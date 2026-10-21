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धनु राशि – आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal – Dhanu Rashi) | 21 अक्टूबर 2026 धनु राशि – आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal – Dhanu Rashi) | 21 अक्टूबर 2026

आज का धनु राशि का राशिफल (21 अक्टूबर): आज आप अपने पुराने रिश्ते को सुधारने की दिशा में क़दम उठाएंगे। परीक्षा फल की प्रतीक्षा कर रहे बच्चे आज निराश हो जायेंगे। पर उन्हें इस असफलता को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए क्योंकि अगली परीक्षा में वे बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे।बेरोजगार कुछ अच्छी खबर की उम्मीद कर सकते हैं। नौकरी के प्रस्ताव या नए अवसर मिल सकते हैं। आज पुराने दोस्तों या रिश्तेदारों से मिल सकते हैं।न्यायिक व्यवसाय से जुड़े लोग आज अपने आसपास बहुत से परिवर्तन देखेंगे। अपितु, उनके कामों के सन्दर्भ में कोई खास बदलाव नहीं होगा।शिक्षकों और विद्यार्थियों के सम्बंध आज तनावपूर्ण हो सकते हैं। शिक्षकों को बहुत सामंजस्य से काम लेकर परिस्थिति को संभालना होगा।आज कलाकार बहुत सहज और अपनी कलात्मक सर्जनशीलता के प्रति आत्मविश्वास से पूर्ण रहेंगे।

Dhanu Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 21 October 2026: जानें आज का दिन धनु राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Dhanu राशिफल (21 अक्टूबर 2026)।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

राशि व्यक्तित्व – धनु

धनु राशि के लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये खाने और शराब पीने के मामले में बहुत लापरवाह होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें मोटापा और नशेड़ी होते है। इन्हें पारिवारिक संबंधों में बिलकुल भी दिलचस्पी नहीं होती है। यहां तक कि ये अपने खून के रिश्तों से भी दूर रहने की कोशिश…

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Updated: 05:30 AM

राशि

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