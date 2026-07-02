Saturn in First House (प्रथम भाव में शनि का असर): ज्योतिष में सबसे क्रूर और न्यायप्रिय ग्रह शनि को माना जाता है। शनि जातकों को उनके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। शनि का हर एक भाव में अलग-अलग असर होता है। इसी के कारण शनि जब अपनी स्थिति में बदलाव करते हैं, तो हर राशि के जातकों के जीवन में विभिन्न असर देखने को मिलते हैं। शनि  को  कर्म, न्याय, आयु, और संघर्ष का कारक माना गया है। ऐसे में शनि की स्थिति में बदलाव का असर हर राशि के जातकों के जीवन में किसी न किसी तरह से देखने को मिलता है। शनि सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है, क्योंकि वह एक राशि में करीब ढाई साल तक रहते हैं। आपने कभी सोचा है कि जब कर्मफलदाता शनि देव आपकी कुंडली के प्रथम भाव यानी लग्न भाव में विराजमान होते हैं, तो आपके जीवन में क्या असर देखने को मिलता है। शनि का लग्न भाव में आने से क्या व्यक्ति के व्यक्तित्व में बदलाव होने के साथ वह आत्मविश्वासी, अनुशासन के साथ चलना पसंद करता है या फिर जीवन में कई चुनौतियों, परेशानियां या फिर संघर्ष का जन्म होता है। आइए आज ‘कुंडली रहस्य’ श्रृंखला में जानते हैं कि शनि के लग्न भाव में आने से क्या असर देखने को मिलता है..

 मन्त्रेश्वर द्वारा रचित ‘फलदीपिका’ के आठवें अध्याय में शनि और उनके भावों के बारे में विस्तार से बताया गया है। ऐसे में शनि के जन्म कुंडली के लग्न भाव में आने के प्रभाव के बारे में बताया है।

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श्लोक

स्वोच्चे स्वकीयभवरने क्षितिपालतुल्यो
लग्नेडकंजे भवति देशपुराधिनाथः ।
दोषेष, दु.खपरिपीडित एवं बालल्‍ये
दारिद्यदुःखबशगो मलिनोइ$लसइच ॥२०॥।

अर्थ-

यदि शनि अपनी उच्च राशि (तुला) या स्वराशि (मकर या कुंभ) में स्थित होकर लग्न में हो तो राजा के समान किसी देश या नगर का स्वामी हो। इसके अलावा यदि शनि अपनी उच्च या स्वराशि के बिना कुंडली के पहले घर (लग्न) में हो, तो जातक को बचपन से लेकर जीवन भर आर्थिक तंगी, कष्ट और दुखों का सामना करना पड़ सकता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति का व्यक्तित्व उदास, ऊर्जा हीन और अत्यधिक आलसी हो जाता है, जिससे उसके कार्यों में रुकावट आती हैं।

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अगर शनि शुभ स्थिति में हैं तो

वैदिक ज्योतिष के अनुसार, शनि जब शुभ स्थिति में होता है। शुभ स्थिति तब बनती है जब शनि अपनी स्वयं की राशि यानी मकर या कुंभ में स्थित होते हैं या फिर अपनी उच्च राशि तुला में विराजमान होते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति काफी शांत स्वभाव का होता है और वह गंभीर और गहराई से हर एक चीज को सोचता है। ऐसे लोग दिखावे से कोसों दूर रहते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। ये अपने काम से मतलब रखते हैं। ये हर काम को सोच-विचार के साथ आराम से करते हैं। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से ये बचते है। वे जो भी कार्य आरंभ करते हैं, उसे पूरी ईमानदारी, मेहनत और धैर्य के साथ पूर्ण करते हैं। उनके भीतर अद्भुत इच्छा शक्ति होती है। ऐसे में ये हर एक  कठिन से कठिन परिस्थितियों को धैर्य के साथ पार कर लेते हैं। ये अपनी कल्पनाओं को अंधेरे में नहीं रहने देते हैं बल्कि वास्तविकता को स्वीकार के आगे बढ़ते हैं। इसी के कारण ये हर एक संघर्ष को पार कर लेते हैं। इसी के कारण कहा जाता है कि शनि के लग्न भाव में शुभ स्थिति में होने से व्यक्ति मजबूत होने के साथ अडिग होता है।

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अगर शनि अशुभ या नीच राशि में है तो

अगर शनि लग्न में कमजोर, अशुभ या फिर नीच राशि में है। इसके अलावा पाप ग्रह राहु, केतु अथवा मंगल से पीड़ित है, तो व्यक्ति के जीवन में कुछ क्षेत्रों में नकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। धीरे-धीरे आत्मविश्वास में कमी आती है। इसके साथ ही उनका खुद के ऊपर से विश्वास उठने लगता है। वह संकोच, डर या फिर हीन भावना से भर जाते हैं। वह खुद को दूसरे से कम समझने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि सामने वाला ज्यादा काबिल और ताकतवर है। ऐसे में उनके काम में भी असर दिखने लगता है। ऐसे में व्यक्ति अकेला रहना ज्यादा  पसंद करता है। समाज से मेलजोल बढ़ाना इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। ये काफी आलसी होने के साथ-साथ हर काम को कल करने पर विश्वास करने लगते हैं।  इसकी वाणी काफी कठोर और कटु हो जाती है। ऐसे में की बार अनजाने में ही की लोगों का अपनी वाणी से दिल दुखा देते हैं। ऐसे में रिश्तों में दूरियां बढ़ जाती है। इनके जीवन में हर एक कदम में किसी न किसी प्रकार की रुकावटें बनी रहती हैं। अधिक मेहनत करने के बावजूद भी सफलता हासिल नहीं होती है। ऐसे में आप मानसिक तनाव का भी सामना करते हैं। ऐसे में अगर आपकी कुंडली में भी शनि की स्थिति अशुभ है, तो संयम, धैर्य के साथ ज्योतिषीय उपायों को अपना सकते हैं। इससे काफी सुधार लाया जा सकता है।

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जन्म कुंडली के लग्न भाव में शनि

अगर जन्म कुंडली के लग्न भाव में शनि विराजमान है, तो आप अपने व्यक्तिगत जीवन में जिम्मेदारियों और भावनात्मक अनुभवों को लेकर गंभीर हो सकते हैं। इसका प्रभाव आपके माता-पिता के साथ संबंधों पर दिखाई दे सकता है।  ऐसे व्यक्ति अपने माता-पिता से प्यार तो करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि उनसे निकटता और सुख से वंचित रह जाते हैं। कई बार ऐसा भी लगता है कि जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाया। संतान पक्ष मजबूत होता है। आप अपने बच्चे का अधिक से अधिक ध्यान रखने में सफल होते हैं और उससे भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखते हैं। इसके साथ ही संतान भविष्य में आपके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनती है। चाहे पुत्र हो या पुत्री, संतान का वास्तविक सुख आपके प्रेम और परवरिश पर निर्भर करता है।

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शनि अनुशासन सिखाते हैं। ऐसे में उन्हें अकेला रहना पसंद है। लेकिन अगर परिस्थितियों में किसी भी प्रकार का बदलाव होने के कारण दूसरे लोगों के बीच कार्य के लिए भी प्रेरित करते हैं। इसी संतुलन और संघर्ष के बीच वह अपने व्यक्तित्व को अच्छी तरह से मजबूत करने में सफल हो सकते हैं। इसके साथ ही अपने काम के कारण समाज में मान-सम्मान पाते हैं।

लग्न में शनि के होने के कारण ये लोग अक्सर दूसरों की नजर में गंभीर, कठोर और सख्त अंदाज के लगते हैं। ऐसे में बिना इन्हें जाने इनके प्रति एक धारणा बना लेते हैं कि ये अकड़ू, मतलबी किस्मत का व्यक्ति है। लेकिन जैसे-जैसे लोग इन्हें जानना शुरू करते हैं , तो उन्हें समझ आता है कि ये व्यक्ति साफ और सच्चे मन का होने के साथ काफी ईमानदार है। गलत धारण के कारण इन्हें कार्यक्षेत्र में सफलता नहीं मिलती है। ये मेहनत तो अधिक करते है लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों को इनका काम नहीं दिखता है जिसके कारण इन्हें बार-बार खुद को साबित करना पड़ता है। वहीं अगर शनि इनकी नेतृत्व क्षमता प्रदान करता है, तो धीरे-धीरे ये अपने कार्यों, व्यवहार से हर किसी का विश्वास जीत लेते हैं।

शनि जातक को विभिन्न तरह के अनुभव दिलाने के साथ-साथ दीर्घायु भी बनाता है। आप अनुशासन से चलते हैं तो आप सम्मान के साथ-साथ अपार सफलता भी पा लेते हैं। इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि आप गलत संगति में न फंसे और बुरी आदतों से कोसों दूर रहें। इन सिद्धांतों के साथ चलने में आप स्थायी सफलता पा सकते हैं।

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शनि की दृष्टि का असर

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि सिर्फ एक भाव में बैठकर ही अपना प्रभाव नहीं दिखाते हैं बल्कि उनकी दृष्टि भी काफी प्रभावशाली मानी जाती है। अगर शनि लग्न भाव में विराजमान है, तो उनकी विशेष दृष्टि तीसरे, सातवें और दसवें भाव पर पड़ती है। तीसरे भाव में शनि की दृष्टि होने से जातक को आगे बढ़ने के लिए काफी अधिक मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन यही संघर्ष आपको आत्मनिर्भर और मजबूत बनाता है। सातवें भाव पर शनि की दृष्टि होने से विवाह में किसी न किसी प्रकार की देरी बनी रहती है। हालांकि ये देरी आापको एक अच्छा, समझदार पार्टनर दिला सकता है। दसवें भाव यानी करियर पर शनि की दृष्टि होने का मतलब है कि आपको हर एक कार्य में किसी न कसी प्रकार से संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन अगर आप अनुशासन, नियमों के साथ अपने काम को लगन के साथ करते हैं, तो आने वाले समय में आपको स्थायी सफलता हासिल हो सकती है।

डिस्क्लेमर: यह लेख वैदिक ज्योतिष के पारंपरिक सिद्धांतों, शास्त्रीय ग्रंथों तथा ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है। इसमें दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचना और आध्यात्मिक/धार्मिक रुचि के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी योग्य एवं अनुभवी ज्योतिषाचार्य से अवश्य कराएं। ज्योतिषीय फल व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दृष्टि, दशा, गोचर और अन्य कई कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं। इस लेख का उद्देश्य किसी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना या निश्चित परिणाम का दावा करना नहीं है।