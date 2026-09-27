Newsletters
LIVE TV

धनु राशि – आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal – Dhanu Rashi) | 27 सितंबर 2026 धनु राशि – आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal – Dhanu Rashi) | 27 सितंबर 2026

आज का धनु राशि का राशिफल (27 सितंबर): घर में शांति बनाये रखने के लिए विवाहित दम्पति संयम और समझदारी बनाये रखें। बच्चों की पढ़ाई आज माता-पिता के लिए चिंता का विषय हो सकती है। वे शायद अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं।व्यापारियों के लिए अच्छा दिन है। लेकिन उन्हें किसी भी झटका के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है।आज स्थावर संपत्ति के कारोबार से जुड़े लोगों के लीये अपनी कठिनाइयों पर विजय पाने और अपने कार्यक्षेत्र में अग्रेसर रहने का दिन होगा।शिक्षकों को आज समय के उपरान्त भी अतिरिक्त पढ़ाई के लिए तैयार रहना होगा। परीक्षाएं निकट होने से उन्हें पाठ्यक्रम पूरा करना जरुरी है।फिल्म उद्योग में ठग आज आकर्षक प्रस्ताव, धन और प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। वे एक महान सामाजिक जीवन का आनंद भी लेंगे।

Dhanu Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 27 September 2026: जानें आज का दिन धनु राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Dhanu राशिफल (27 सितंबर 2026)।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

राशि व्यक्तित्व – धनु

धनु राशि के लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये खाने और शराब पीने के मामले में बहुत लापरवाह होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें मोटापा और नशेड़ी होते है। इन्हें पारिवारिक संबंधों में बिलकुल भी दिलचस्पी नहीं होती है। यहां तक कि ये अपने खून के रिश्तों से भी दूर रहने की कोशिश…

और पढ़ें

Updated: 05:30 AM

राशि

Aaj Ka Rashifal 27 September 2026, today horoscope
Aaj Ka Rashifal 27 September 2026: आज श्राद्ध पक्ष के पहले दिन बन रहा सर्वार्थ सिद्धि योग, जानिए मेष से लेकर मीन राशि का दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 27 September 2026 (आज का राशिफल): फ्यूचर पंचांग के अनुसार आज श्राद्ध पक्ष के पहले दिन सर्वार्थ…

Weekly horoscope 2026,weekly horoscope, weekly horoscope in hindi, weekly horoscope of september, saptahik rashifal in hindi, weekly rashifal 27 September To 4 October 2026, saptahik rashifal 27 September To 4 October 2026, weekly astrology predictions, 12 zodiac signs horoscope, aries weekly horoscope, taurus weekly horoscope, gemini weekly horoscope, cancer weekly horoscope, aquarius weekly horoscope, sagittriaus weekly horoscope, aquarous weekly horoscope, साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल 28 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026, वीकली राशिफल, Weekly Horoscope, saptahik rashifal, saptahik rashifal 27 September To 4 October2026, weekly horoscope for this week, weekly horoscope for upcoming week, साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल कुंभ राशि, साप्ताहिक राशिफल वृश्चिक, saptahik rashifal jansatta 2026,
Weekly Horoscope 28 September To 4 October 2026: इस सप्ताह बनेगा लक्ष्मी नारायण, गजकेसरी राजयोग, इन 4 राशियों की आर्थिक तरक्की होने के योग, जानें साप्ताहिक राशिफल

Weekly Horoscope 28 September To 4 October 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस सप्ताह नीचभंग, मालव्य, हंस से लेकर…

chandra gochar 2026, chandra in kark 2026, Gajkesri Yog 2026 , how gajkesri yog forming, 2026 grah yog, गजकेसरी योग 2026, 2026में गजकेसरी योग राशिफल, गजकेसरी योग का प्रभाव 2026, गुरु का गोचर 2026, गुरु गोचर और गजकेसरी योग 2026, kaise banta hai gajkesri yog, gajkesri yog rashifal 2026, pitru paksha 2026, pitru paksha, Pitru Paksha 2026, pitru paksha, pitru paksha significance, pitru paksha Dos and Donts, Pitru Paksha Dates, पितृ पक्ष, पितृ पक्ष 2026, पितृ पक्ष 2026 मुहूर्त, pitru paksha tithi, pitru paksha important dates, भरणी श्राद्ध, नवमी श्राद्ध और सर्व पितृ अमावस्या,
4 अक्टूबर को गुरु-चंद्र बनाएंगे गजकेसरी राजयोग, मेष, वृश्चिक और मीन राशि को आर्थिक तरक्की के योग

गजकेसरी राजयोग 2026: वैदिक पंंचांग के अनुसार, कर्क राशि में गुरु के साथ चंद्रमा की युति हो रही हैं, जिससे…

राशिफल

मेष
मेष

घर के किसी बुजुर्ग सदस्य की अचानक…

और पढ़ें
वृषभ
वृषभ

इस सप्ताह कुछ अप्रत्याशित बाधाएं आ सकती…

और पढ़ें
मिथुन
मिथुन

कर्मचारियों की अचानक हड़ताल के कारण साइट…

और पढ़ें
कर्क
कर्क

अगर आपको घूमना-फिरना पसंद है, तो इस…

और पढ़ें
सिंह
सिंह

कलाकार इस सप्ताह कुछ बेहतरीन और रचनात्मक…

और पढ़ें
कन्या
कन्या

अकाउंटेंट्स को इस सप्ताह किसी नई कंपनी…

और पढ़ें
तुला
तुला

तकनीकी प्रोफेशनल्स इस सप्ताह अपने करियर के…

और पढ़ें
वृश्चिक
वृश्चिक

पार्टी के बड़े या वरिष्ठ नेता उन…

और पढ़ें
धनु
धनु

अकाउंटेंट्स (लेखाकारों) के लिए यह सप्ताह प्रोफेशनल…

और पढ़ें
मकर
मकर

लंबे समय से बीमार और बिस्तर पर…

और पढ़ें
कुंभ
कुंभ

पार्टी के बड़े या वरिष्ठ नेता उन…

और पढ़ें
मीन
मीन

राजनीति से जुड़े लोग इस सप्ताह आम…

और पढ़ें
मेष
मेष

जुलाई 2026 का महीना मेष राशि के…

और पढ़ें
वृषभ
वृषभ

जुलाई 2026 का महीना वृषभ राशि के…

और पढ़ें
मिथुन
मिथुन

जुलाई 2026 का महीना मिथुन राशि के…

और पढ़ें
कर्क
कर्क

जुलाई 2026 का महीना कर्क राशि के…

और पढ़ें
सिंह
सिंह

जुलाई 2026 का महीना सिंह राशि के…

और पढ़ें
कन्या
कन्या

जुलाई 2026 का महीना कन्या राशि के…

और पढ़ें
तुला
तुला

जुलाई के महीने तुला राशि वालों को…

और पढ़ें
वृश्चिक
वृश्चिक

जुलाई का महीना वृश्चिक राशि वालों के…

और पढ़ें
धनु
धनु

जुलाई का महीना धनु राशि वालों के…

और पढ़ें
मकर
मकर

जुलाई 2026 का महीना मकर राशि वालों…

और पढ़ें
कुंभ
कुंभ

जुलाई 2026 का महीना कुंभ राशि वालों…

और पढ़ें
मीन
मीन

जुलाई 2026 का महीना मीन राशि वालों…

और पढ़ें

राशि व्यक्तित्व

मेष

मेष राशि के लोग आम तौर पर…

और पढ़ें
वृषभ

वृष राशि के व्यक्ति स्वभाव से शांति…

और पढ़ें
मिथुन

मिथुन राशि के लोग अस्थिर स्वभाव के…

और पढ़ें
कर्क

कर्क राशि के लोग बहुत भावुक होते…

और पढ़ें
सिंह

इस राशि के लोगों का व्यक्तित्व बहुत…

और पढ़ें
कन्या

कन्या राशि वाले जातकों का स्वभाव कुछ-कुछ…

और पढ़ें
तुला

तुला राशि के लोग अन्य लोगों के…

और पढ़ें
वृश्चिक

वृश्चिक राशि के जातकों का प्रेम संबंध…

और पढ़ें
धनु

धनु राशि के लोगों को गुस्सा बहुत…

और पढ़ें
मकर

मकर राशि के जातकों की स्मृति शक्ति…

और पढ़ें
कुंभ

कुंभ राशि के जातकों का व्यक्तित्व आकर्षक…

और पढ़ें
मीन

मीन राशि के जातक कलात्मक विचारों के…

और पढ़ें

टॉप स्टोरीज