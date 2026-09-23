Dhanu Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 23 September 2026: जानें आज का दिन धनु राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Dhanu राशिफल (23 सितंबर 2026)।

आज का धनु राशि का राशिफल (23 सितंबर): नौकायन के लिए बाहर जाने वाले बच्चों को बहुत सावधान रहने की जरुरत है। घर के बुजुर्ग व्यक्ति उनके साथ जाएँ क्योंकि किसी दुर्घटना के योग दिखाई देते है।कोई अप्रत्याशित व्यावसायिक यात्रा आपके कार्यक्रम को उथल पुथल कर सकती है। लेकिन इस यात्रा के परिणाम आपके लिए फायदेमंद होंगे।अपने मकान निर्माण की योजना बना रहे लोगों के लिए आज शुभ दिन होगा। नटखट और असहिष्णु विद्यार्थियों के कारण आज शिक्षकगण की सहनशीलता की परिक्षा होगी। उन्हें उन पर नियंत्रण रखना होगा।दिन के शुरुवात में सामने आई हुई वित्तीय परेशानीयों का दिन के मध्यान्ह के बाद समाधान मिल जायेगा और हल हो जाएगी।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।