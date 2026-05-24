Sagittarius June Horoscope 2026: फ्यूचर पंचांग के अनुसार जून का महीना ग्रहों नक्षत्रों के हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आपको बता दें इस महीने कई ग्रहों का राशि परिवर्तन तो कई राजयोग बनने जा रहे हैं। आपोक बता दें कि2 जून को गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं। जिससे हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा। इसके साथ ही 8 जून को कर्क राशि में गजलक्ष्मी राजयोग बनने जा रहा है। वहीं गुरु और चंद्र की युति से गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा। साथ ही इस महीने मिथुन राशि में भद्र महापुरुष राजयोग और लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा। साथ ही ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह रूचक राजयोग बना रहे हैं। वहीं इस महीने ग्रहों के राजा सूर्य, भूमिपुत्र मंगल, ग्रहों के राजकुमार बुध, वैभव के दाता शुक्र और गुरु बृहस्पति गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं धनु राशि वालों को जून का महीना धन, करियर, कारोबार और सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है…

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मिल सकती है नई नौकरी

वैदिक ज्योतिष अनुसार जून का महीना धनु राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए तरक्की के नए अवसर लेकर आ सकता है। क्योंकि हंस महापुरुष और गजलक्ष्मी राजयोग आपकी राशि से अष्टम भाव में बन रहा है। इसलिए इस दौरान रिसर्च से जुड़े हुए लोगों को लाभ हो सकता है। साथ ही कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है और अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। वहीं मिथुन राशि में बन रहा लक्ष्मी नारायण राजयोग आपके संपर्कों को मजबूत करेगा, जिससे नई जिम्मेदारियां या प्रमोशन मिलने के संकेत हैं साथ ही। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें महीने के मध्य तक अच्छी खबर मिल सकती है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है।

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निवेश सोच- समझकर करें

कारोबारियों के लिए यह महीना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस महीने रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं और नई डील फाइनल हो सकती है। साथ ही भद्र महापुरुष राजयोग व्यापार में समझदारी और निर्णय क्षमता को मजबूत करेगा। वहीं इस महीने साझेदारी में काम कर रहे लोगों को फायदा मिल सकता है। लेकिन निवेश के मामले में सोच-समझकर आगे बढ़ें। वहीं महीने का दूसरा भाग आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। परिवार के सहयोग से कोई बड़ा आर्थिक फैसला भी ले सकते हैं।

ऐसा रह सकता वैवाहिक जीवन

वैदिक ज्योतिष अनुसार प्रेम संबंधों के लिए जून का महीना खुशियां लेकर आ सकता है। ऐसे में पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत हो सकते हैं और गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। साथ ही विवाहित लोगों के वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ने के योग हैं। वहीं गजलक्ष्मी राजयोग के प्रभाव से घर में सुख-शांति का माहौल रह सकता है। साथ ही परिवार के साथ धार्मिक यात्रा या किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। वहीं अविवाहित लोगों को विवाह प्रस्ताव मिलने की संभावना भी बन रही है।

ऐसा रह सकता है स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना सामान्य से बेहतर रह सकता है, लेकिन खानपान में लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं मौसम बदलने के कारण पेट और एलर्जी संबंधी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। नियमित योग और ध्यान करने से मानसिक तनाव कम होगा। यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।