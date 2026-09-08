Samsaptak Yog 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की विशेष स्थिति का राशियों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव माना जाता है। पंचांग के अनुसार 7 सितंबर 2026 को बुध ग्रह ने अपनी उच्च राशि कन्या में प्रवेश किया है। बुध के कन्या राशि में पहुंचते ही मीन राशि में स्थित शनि के साथ उनका 180 डिग्री का संबंध बन गया है। इसी वजह से शनि और बुध के बीच समसप्तक योग का निर्माण हुआ है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह स्थिति 26 सितंबर 2026 तक प्रभावी रह सकती है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार व्यापार के दाता बुध ग्रह ने दोपहर 1 बजकर 33 मिनट पर अपनी उच्च राशि कन्या में प्रवेश कर लिया है, वहीं शनि देव अभी मीन राशि में संचऱण कर रहे हैं। ऐसे में यह दोनों ग्रहों 180 डिग्री पर विराजमान हैं। इन दोनों के संयोग से समसप्तक योग बन रहा है। यह योग 26 सितंबर तक बना रहेगा।

क्या होता है समसप्तक योग?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब दो ग्रह एक-दूसरे से सातवें भाव में यानी 180 डिग्री के आमने-सामने स्थित होते हैं, तो समसप्तक योग बनता है। इस समय बुध कन्या राशि में और शनि मीन राशि में हैं। बुध को बुद्धि, वाणी, तर्क, व्यापार और गणना का कारक माना जाता है, जबकि शनि कर्म, अनुशासन, मेहनत और स्थायित्व से जुड़े ग्रह माने जाते हैं। ऐसे में इस योग को योजनाबद्ध तरीके से काम करने, व्यावहारिक निर्णय लेने और आर्थिक मामलों में अनुशासन बढ़ाने वाला माना जा रहा है।

वृषभ राशि पर समसप्तक योग का प्रभाव (Taurus Zodiac)

वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि-बुध का यह योग आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम दे सकता है। आय के नए रास्ते खुलने और अटके हुए काम आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को अपनी मेहनत का लाभ मिलने की संभावना है। व्यापार से जुड़े जातकों को नई डील या नए संपर्कों से फायदा हो सकता है। निवेश से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा।

मिथुन राशि पर समसप्तक योग का प्रभाव (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, इसलिए यह समय आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण माना जा सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी बुद्धिमत्ता और संवाद कौशल की तारीफ हो सकती है। आय बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं और लंबे समय से अटके आर्थिक काम पूरे होने की संभावना है। नौकरी में नई जिम्मेदारी या पदोन्नति का रास्ता खुल सकता है। व्यापार करने वाले जातकों को भी लाभ के अवसर मिल सकते हैं।

कन्या राशि पर समसप्तक योग का प्रभाव (Virgo Zodiac)

कन्या राशि में बुध का गोचर होने से इस राशि के जातकों के लिए बुध की स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है। करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं और कार्यक्षेत्र में आपकी निर्णय क्षमता का लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ आय के नए साधन बन सकते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। कारोबार में नई योजना बनाकर आगे बढ़ना फायदेमंद रह सकता है।

मकर राशि पर समसप्तक योग का प्रभाव (Capricorn Zodiac)

मकर राशि के स्वामी शनि हैं और शनि-बुध का यह समसप्तक योग आपके लिए करियर और आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। मेहनत का परिणाम मिलने के साथ कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। प्रमोशन या वेतन वृद्धि के योग बन सकते हैं। कारोबारियों को किसी पुराने निवेश या व्यावसायिक संपर्क से लाभ मिलने की संभावना है। धन संबंधी मामलों में स्थिरता बढ़ सकती है।

कब तक रहेगा शनि-बुध का समसप्तक योग?

ज्योतिषीय गणना के अनुसार 7 सितंबर 2026 से 26 सितंबर 2026 तक बुध कन्या राशि में रहेंगे और इस दौरान मीन राशि में स्थित शनि के साथ उनका आमना-सामना बना रहेगा। इसलिए इस अवधि को शनि-बुध समसप्तक योग की अवधि माना जा रहा है।

क्या करें इस दौरान?

समसप्तक योग के दौरान ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय सोच-समझकर योजना बनाना लाभदायक हो सकता है। आर्थिक मामलों में बजट बनाकर चलना, काम में अनुशासन रखना और अनावश्यक खर्चों से बचना बेहतर रहेगा। खासकर नौकरी और कारोबार से जुड़े फैसलों में तर्क और व्यावहारिक सोच को प्राथमिकता देना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।