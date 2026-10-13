Dhanu Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 13 October 2026: जानें आज का दिन धनु राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Dhanu राशिफल (13 अक्टूबर 2026)।

आज का धनु राशि का राशिफल (13 अक्टूबर): ठंडी हवा और शीत पेय आदि से प्रभावित होने वाले बच्चों को इन चीजों से दूर रखें। मौसम के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है।दुनिया भर में घूमकर प्रसिद्ध जगहों पर जाना और यात्रा करना आपकी आतंरिक इच्छा रही है। आज आप अपने काम की योजना ही इस तरह बनाएंगे की आपका काम ही आसानी से आपका प्रवास का स्वप्न भी पूरा कर सकें।व्यवसायी व्यापार सम्बन्धी योजनाओं में अच्छी तरक्क़ी करेंगे। सावधानीपूर्वक किया गया नियोजन किसी भी भावी कठिनाई से बचाएगा। अचल संपत्ति के व्यवसायी जो अपने निवास स्थान के नवीनीकरण का काम शुरू करना चाहते है, उनका मांगा हुआ कर्ज बिना किसी विलंब के पारित हो जायेगा।बच्चों को बाहर सैर के लिए ले जाते समय शिक्षकों को सावधान रहने होगा। छुटपुट दुर्घटनाएं हो सकती हैं। वे सदैव इसके लिए तैयार रहें।आपको कोई संपत्ति या रकम विरासत में मिल सकती है जिसके लिए दस्तावेजों और हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी।

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