Sagittarius Three Years Horoscope: वैदिक ज्योतिष मुताबिक धनु राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं। ज्योतिष में गुरु ग्रह को ज्ञान, शिक्षक, संतान, बड़े भाई, शिक्षा, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थल, धन, दान, पुण्य और वृद्धि आदि का कारक का माना जाता है। साथ ही गुरु ग्रह लगभग 13 महीने में एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं।

वहीं कर्मफल दाता शनि देव 30 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। इसलिए इन ग्रहों का गोचर ज्योतिष में विशेष महत्व रखता है। आपको बता दें कि शनि देव अभी अपनी स्वराशि मीन में संचरण कर रहे हैं और साल 2027 में शनि देव अपनी नीच राशि मेष में प्रवेश करेंगे। वहीं गुरु ग्रह अपनी मिथुन मीन में गोचर कर रहे हैं लेकिन इसी साल 2 जून को वह अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। साथ ही अक्टूबर में वह सिंह राशि में गोचर करेंगे। साथ ही इसी साल राहु और केतु का भी राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ऐसे में हम यहां आपको बताने जा रहे हैं, आगामी 3 साल का वर्षफल, मतलब आने वाले 3 साल धनु राशि के लोगों को करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, सेहत और वैवाहिक जीवन के लिहाज से कैसे साबित होंगे। आइए जानते हैं…

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मेहनत का फल हो सकता है प्राप्त

वैदिक ज्योतिष अनुसार साल 26 और 27 की आधी साल शनिदेव आपकी गोचर कुंडली के मन स्थान पर भ्रमण करेंगे। इसलिए इस दौरान आपको काम बनेंगे। वहीं आपको मेहनत का फल प्राप्त होगा। लेकिन कुछ कार्य रुक भी सकते हैं।

पुराने निवेश से मिल सकता है लाभ

साल 2026 धनु राशि वालों के लिए मेहनत, विस्तार और नए अवसरों का वर्ष साबित हो सकता है। साल की शुरुआत में गुरु ग्रह का प्रभाव करियर और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम दिला सकता है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और प्रमोशन या पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बनेंगे। व्यापार करने वालों को पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है, हालांकि साझेदारी के मामलों में सावधानी रखना जरूरी रहेगा।

पेट और लिवर की समस्या हो सकती हैं

साथ ही शनि देव का इस समय आपको अनुशासित और मेहनती बनाएंगे। इसलिए जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान दे सकते हैं। राहु-केतु के प्रभाव से बीच-बीच में मानसिक तनाव और निर्णय लेने में भ्रम की स्थिति बन सकती है। सेहत की बात करें तो पेट, लिवर और नींद से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए खानपान और दिनचर्या संतुलित रखना जरूरी होगा। परिवार और सामाजिक जीवन में सम्मान बढ़ सकता है।

छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा में हो सकते हैं पास

वहीं साल 2027 में गुरु ग्रह आपकी गोचर कुंडली से नवम भाव में आ जाएंगे। इसलिए इस समय आपको किस्मत का साथ मिलेगा। साथ ही उनकी दृष्टि धन, बुद्दि, कंपटीशन के घर पर रहेगा। इसलिए इस समय जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वह किसी परीक्षा में पास हो सकते हैं।

लेन-देन में रखें सतर्कता

धनु राशि वालों के लिए 2027 का साल करियर और आर्थिक मामलों में परिवर्तन लेकर आ सकता है। साथ ही गुरु ग्रह की शुभ दृष्टि से रुके हुए कार्यों में गति मिल सकती है और नौकरी बदलने या नए व्यवसाय की शुरुआत के योग बन सकते हैं। वहीं जो लोग विदेश से जुड़े काम करते हैं, उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है। साथ ही शनि का प्रभाव इस वर्ष आपको मेहनत के अनुसार परिणाम देगा, इसलिए निरंतर प्रयास सफलता दिला सकते हैं। वहीं व्यापारियों को नए संपर्कों से फायदा हो सकता है, लेकिन धन के लेन-देन में सतर्कता रखना जरूरी रहेगा।

साथ ही राहु का प्रभाव अचानक खर्च बढ़ा सकता है, वहीं केतु आध्यात्मिक रुचि और आत्मचिंतन की ओर प्रेरित करेगा। पारिवारिक मामलों में धैर्य रखना लाभकारी रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से यह वर्ष सामान्य रह सकता है, लेकिन तनाव, ब्लड प्रेशर और थकान जैसी समस्याओं से बचने के लिए योग और नियमित व्यायाम करना लाभदायक रहेगा।

साल 2028 रह सकता है ऐसा

साथ ही साल 2028 में भी आपको गुरु ग्रह की असीम कृपा प्राप्त होगी। इस अवधि में करियर में उन्नति मिलेगी। साथ ही आप कोई प्रापर्टी खरीद सकते हैं। वहीं जो नौकरपेशा लोग हैं, उनकी पदोन्नति हो सकती है। साथ ही उनका मनचाही जगह ट्रांसफर हो सकता है।

योजनाओं में मिल सकती है सफलता

साल 2028 धनु राशि वालों के लिए उपलब्धियों और आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाला साल साबित हो सकता है। क्योंकि गुरु ग्रह की स्थिति आपके भाग्य को मजबूत करने का काम करेगी, जिससे करियर और व्यापार में बड़े अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और नई योजनाओं में सफलता के योग बनेंगे। व्यापारियों को विस्तार और आर्थिक वृद्धि के अच्छे संकेत मिल सकते हैं। शनि देव का प्रभाव इस वर्ष आपको योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की सलाह देगा, जिससे लंबे समय में लाभ प्राप्त हो सकता है।

सेहत रह सकती है ऐसी

वहीं राहु-केतु का प्रभाव जीवन में कुछ अचानक बदलाव ला सकता है, खासकर मित्रों और रिश्तों के मामलों में सावधानी रखने की जरूरत होगी। विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है। सेहत के मामले में यह वर्ष पहले से बेहतर रह सकता है, लेकिन हड्डियों, नसों और तनाव से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज न करें। आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है और मानसिक शांति का अनुभव होगा।

करें ये महाउपाय

साल 26, 27 और 2028 की तीनों सालों में आप लोगों को भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। साथ ही गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनना, केले के पेड़ में जल अर्पित करना और जरूरतमंदों को पीली वस्तुओं का दान करना लाभकारी रहेगा। शनि देव की कृपा पाने के लिए शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि मंत्र का जाप करें। राहु-केतु के अशुभ प्रभाव कम करने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाना और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का नियमित जाप लाभ दे सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।