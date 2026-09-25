Newsletters
LIVE TV

धनु राशि – आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal – Dhanu Rashi) | 25 सितंबर 2026 धनु राशि – आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal – Dhanu Rashi) | 25 सितंबर 2026

आज का धनु राशि का राशिफल (25 सितंबर): आपका उदारता पूर्ण रवैया और गर्मजोशी आपको कुछ खुशी और प्यार भरे पल देंगे। बच्चों आज किसी बात पर सलाह और प्रोत्साहन की अपेक्षा कर सकते हैं। उन्हें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना सिखाएं।रोजगार हासिल करने में प्रभावशाली लोगों की मदद लेने के लिए एक अच्छा दिन है।विधि के क्षेत्र में कार्यरत लोग अपने कर्मक्षेत्र और व्यवसाय को स्थापित करने की दिशा में कदम उठाएंगे।छात्र अपनी शिक्षा दोबारा शुरू करेंगे और भविष्य के नए आयाम और क्षितिज का विस्तार करेंगे। आने वाला समय अनेक सुअवसर लेकर आएगा।शिक्षकों को आज सलाह है कि वे कार्यालयीन कामों के प्रति बहुत अधिक सावधानी बरतें। संभव है उन्हें किसी ओर की गलती के लिए भुगतना पड़े।

Dhanu Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 25 September 2026: जानें आज का दिन धनु राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Dhanu राशिफल (25 सितंबर 2026)।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

राशि व्यक्तित्व – धनु

धनु राशि के लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये खाने और शराब पीने के मामले में बहुत लापरवाह होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें मोटापा और नशेड़ी होते है। इन्हें पारिवारिक संबंधों में बिलकुल भी दिलचस्पी नहीं होती है। यहां तक कि ये अपने खून के रिश्तों से भी दूर रहने की कोशिश…

और पढ़ें

Updated: 05:30 AM

राशि

आज का टैरो राशिफल 25 सितंबर 2026, Aaj Ka Tarot Rashifal 25 September 2026, Tarot Rashifal 25 September 2026, today tarot horoscope 25 September 2026, daily tarot horoscope hindi, आज का टैरो कार्ड राशिफल 25सितंबर 2026, monthly horoscope september 2026, tarot card reading today, aaj ka tarot horoscope, aries tarot horoscope today, taurus tarot horoscope today, gemini tarot horoscope today, cancer tarot horoscope today, leo tarot horoscope today, virgo tarot horoscope today, libra tarot horoscope today, scorpio tarot horoscope today, sagittarius tarot horoscope today, capricorn tarot horoscope today, aquarius tarot horoscope today, pisces Tarot horoscope today,
Daily Tarot Horoscope 25 September 2026: धनु और वृश्चिक को अपार सफलता मिलने के योग, जानें आज का टैरो राशिफल

आज का टैरो राशिफल 25 सितंबर 2026: आज का दिन आत्मविश्वास, भावनात्मक समझ, संतुलन और समझदारी से फैसले लेने का…

Aaj Ka Rashifal 25 September 2026, today horoscope
Aaj Ka Rashifal 25 September 2026: आज अनंत चतुर्दशी पर मकर और मीन राशि वालों को निवेश में लाभ के योग, बन रहा रवि योग, जानिए दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 25 September 2026 (आज का राशिफल): फ्यूचर पंचांग के अनुसार आज अनंत चतुर्दशी पर रवि योग बन…

shukra gochar 2026, shukra in tula 2026, shukra budh yuti 2026, laxmi narayan rajyog 2026, shukra vakri 2026, Shukra Vakri 2026 rashifal, Shukra Vakri 2026 horoscope, lucky zodiac signs, shukra ki ulti chaal, शुक्र वक्री 2026. शुक्र तुला राशि में प्रवेश, शुक्र की उल्टी चाल, अक्टूबर राशिफल 2026, October Horoscope 2026
3 अक्टूबर को धनदाता शुक्र तुला राशि में होंगे वक्री, मिथुन, कर्क और मकर राशियों को करियर-बिजनेस में तरक्की के योग

शुक्र वक्री 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शुक्र जल्द ही तुला राशि में वक्री होने वाले हैं। शुक्र के…

Ketu Nakshatra Transit 2026, Ketu Transit in Ashlesha Nakshatra
25 नवंबर को पापी ग्रह केतु करेंगे आश्लेषा नक्षत्र में गोचर; सिंह, तुला, कर्क, और वृश्चिक राशि वालों को करियर में तरक्की के साथ धनलाभ के योग

केतु नक्षत्र परिवर्तन 2026: द्रिक पंचांग के अनुसार पापी ग्रह केतु आश्लेषा नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं, जिससे…

राशिफल

मेष
मेष

अचानक और अस्वाभाविक परिस्थिति के निर्माण होने…

और पढ़ें
वृषभ
वृषभ

कुछ घरेलू कामों में आपको व्यस्त हो…

और पढ़ें
मिथुन
मिथुन

अविवाहितों के पालक और सम्बन्धी उनके लिए…

और पढ़ें
कर्क
कर्क

घर के वयस्क अपने कमरों में कुछ…

और पढ़ें
सिंह
सिंह

बाहर पढ़ाई के लिए गए हुए बच्चे…

और पढ़ें
कन्या
कन्या

आज आप अपने पुराने रिश्ते को सुधारने…

और पढ़ें
तुला
तुला

विवाहित दम्पतीयों का पारिवारिक जीवन आज बहुत…

और पढ़ें
वृश्चिक
वृश्चिक

अतीत में घिरा रहने से सुखद भविष्य…

और पढ़ें
धनु
धनु

आपका उदारता पूर्ण रवैया और गर्मजोशी आपको…

और पढ़ें
मकर
मकर

आपकी अपने प्रेमी के साथ छुट्टी या…

और पढ़ें
कुंभ
कुंभ

आज आप अकेले रहना पसंद करेंगे, आपके…

और पढ़ें
मीन
मीन

कुंवारे व्यक्तियों को सलाह है कि आज…

और पढ़ें
मेष
मेष

घर के किसी बुजुर्ग सदस्य की अचानक…

और पढ़ें
वृषभ
वृषभ

इस सप्ताह कुछ अप्रत्याशित बाधाएं आ सकती…

और पढ़ें
मिथुन
मिथुन

कर्मचारियों की अचानक हड़ताल के कारण साइट…

और पढ़ें
कर्क
कर्क

अगर आपको घूमना-फिरना पसंद है, तो इस…

और पढ़ें
सिंह
सिंह

कलाकार इस सप्ताह कुछ बेहतरीन और रचनात्मक…

और पढ़ें
कन्या
कन्या

अकाउंटेंट्स को इस सप्ताह किसी नई कंपनी…

और पढ़ें
तुला
तुला

तकनीकी प्रोफेशनल्स इस सप्ताह अपने करियर के…

और पढ़ें
वृश्चिक
वृश्चिक

पार्टी के बड़े या वरिष्ठ नेता उन…

और पढ़ें
धनु
धनु

अकाउंटेंट्स (लेखाकारों) के लिए यह सप्ताह प्रोफेशनल…

और पढ़ें
मकर
मकर

लंबे समय से बीमार और बिस्तर पर…

और पढ़ें
कुंभ
कुंभ

पार्टी के बड़े या वरिष्ठ नेता उन…

और पढ़ें
मीन
मीन

राजनीति से जुड़े लोग इस सप्ताह आम…

और पढ़ें
मेष
मेष

जुलाई 2026 का महीना मेष राशि के…

और पढ़ें
वृषभ
वृषभ

जुलाई 2026 का महीना वृषभ राशि के…

और पढ़ें
मिथुन
मिथुन

जुलाई 2026 का महीना मिथुन राशि के…

और पढ़ें
कर्क
कर्क

जुलाई 2026 का महीना कर्क राशि के…

और पढ़ें
सिंह
सिंह

जुलाई 2026 का महीना सिंह राशि के…

और पढ़ें
कन्या
कन्या

जुलाई 2026 का महीना कन्या राशि के…

और पढ़ें
तुला
तुला

जुलाई के महीने तुला राशि वालों को…

और पढ़ें
वृश्चिक
वृश्चिक

जुलाई का महीना वृश्चिक राशि वालों के…

और पढ़ें
धनु
धनु

जुलाई का महीना धनु राशि वालों के…

और पढ़ें
मकर
मकर

जुलाई 2026 का महीना मकर राशि वालों…

और पढ़ें
कुंभ
कुंभ

जुलाई 2026 का महीना कुंभ राशि वालों…

और पढ़ें
मीन
मीन

जुलाई 2026 का महीना मीन राशि वालों…

और पढ़ें

राशि व्यक्तित्व

मेष

मेष राशि के लोग आम तौर पर…

और पढ़ें
वृषभ

वृष राशि के व्यक्ति स्वभाव से शांति…

और पढ़ें
मिथुन

मिथुन राशि के लोग अस्थिर स्वभाव के…

और पढ़ें
कर्क

कर्क राशि के लोग बहुत भावुक होते…

और पढ़ें
सिंह

इस राशि के लोगों का व्यक्तित्व बहुत…

और पढ़ें
कन्या

कन्या राशि वाले जातकों का स्वभाव कुछ-कुछ…

और पढ़ें
तुला

तुला राशि के लोग अन्य लोगों के…

और पढ़ें
वृश्चिक

वृश्चिक राशि के जातकों का प्रेम संबंध…

और पढ़ें
धनु

धनु राशि के लोगों को गुस्सा बहुत…

और पढ़ें
मकर

मकर राशि के जातकों की स्मृति शक्ति…

और पढ़ें
कुंभ

कुंभ राशि के जातकों का व्यक्तित्व आकर्षक…

और पढ़ें
मीन

मीन राशि के जातक कलात्मक विचारों के…

और पढ़ें

टॉप स्टोरीज