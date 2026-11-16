Shani Margi 2026: ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को कर्मफल दाता और न्याय का देवता माना जाता है। शनि की चाल में होने वाला बदलाव सभी 12 राशियों के जीवन पर प्रभाव डालता है। मान्यता है कि शनि जब वक्री अवस्था से मार्गी होते हैं, तो लंबे समय से रुके हुए कामों में स्पीड आने लगती है और करियर, कारोबार तथा आर्थिक मामलों में नए अवसर बन सकते हैं।

पंचांग के अनुसार 11 दिसंबर 2026 को शनि देव के मार्गी होने की इस ज्योतिषीय घटना को खास माना जा रहा है। इस दौरान कन्या, धनु और मेष राशि के जातकों को विशेष रूप से लाभ मिल सकता है। इन राशियों के लोगों को नौकरी में तरक्की, कारोबार में विस्तार और धन से जुड़े मामलों में राहत मिलने के योग बन सकते हैं।

कब मार्गी होंगे शनि देव?

द्रिक पंचांग के अनुसार, शनि देव 27 जुलाई 2026 को मीन राशि में वक्री हुए थे। अब करीब 138 दिनों बाद 11 दिसंबर 2026 को सुबह 5 बजे शनि देव मीन राशि में ही मार्गी हो जाएंगे। शनि की यह स्थिति 3 जून 2027 तक रहेगी।

कन्या राशि पर शनि मार्गी होने का प्रभाव (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के जातकों के लिए शनि की मार्गी चाल आर्थिक मामलों में राहत देने वाली साबित हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी और प्रमोशन के अवसर मिल सकते हैं। कारोबार में लंबे समय से अटके काम पूरे होने की संभावना है। आय के नए स्रोत बनने और बचत में वृद्धि के योग बन सकते हैं।

धनु राशि पर शनि मार्गी होने का प्रभाव (Sagittarius Zodiac)

धनु राशि वालों के लिए शनि देव की सीधी चाल करियर में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापारियों को पुराने निवेश और संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो सकता है और परिवार में सुख-सुविधाओं पर खर्च करने के अवसर मिल सकते हैं।

मेष राशि पर शनि मार्गी होने का प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए शनि का मार्गी होना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिलने के योग बन सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में नए अवसर मिलेंगे, हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। नियमित मेहनत से आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।

शनि के मार्गी होने का क्या होगा प्रभाव?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि देव व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। शनि की वक्री अवस्था में जिन कामों में देरी और रुकावट आ रही थी, उनके आगे बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। मार्गी होने के बाद नौकरी, कारोबार, संपत्ति और आर्थिक योजनाओं से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव के संकेत माने जाते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।