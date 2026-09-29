Dhanu Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 29 September 2026: जानें आज का दिन धनु राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Dhanu राशिफल (29 सितंबर 2026)।

आज का धनु राशि का राशिफल (29 सितंबर): वयस्कों से अपनी किसी भी समस्या के लिए सलाह लीजिये। इससे आपको उनके अनुभव से लाभ होगा और उन्हें भी प्रसन्नता होगी।बच्चे आज खुद को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। उनको मामूली खरोंच या चोट हुई, तब भी पूरा परिवार परेशान हो जायेगा।सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में दिलचस्पी रखने वाले आज खेल कूद प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे।शिक्षकों के लिए एक बहुत ही निष्क्रिय और चिंतापूर्ण दिवस है। परिवार में किसी की तबियत बिगडने की समस्या आ सकती है।आज खिलाड़ियों को अपने-अपने क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए पुरस्कार मिलने की संभावना बताई जाती है। उन्हें आज जीवनगौरव पुरस्कार भी मिल सकता है।दीर्घ बीमारियों से पीड़ित आज निकट सम्बंधियों की प्यार और देखरेख के कारण बहुत राहत और आराम का अनुभव करेंगे।

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