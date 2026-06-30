Sagittarius July Horoscope 2026: वैदिक ज्योतिष अनुसार जुलाई का महीना धनु राशि वालों के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि इस महीने ग्रहों की स्थिति आपके जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों में बदलाव के संकेत दे रही है। आपको बता दें कि 4 जुलाई को वैभव के दाता शुक्र का सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। वहीं इसके बाद 16 जुलाई को सूर्य का कर्क राशि में गोचर करेंगे। साथ ही 27 जुलाई को कर्मफल दाता शनि देव मीन राशि में वक्री होंगे। वहीं कर्क राशि में हंस, शुक्रादित्य राजयोग और गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा। साथ ही मिथुन राशि में बनने वाला भद्र राजयोग धनु राशि के जातकों के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, प्रेम संबंध और पारिवारिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। आइए जानते हैं कि जुलाई का पूरा महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है…

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मेहनत और लीडरशिप क्वालिटी की होगी तारीफ

जुलाई का महीना नौकरीपेशा धनु राशि वालों के लिए नई जिम्मेदारियां और अवसर लेकर आ सकता है। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता की सराहना हो सकती है। वहीं जो लोग प्रमोशन या नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें महीने के लास्ट में अच्छी खबर मिल सकती है।

जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें

वैदिक ज्योतिष अनुसार व्यापारियों के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है। नई साझेदारी, नए ग्राहक और रुका हुआ भुगतान मिलने की संभावना बनेगी। विदेश से जुड़े व्यापार या ऑनलाइन बिजनेस करने वालों को विशेष लाभ मिल सकता है। हालांकि 27 जुलाई के बाद शनि के वक्री होने से बड़े निवेश या जल्दबाजी में लिए गए व्यावसायिक फैसलों से बचना बेहतर रहेगा।

मतभेद हो सकते हैं

प्रेम संबंधों में जुलाई सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। जो लोग लंबे समय से रिश्ते में हैं, उनके बीच विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। अविवाहित लोगों के लिए नया रिश्ता शुरू होने के योग बन रहे हैं।

विवाहित जातकों के लिए भी यह महीना अच्छा रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। हालांकि महीने के अंतिम सप्ताह में किसी छोटी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं, इसलिए बातचीत में संयम बनाए रखें।

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रुका हुआ मिल सकता है धन

वैदिक ज्योतिष अनुसार आर्थिक दृष्टि से जुलाई लाभदायक रहने की संभावना है। शुक्रादित्य राजयोग और गजकेसरी राजयोग के प्रभाव से आय के नए स्रोत बन सकते हैं। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है और निवेश से भी अच्छा लाभ मिल सकता है।

हालांकि खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी, खासकर घर, यात्रा और परिवार से जुड़े कार्यों पर। यदि बजट बनाकर चलेंगे तो आर्थिक संतुलन बना रहेगा।

ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है

स्वास्थ्य के मामले में महीने की शुरुआत सामान्य रहेगी, लेकिन दूसरे भाग में पेट, पाचन, ब्लड प्रेशर, नींद की कमी या मानसिक तनाव जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन और पर्याप्त आराम आपकी सेहत को बेहतर बनाए रखेंगे।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।