंदू धर्म में सावन माह का विशेष महत्व है। भगवान शिव का माह 30 जुलाई से आरंभ होने वाला है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तिथि सावन माह होगा। इस दौरान भगवान शिव की विधिवत पूजा करने के साथ सावन सोमवार का व्रत रखने का विधान है। इस दौरान शिवलिंग में बेलपत्र चढ़ाने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति हो सकती है। शिव पुराण में बेलपत्र को भगवान शिव का स्वरूप माना गया है, तो वहीं स्कंद पुराण में बिल्व वृक्ष को देवी पार्वती से जुड़ा हुआ बताया गया है। इसमें वर्णन मिलता है कि बिल्व वृक्ष की जड़ में गिरिजा, तने में महेश्वरी और पत्तों में पार्वती का निवास माना गया है। ऐसे में सावन या फिर किसी भी माह में बेलपत्र के वृक्ष की पूजा करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति हो सकती है।

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शिवपुराण में बेलपत्र के वृक्ष से संबंधित कुछ कामों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें बताया गया है कि इन कामों को करने से शिव जी अति प्रसन्न होते हैं और सुख-समृद्धि, धन-संपदा का आशीर्वाद देते हैं। आइए जानते हैं सावन माह के दौरान बेलपत्र के वृक्ष से संबंधित कौन से उपाय करना अत्यंत शुभ हो सकता है…

बेलपत्र का धार्मिक महत्व (Significance Of Bel Patra)

शिवपुराण, पद्म पुराण से लेकर देवी भागवत पुराण में बेलपत्र के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया है। शिवपुराण में बेलपत्र के वृक्ष को स्वयं महादेव का स्वरूप माना गया है। इस पेड़ की पूजा-अर्चना करने के साथ आराधना करने से शिव जी अति प्रसन्न होते हैं और सुख-समृद्धि, धन-संपदा की प्राप्ति हो सकती है। आइए जानते हैं किस पुराण में बेलपत्र के पेड़ के बारे में क्या-क्या लिखा है।

शिवपुराण के विश्वेश्वर संहिता के अध्याय 22 में बेलपत्र के वृक्ष को शिव जी का ही स्वरूप माना गया है। जिनकी स्तुति देवताओं के द्वारा भी की जाती है। इनकी महिमा को पूर्ण रूप से जान पाना काफी कठिन है।

श्लोक

महादेवस्वरूपोऽयं बिल्वो देवैरपि स्तुतिः।

यथाकथंचिदेतस्य महिमा ज्ञायते कथम्॥ २२॥

पद्म पुराण

श्लोक

बिल्वपत्रं प्रयच्छामि उमासहित शंकर।

तेन मे सफलं जन्म भवेद्भक्तिरतः सदा॥

अर्थ- उमापति शंकर! मैं आपको बिल्व पत्र अर्पित करता हूं। इससे मेरा जीवन सफल हो और मेरी भक्ति सदैव बनी रहे।

बिल्वाष्टकम् (आदि शंकराचार्य से संबद्ध स्तोत्र- इस स्त्रोत को शिव जी को अति प्रिय स्त्रोत माना जाता है।

श्लोक

त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधम्।

त्रिजन्मपापसंहारं एकबिल्वं शिवार्पणम्॥

अर्थ- तीन पत्तियों वाला बिल्वपत्र तीन गुणों और भगवान शिव के तीन नेत्रों का प्रतीक है। एक बिल्व पत्र शिव को अर्पित करने से तीन जन्मों के पापों का नाश होने की मान्यता है।

बेलपत्र के पेड़ से जुड़े करें ये उपाय (Belpatra Upay On Sawan)

शिव पुराण विश्वेश्वर संहिता में बेलपत्र के वृक्ष से संबंधित कुछ कामों में बारे में बताया । इन्हें करने से शिव जी अति प्रसन्न होते हैं और सुख-समृद्धि, धन-संपदा मिलने के साथ पापों से मुक्ति मिल जाती है। बिल्व अर्थात बेल का वृक्ष महादेव का रूप है। देवताओं द्वारा इसकी स्तुति की गई है। तीनों लोकों में स्थित सभी तीर्थ बिल्व में ही निवास करते हैं क्योंकि इसकी जड़ में लिंग रूपी महादेव जी का वास होता है। जो इसकी पूजा करता है, वह निश्चय ही शिवपद प्राप्त करता है ।

बेलपत्र के वृक्ष पर चढ़ाएं जल

जो मनुष्य बिल्व की जड़ के पास अपने मस्तक को जल से सींचता है, उसे संपूर्ण तीर्थ स्थलों पर स्नान का फल प्राप्त होता है।

बिल्व की जड़ों को पूरा पानी से भरा देखकर भगवान शिव संतुष्ट एवं प्रसन्न होते हैं। इसलिए सावन माह के दौरान आप भी बेलपत्र में जल अर्पित करें। इससे शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है।

श्लोक:

एतस्य बिल्वमूलस्याथालवालमनुत्तमम्।

जलाकुलं महादेवो दृष्ट्वा तुष्टो भवत्यलम्॥ २६॥

भावार्थ:

बिल्व वृक्ष की जड़ के पास जल से भरा स्थान देखकर भगवान महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं।

बेलपत्र पर चढ़ाएं ये चीजें

सावन माह के दौरान बिल्व की जड़ों अर्थात मूल भाग का गंध, पुष्प, माला आदि अर्पित करें। ऐसा करने से संतान और सुख की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही वह शिवलोक जाता गै।

श्लोक

पूजयेद्बिल्वमूलं यो गंधपुष्पादिभिर्नरः।

शिवलोकमवाप्नोति संततिर्वर्द्धते सुखम्॥ २७॥

बेलपत्र की जड़ के पास जलाएं दीपक

शिवपुराण के अनुसार, बेलपत्र की जड़ के पास भक्ति, श्रद्धा और पवित्र मन के साथ दीपक जलाता है, तो वह मनुष्य हर तरह के पापों से मुक्ति पा सकता है।

बेलपत्र के पेड़ के नीचे ब्राह्मण को भोजन

जो भी व्यक्ति एक शिवभक्त ब्राह्मण को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भोजन कराता है, तो वह एक करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फलों को पाता है।

बेलपत्र के नीचे करें इन चीजों का दान

सावन माह के दौरान शिव जी की पूजा करने के साथ बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दूध, घी या फिर पके अन्न आदि का दान करता है,तो वह व्यक्ति हर तरह की दरिद्रता से दूर हो जाता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई सभी जानकारियां धार्मिक मान्यताओं, पुराणों में वर्णित कथाओं और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित हैं। इन उपायों और पूजा विधियों को आस्था एवं श्रद्धा के दृष्टिकोण से बताया गया है। इनसे जुड़े लाभों की पुष्टि वैज्ञानिक रूप से नहीं की गई है। पाठक अपनी श्रद्धा, परंपरा और विवेक के अनुसार इनका पालन करें।